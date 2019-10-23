City of Douglas
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City of Douglas
Warrant Register
9/1/2019-9/30/2019
307 SIGNS AND MORE-$68.00; 358 TECH-$1,400.00; 71 CONSTRUCTION-$947.91; AFLAC-$617.92; AHRENS, AMANDA P-$30.38; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$130.00; ALEXANDER, LACEE-$500.00; AMERI-TECH EQUIPMENT COMPANY-$116.91; ARROW ELECTRIC-$1,895.76; AT & T-$66.34; ATLAS REPRODUCTION-$59.44; AYRES ASSOCIATES INC-$4,916.74; BCN TELECOM INC-$79.88; BELLWOOD TREE SERVICE LLC-$1,125.00; BISON PUMP & SUPPLY-$1,600.83; BLACK HILLS ENERGY-$980.74; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$995.19; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$6,250.02; BUSINESS CENTER-$1,844.34; BYTE SPEED-$1,145.00; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$14,166.66; CASELLE INC-$12,202.33; CAVES, ROBERT-$51.69; CDW-G-$1,270.61; CENTURYLINK-$634.02; CH DIAGNOSTIC & CONSULTING SERVICE INC-$1,850.00; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$80.62; CHIEF SUPPLY-$82.89; CHRISTENSEN, JERRY-$9.61; CITY OF CASPER-$37,763.31; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$78,475.31; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$79,198.24; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$81.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$78,884.13; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$72,796.43; CLERK OF DISTRICT COURT-$69.80; COMMUNITY PARTNERS RESEARCH INC-$5,633.33; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$3,526.64; CONVERSE COUNTY-$38,844.28; CONVERSE COUNTY AGING SERVICES-$8,333.33; CONVERSE COUNTY BANK-$6,500,000.00; CONVERSE COUNTY COURT-$1,081.36; CONVERSE COUNTY SCHOOL DIST #1-$26,019.54; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$217.50; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$197.13; CONVERSE HOPE CENTER-$3,750.00; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$58.29; CROELL REDI MIX-$2,031.90; CUMMINGS, NEOMI-$375.00; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$449.81; DOUGLAS BUDGET-$2,714.25; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS GROCERY-$23.50; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$7,098.70; EATON SALES & SERVICE-$262.50; EMERGENCY SERVICES MARKETING CORP INC-$305.00; ENERGY LABORATORIES INC-$1,309.00; FARIS MACHINERY CO-$172.67; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$714.36; FERGUSON ENTERPRISES-$344.61; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$52,416.67; FIRST AMERICAN TRUST-$230,381.41; FLOWPOINT ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC-$19,997.25; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$625.92; FREEDOM MAILING SERVICE-$951.91; GILMORE, ANDREW/JESSICA-$69.51; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$5,720.28; GREENWOOD MAPPING INC-$1,273.00; H & H ELECTRIC LLC-$12,584.44; HACH COMPANY-$864.69; HAGEMANN, MIKE-$3,737.50; HARTNEY, STEPHEN-$135.36; HAWKINS INC-$5,433.27; HIGH PLAINS CONSTRUCTION INC-$106,914.74; HOLTHOUSE REAL ESTATE GROUP-$15,000.00; HOMAX OIL SALES INC-$11,647.65; HOMETOWN PRINTED APPAREL-$24.00; HONNEN EQUIPMENT CO-$104.10; HYDROPOINT & DATA SYSTEMS INC-$1,528.00; ICMA RETIREMENT-$15,269.56; INTERMOUNTAIN SALES INC-$487.00; JERRYS WELDING SERVICE-$1,821.68; JIRDON AGRI CHEMICALS INC-$6,511.00; JONES, JEFFREY-$72.62; JUDD CONSTRUCTION LLC-$1,986.00; KEMPER, RENE-$336.40; KYLE, JOHN/SHERRI-$70.04; LACAL EQUIPMENT COMPANY-$342.96; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$25,000.00; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$21.00; LEAVITT GROUP-$563.00; LEXIS NEXIS MATTHEW BENDER-$288.31; LIMMER ROOFING INC-$81,990.00; LITHIA OF CASPER LLC-$63.55; LOCAL GOVT LIABILLITY POOL-$1,148.65; LOCKE, BRAD/MARY-$3.60; LURYLEI LLC-$19.52; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$170.00; MERITAIN HEALTH-$29,301.70; MOTOROLA SOLUTIONS INC-$9,307.04; MOUNTAIN STATES LITHOGRAPHING-$220.42; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$702,638.97; NORCO INC-$967.38; OK WRECKING-$200.00; ONE CALL OF WYOMING-$501.75; ONE STOP AUTO PLEX-$98.99; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$966.18; PEAK FITNESS LLC-$120.00; PIERCES LLC-$2,331.30; PIPESTONE EQUIPMENT-$1,794.71; POINTS WEST COMMUNITY BANK-$2,000,000.00; POWER HOUSE-$505.80; PROFORCE LAW ENFORCEMENT-$1,368.00; PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL-$325.00; QUILL CORPORATION-$289.99; RADDCO LLC-$3,148.77; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$209,201.40; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$14,000.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$57,422.53; RONS SUPPLY LLC-$285.90; RUSSELL INDUSTRIES INC-$102,954.80; SAFEWAY STORES-$79.86; SKAGGS PUBLIC SAFETY-$64.90; SOLUTIONS FOR LIFE-$1,250.00; STEINER THUESEN PLLC-$20,120.80; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$23,521.06; TAYLOR, JOSEPH-$91.85; TEXAS PNEUDRAULIC INC-$898.35; TJ INDUSTRIES-$268.69; TOP OFFICE PRODUCTS-$415.27; TRU-TECH PRODUCTS-$2,387.46; UNITED PARCEL SERVICE-$9.08; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; USA BLUEBOOK-$7,188.81; VERIZON WIRELESS-$1,610.83; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$2,648.66; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$1,794.30; WAM - WCAA ENERGY LEASE-$96.00; WESTON ENGINEERING INC-$421.10; WIRELESS ADVANCED COMM-$172.00; WW GRAINGER-$6,202.36; WWQ & PCA-$440.00; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$833.34; WY CONF OF BUILDING OFFICIALS-$150.00; WY DIVISION OF VICTIM SERVICES-$220.00; WY MACHINERY COMPANY-$244.65; WY RETIREMENT SYSTEM-$75,102.32; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,476.66; WY SUPREME COURT-$2,570.00; WYOMING SIGNS LLC-$207.01; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$2,500.00
Publish: October 23, 2019 3655
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