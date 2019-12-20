City of Douglas
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City of Douglas
Warrant Register
11/1/2019-11/30/2019
307 SIGNS AND MORE-$24.00; 358 TECH-$850.00; 71 CONSTRUCTION-$479.94; AFLAC-$617.92; AHRENS, AMANDA P-$90.16; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$190.00; AMERICAN PLANNING ASSOCIATION-$347.00; AMERI-TECH EQUIPMENT COMPANY-$2,800.00; AMUNDSEN ASSOCIATES LLC-$1,457.75; APPLIED CONCEPTS INC-$9,310.00; AT & T-$66.47; ATLAS REPRODUCTION-$86.67; AYRES ASSOCIATES INC-$8,911.28; BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC-$1,393.00; BCN TELECOM INC-$81.42; BENNETT, SANDY-$15.00; BIG COUNTRY REHAB-$100.00; BISON PUMP & SUPPLY-$70.10; BLACK HILLS ENERGY-$2,954.41; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$2,341.47; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$2,083.34; BUSINESS CENTER-$1,390.14; CAMPBELL, MATTHEW/KARIANN-$132.27; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$7,083.33; CCSD #1 RECREATION BOARD-$15,460.67; CENTURYLINK-$427.65; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$113,852.05; CHRISTENSEN, JERRY-$94.11; CITY OF CASPER-$11,476.14; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$79,106.07; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$75,243.16; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$75.55; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$35,690.56; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$138,692.68; CLERK OF DISTRICT COURT-$69.80; COMMUNICATION TECHNOLOGIES INC-$150.00; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$124.64; CONVERSE COUNTY-$158,467.98; CONVERSE COUNTY AGING SERVICES-$8,333.33; CONVERSE COUNTY COURT-$1,418.38; CONVERSE COUNTY HEALTH DEPT-$400.00;
CONVERSE COUNTY SCHOOL DIST #1-$193.67; CONVERSE HOPE CENTER-$1,250.00; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$566.13; CROELL REDI MIX-$81.86; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$2,211.15; DOUGLAS BUDGET-$2,614.13; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS CUSTOM SEAT COVERS LLC-$10.00; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$3,841.90; ENERGY LABORATORIES INC-$1,328.00; FAIRBANKS SCALES-$1,235.74; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$1,004.31; FERGUSON ENTERPRISES-$835.92; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$479.78; FREEDOM MAILING SERVICE-$949.88; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$1,380.00; H & H ELECTRIC LLC-$219.00; HAGEMANN, MIKE-$1,500.00; HOLDEN, AMANDA-$169.34; HOMAX OIL SALES INC-$13,367.59; ICMA RETIREMENT-$15,336.25; INBERG MILLER ENGINEERS-$23,696.70; JERRYS WELDING SERVICE-$488.12; JUDSON, TAMAS L-$400.00; KOIS EQUIPMENT CO-$18,622.00; L N CURTIS & SONS-$395.92; LACAL EQUIPMENT COMPANY-$462.36; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$109.96; LIMMER ROOFING INC-$10,760.00; LITHIA OF CASPER LLC-$244.09; MAGNUM ELECTRONICS INC-$87.80; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$76.00; MERITAIN HEALTH-$32,495.80; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$222,051.28; N3 FENCING LLC-$19,607.20; NATIONAL BAND & TAG-$138.05; NEOPOST-$97.02; NORCO INC-$561.81; NORMONT EQUIPMENT COMPANY-$1,450.51; ONE CALL OF WYOMING-$279.00; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$236.55; PARADIGM SOFTWARE LLC-$1,550.89; PARK MILLER CONSTRUCTION INC-$53,582.44; POLLARDWATER - DBA FEI-$345.55; POST AND ASSOCIATES-$800.00; POWDER RIVER CONSTRUCTION INC-$28,553.81; PUBLIC SAFETY CENTER-$414.00; RADDCO LLC-$1,179.55; RAILROAD MANAGEMENT CO-$258.95; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$220,563.50; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$4,245.00; REIMAN CORP-$105,801.42; RESENDIZ, MICHELLE/ABEL-$21.56; ROCKY MOUNTAIN POWER-$708.52; RUSSELL CONSTRUCTION-$2,045.34; SAFEWAY STORES-$118.36; SIRCHIE ACQUISITION CO-$209.78; SKAGGS PUBLIC SAFETY-$159.95; SKOGEN, COMETTO & ASSOCIATES PC-$26,000.00; SOLUTIONS FOR LIFE-$1,250.00; STEINER THUESEN PLLC-$16,863.60; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$221.80; THE BODY SHOP LLC-$10.00; TJ INDUSTRIES-$65.00; TRU-TECH PRODUCTS-$619.58; UNITED PARCEL SERVICE-$11.24; VERIZON WIRELESS-$1,511.79; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$733.50; WHITAKER, JANINE-$204.72; WW GRAINGER-$3,702.36; WY ASSOC OF RURAL WATER USERS-$450.00; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.67; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$33.81; WY MACHINERY COMPANY-$705.50; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,476.66; WY SUPREME COURT-$560.00; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.000
Publish: December 18, 2019 3778
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