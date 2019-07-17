City of Douglas
Warrant Register...
City of Douglas
Warrant Register
6/1/2019-6/29/2019
358 TECH-$11,969.00; 71 CONSTRUCTION-$1,936.86; A FRESH ATTITUDE FLORAL-$275.00; ADVANCED CONSTRUCTION TILE & LANDSCAPE-$50.00; AFLAC-$617.92; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$1,275.00; AMERICAN DOORSTOP PROJECT PRODUCTIONS LL-$516.20; AMERI-TECH EQUIPMENT COMPANY-$500.00; AMUNDSEN ASSOCIATES LLC-$12,690.30; AT & T-$65.86; ATLAS REPRODUCTION-$63.16; AYRES ASSOCIATES INC-$2,053.83; BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC-$411.84; BCN TELECOM INC-$84.77; BENNETT, SANDY-$86.00; BISON PUMP & SUPPLY-$270.14; BLACK HILLS ENERGY-$3,282.90; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$584.07; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$1,250.00; BROWNELLS INC-$36.80; BUSINESS CENTER-$408.91; BYTE SPEED-$6,150.00; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$6,250.00; CDW-G-$3,686.67; CENTURYLINK-$489.07; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$211,106.02; CHIEF SUPPLY-$130.78; CHILDRENS ADVOCACY PROJECT-$166.66; CITY OF CASPER-$24,196.77; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$82,270.03; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$152,194.01; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$172.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$33,802.28; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$47,857.17; CLERK OF DISTRICT COURT-$69.80; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$112.73; CONVERSE COUNTY-$10,904.06; CONVERSE COUNTY AGING SERVICES-$8,333.33; CONVERSE COUNTY BANK-$1,900,000.00; CONVERSE COUNTY SCHOOL DIST #1-$43,269.72; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$217.50; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$87.50; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$422.84; CROELL REDI MIX-$43,873.40; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$2,984.00; DOUGLAS BROADCASTING INC-$227.36; DOUGLAS BUDGET-$4,241.75; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$4,583.33; DOUGLAS CUSTOM SEAT COVERS LLC-$225.00; DOUGLAS FEED LLC-$72.30; DOUGLAS GROCERY-$188.51; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$4,406.30; DXP ENTERPRISES-$1,250.00; EBERSPECHER, CAROLYN-$325.00; ENERGY LABORATORIES INC-$1,070.00; ENFORCEMENT VIDEO LLC-$294.00; FAIRBANKS SCALES-$1,235.74; FANTASIES INC-$1,800.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$1,220.95; FERGUSON ENTERPRISES-$2,491.94; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$23,333.33; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$2,024.23; FOOD SERVICES OF AMERICA-$2,879.97; FREEDOM MAILING SERVICE-$922.32; FREMONT MOTORS CASPER-$24,314.00; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$1,782.52; GRANITE PEAK PUMP SERVICE INC-$38,365.84; GREENWOOD MAPPING INC-$1,254.00; H & H ELECTRIC LLC-$45,093.62; HACH COMPANY-$1,086.81; HAGEMANN, MIKE-$6,740.00; HAWKINS INC-$1,819.76; HELPING HANDS MINISTRIES INC-$6,150.00; HERSHBERGER, PERRY-$154.21; HOMAX OIL SALES INC-$12,508.03; HOMETOWN PRINTED APPAREL-$858.00; HONNEN EQUIPMENT CO-$743.32; HUMAN RESOURCE COUNCIL-$2,600.00; ICMA RETIREMENT-$14,703.92; INBERG MILLER ENGINEERS-$8,862.00; IVY LEAF GARDENS-$1,153.19; JERRYS WELDING SERVICE-$242.94; JONES, BRUCE-$227.36; KASPAR AIR SOLUTIONS LLC-$22,300.00; KINGS PORTION-$1,063.33; L N CURTIS & SONS-$443.25; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$12,500.00; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$740.68; LAYHER, REBEKAH-$75.00; LITHIA OF CASPER LLC-$88.79; MATTHEWS, BRADYN-$80.00; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$124.00; MIDLAND IMPLEMENT CO-$717.74; MOUNTAIN STATES LITHOGRAPHING-$253.09; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$728,308.23; MUNICIPAL CODE CORP-$275.00; NATIONAL BAND & TAG-$80.19; NEOPOST-$189.96; NORCO INC-$879.58; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$382.53; PEPSI COLA CASPER-$442.08; PETREY, DOYLE/DEBBRA-$75.01; PRINCESS THEATRE-$1,240.00; RADDCO LLC-$1,098.56; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$8,207.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$689.19; RON’S EQUIPMENT CO INC-$340.14; RUSSELL CONSTRUCTION-$29,590.11; SAFEWAY STORES-$112.06; SANDERS, JARED-$500.00; SCHLICHTING, EVAN-$220.72; SECURITY STATE BANK-$285,935.40; SHIRTS & MORE-$900.00; SOLUTIONS FOR LIFE-$833.34; STEINER THUESEN PLLC-$19,337.60; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$129.91; SUN BADGE COMPANY-$115.75; TEICHERT, JONATHAN-$227.36; TJ INDUSTRIES-$1,860.24; TOP OFFICE PRODUCTS-$225.82; TRU-TECH PRODUCTS-$1,886.49; TW ENTERPRISES INC-$547.50; TYLER PLUMBING-$1,968.05; UNITED PARCEL SERVICE-$60.19; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$750.00; USA BLUEBOOK-$1,600.26; VAN DIEST SUPPLY COMPANY-$882.00; VERIZON WIRELESS-$1,502.42; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$2,427.84; WIRELESS ADVANCED COMM-$28,236.40; WW GRAINGER-$958.40; WY ASSOC OF MUNICIPALITIES-$230.00; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.67; WY MACHINERY COMPANY-$715.11; WY RETIREMENT SYSTEM-$48,413.55; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,049.10; WY STATE FAIR ENDOWMENT-$25,000.00; WYOMING D.A.R.E INC-$200.00; WYOMING LINES LLC-$13,370.00; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$833.37 .00
Publish: July 17, 2019 3397
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