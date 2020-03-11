City of Douglas
Warrant Register...
City of Douglas
Warrant Register
12/1/2019-12/31/2019
A&I DISTRIBUTORS-$135.83; AFLAC-$617.92; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$70.00; ALLIANCE FOR HISTORIC WYOMING-$100.00; APPLIED CONCEPTS INC-$6,195.00; ARROW ELECTRIC-$103.76; AT & T-$67.22; ATLAS REPRODUCTION-$56.49; AYRES ASSOCIATES INC-$3,424.48; BENNETT, SANDY-$195.50; BIG COUNTRY REHAB-$100.00; BISON PUMP & SUPPLY-$104.07; BLACK HILLS ENERGY-$4,226.55; BLACKBURN, ADAM P-$2,875.00; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$462.32; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$2,083.34; BUSINESS CENTER-$1,244.52; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$7,083.33; CASELLE INC-$200.00; CENTURYLINK-$641.05; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$16,388.10; CITY OF CASPER-$31,070.52; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$82,731.10; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$72,365.48; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$50.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$21,649.28; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$51,581.49; CLERK OF DISTRICT COURT-$69.80; COLLINS, STEVE/STEPHANIE-$81.85; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$258.44; CONVERSE COUNTY-$42,824.84; CONVERSE COUNTY AGING SERVICES-$8,333.33; CONVERSE COUNTY CLERK-$2,253.42; CONVERSE COUNTY HEALTH DEPT-$50.00; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$240.00; CORDOVA, JESSICA K-$100.00; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$925.02; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$11,345.21; DEMSEY, FILLIGER & ASSOCIATES LLC-$4,250.00; DOUGLAS BROADCASTING INC-$180.00; DOUGLAS BUDGET-$1,936.50; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS FEED LLC-$21.99; DOUGLAS SIGN CO-$80.00; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$3,201.60; DXP ENTERPRISES-$7,420.37; EATON SALES & SERVICE-$460.00; ENERGY LABORATORIES INC-$551.00; ENFORCEMENT VIDEO LLC-$27,925.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$324.71; FBINAA-$105.00; FED EX-$42.45; FERGUSON ENTERPRISES-$666.30; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$26,208.33; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$610.54; FREEDOM MAILING SERVICE-$938.52; G/C BUILDING SUPPLY-$2,886.94; GOFF, KEVIN-$170.00; GOVERNMENT FINANCE OFF ASSOC-$170.00; H & H ELECTRIC LLC-$7,347.77; HACH COMPANY-$1,465.58; HAWKINS INC-$1,509.72; HOMAX OIL SALES INC-$11,647.26; HONNEN EQUIPMENT CO-$2,363.84; HOTSY EQUIPMENT OF WYOMING INC-$11,632.50; ICMA RETIREMENT-$29,277.98; IDAHO TOWER CONSTRUCTION COMPANY LLC-$50.00; JERRYS WELDING SERVICE-$493.99; KOIS EQUIPMENT CO-$24,387.67; L N CURTIS & SONS-$1,442.73; LACAL EQUIPMENT COMPANY-$282.59; LAIN, DAKOTA-$110.00; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$8,333.33; LOPEZ, FREDY-$123.00; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$76.00; MEMORIAL HOSPITAL OF CONV CO-$138.00; MERITAIN HEALTH-$32,494.24; MIDWEST CONNECT-$153.00; MILLENNIAL VISION INC (MVI)-$1,439.00; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$231,544.75; NORCO INC-$450.56; NORTON CONSTRUCTION INC-$50.00; ONE CALL OF WYOMING-$196.50; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$255.60; POLLARDWATER - DBA FEI-$2,728.03; POST AND ASSOCIATES-$400.00; POWER HOUSE-$176.24; PROFORCE LAW ENFORCEMENT-$542.85; Q A BALANCE SERVICES INC-$112.00; QUILL CORPORATION-$106.92; RADDCO LLC-$1,357.60; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$11,130.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$46,572.14; RUSSELL CONSTRUCTION-$5,202.08; SAFEWAY STORES-$82.90; SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGER-$219.00; SOLUTIONS FOR LIFE-$1,250.00; STEINER THUESEN PLLC-$705.60; THE BODY SHOP LLC-$10.00; TOP OFFICE PRODUCTS-$126.56; TRU-TECH PRODUCTS-$1,576.88; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; USA BLUEBOOK-$709.75; VERITEQUE USA INC-$135.00; VERIZON WIRELESS-$1,511.73; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$641.89; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$898.61; WESTERN PRECISION LLC-$73,200.69; WHITAKER, JANINE-$194.78; WILSON, ANNETTE/MATT-$114.11; WW GRAINGER-$897.03; WY ASSOC OF MUNICIPALITIES-$1,610.00; WY DEPT OF EQ-UNDERGROUND STOR-$400.00; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$17.09; WY GROUNDSKEEPERS & GROWERS-$1,400.00; WY RETIREMENT SYSTEM-$49,133.86; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,476.66; WY SUPREME COURT-$665.00; WYOMING MOSQUITO MANAGEMENT-$225.00; WYOMING SIGNS LLC-$601.77; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$2,500.00
Publish: January 22, 2020 3824
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.