C.C. Republican Party...

...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR FIRE WEATHER ZONES 301,
303, 304, 308, 309, AND 310 ON THURSDAY...
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT THURSDAY FOR
GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 301, 303,
304, 308, 309, AND 310...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT THURSDAY.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 301, 303, 304, 308, 309,
AND310.
* WIND...WEST-SOUTHWEST WINDS SUSTAINED AT 15 TO 25 MPH. GUSTS 30
TO 40 MPH. AREAS WITHIN FWZS 301 AND 303 WILL HAVE STRONGER
SUSTAINED WINDS OF 40 TO 45 MPH MID-AFTERNOON. GUSTS TO 60 MPH
POSSIBLE DURING THIS PERIOD IN WIND PRONE AREAS.
* HUMIDITY...13 TO 17 PERCENT.
* HAINES...3 TO 5.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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