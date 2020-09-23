City of Douglas
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City of Douglas
Warrant Register
Report dates: 8/1/2020-8/31/2020
307 SIGNS AND MORE-$520.00; 71 CONSTRUCTION-$1,263.24; A&I DISTRIBUTORS-$103.95; AFLAC-$545.38; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$315.00; ARROW ELECTRIC-$320.00; ASLV INC-$111.00; AT & T-$71.88; ATLAS REPRODUCTION-$56.81; AUGUST WINTER & SONS INC-$444,315.00; AYRES ASSOCIATES INC-$9,541.08; BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC-$2,465.70; BCN TELECOM INC-$78.18; BELLWOOD TREE SERVICE LLC-$770.00; BISON PUMP & SUPPLY-$315.90; BLACK HILLS ENERGY-$2,459.12; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$307.12; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$4,166.68; BUSINESS CENTER-$1,964.05; BUTCHER, BURT-$87.98; CAMPBELL PET CO-$41.54; CASELLE INC-$15,379.00; CASPER FIRE EXTINGUISHER SERV-$8.50; CENTURYLINK-$469.45; CH DIAGNOSTIC & CONSULTING SERVICE INC-$940.00; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$47,395.46; CHECK POINT PRESS INC-$298.00; CITY OF CASPER-$29,446.61; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$70,241.15; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$77,615.91; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$182.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$59,458.34; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$91,971.96; CNM PLUMBING & HEATING LLC-$5,550.00; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$90.68; CONVERSE COUNTY-$49,873.39; CONVERSE COUNTY CLERK-$51.00; CONVERSE COUNTY COURT-$120.00; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$307.50; CONVERSE COUNTY TREASURER-$13,827.76; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$506.10; COY, DEBRA J-$2,000.00; CROELL REDI MIX-$167,497.22; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$3,052.59; DEAVER, JOSEPH-$25.00; DOOLEY ENTERPRISES INC-$709.12; DOUGLAS BUDGET-$3,970.25; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$10,000.00; DOUGLAS FEED LLC-$483.00; DOUGLAS GROCERY-$12.60; DOUGLAS SIGN CO-$1,325.00; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$2,898.49; EARL, LAUA E-$235.00; ENERGY LABORATORIES INC-$3,336.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$430.72; FERGUSON ENTERPRISES-$1,400.86; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$147.38; FREEDOM MAILING SERVICE-$966.92; FREMONT CHEVROLET-BUICK-GMC-$29,303.00; FREMONT MOTORS CASPER-$99,231.00; G/C BUILDING SUPPLY-$643.60; GLOCK PROFESSIONAL INC-$250.00; GONZALES, RAMON-$140.00; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$2,193.76; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$742.10; GREENWOOD MAPPING INC-$1,463.00; H & H ELECTRIC LLC-$3,977.74; HACH COMPANY-$793.80; HAGEMANN, MIKE-$4,462.50; HAWKINS INC-$7,635.49; HOMAX OIL SALES INC-$8,316.01; HOMETOWN PRINTED APPAREL-$57.49; HONNEN EQUIPMENT CO-$156.19; ICMA RETIREMENT-$13,322.43; ICON ENTERPRISES INC-$7,259.99; INTERMOUNTAIN SALES INC-$3,268.00; INTERMOUNTAIN SLURRY SEAL INC-$13,249.97; INTL INSTITUTE OF MNCPL CLERKS-$195.00; JERRYS WELDING SERVICE-$924.91; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$197,258.28; JUDD CONSTRUCTION LLC-$12,288.00; KOIS EQUIPMENT CO-$19,652.00; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$8,333.33; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$14.00; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$100.00; MIDWEST CONNECT-$155.00; MOMMAS LUNCHBOX LLC-$847.02; MOUNTAIN STATES LITHOGRAPHING-$391.58; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$135,676.03; NORCO INC-$1,107.54; ONE CALL OF WYOMING-$243.00; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$553.95; POLLARDWATER - DBA FEI-$402.00; POST AND ASSOCIATES-$1,250.00; PTOLEMY GROUP INC-$1,440.00; RADDCO LLC-$1,455.23; RAILROAD MANAGEMENT CO-$258.95; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$5,600.00; RECREONICS INC-$530.08; RENSTROM, ERIC-$500.00; RGB INC-$386.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$28,344.90; RONS SUPPLY LLC-$40.38; RUSSELL CONSTRUCTION-$2,123.88; SAFEWAY STORES-$730.98; SEIM CONCRETE WORKS-$4,870.00; SHELLEDY JR, THOMAS-$82.49; SOLUTIONS FOR LIFE-$6,666.66; TARBET, MATTHEW-$150.03; THE BODY SHOP LLC-$10.00; TJ INDUSTRIES-$2,286.68; TOP OFFICE PRODUCTS-$398.54; TRU-TECH PRODUCTS-$2,050.29; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$345.30; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$750.00; USA BLUEBOOK-$848.38; VERIZON WIRELESS-$1,498.73; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$5,746.21; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$1,803.02; WAMCAT-$130.00; WASSON, PETE-$112.50; WASTE OIL FURNACES-$9,918.75; WEISS, GEORGE-$500.00; WW GRAINGER-$3,620.30; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$833.34; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$544.99; WY DIVISION OF VICTIM SERVICES-$100.00; WY MACHINERY COMPANY-$120.72; WY RETIREMENT SYSTEM-$74,510.55; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,546.46; WY SUPREME COURT-$895.00; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$2,500.00
Publish: September 23, 2020 4328
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