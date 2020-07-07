City of Douglas
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City of Douglas
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5/1/2020-5/31/2020
307 SIGNS AND MORE-$15.00; 4IMPRINT INC-$632.10; A TO Z RECREATION-$11,300.00; ADVANCED PUMP & EQUIPMENT-$21,237.45; AFLAC-$617.92; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$95.00; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$56.61; ARROW ELECTRIC-$393.44; ASLV INC-$2,676.00; AT & T-$66.30; ATLAS OFFICE PRODUCTS-$46.02; ATLAS REPRODUCTION-$53.03; AXON ENTERPRISE INC-$190.55; AYRES ASSOCIATES INC-$8,277.51; BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC-$209.30; BCN TELECOM INC-$78.62; BIG COUNTRY REHAB-$100.00; BISON PUMP & SUPPLY-$247.13; BLACK HILLS ENERGY-$2,649.37; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$3,574.48; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$702,083.34; BUSINESS CENTER-$558.64; BUTCHER, BURT-$102.02; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$7,083.33; CASPER FIRE EXTINGUISHER SERV-$2,462.50; CENTURYLINK-$436.29; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$143,856.09; CIB LLC-$25.00; CITY OF CASPER-$21,171.58; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$69,491.12; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$75,717.16; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$25.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$19,923.10; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$50,915.30; CLERK OF DISTRICT COURT-$34.90; CMI SOFTWARE CORP-$10,500.00; CNA SURETY-$297.50; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$238.55; CONVERSE COUNTY-$45,225.62; CONVERSE COUNTY HEALTH DEPT-$20.00; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$484.75; COY, DEBRA J-$2,000.00; CROELL REDI MIX-$451.70; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$770.00; DOUGLAS BUDGET-$2,207.63; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS FEED LLC-$29.09; DOUGLAS SIGN CO-$230.00; DOUGLAS YOUTH HOCKEY ASSOC-$7,000.00; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$3,269.00; ELLIOT, JACOB-$80.00; ENERGY LABORATORIES INC-$1,106.00; ENFORCEMENT VIDEO LLC-$102.00; ENVISION PAINTING-$5,993.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$637.22; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$26,208.33; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$149,440.27; FREEDOM MAILING SERVICE-$938.14; FREMONT MOTORS CASPER-$32,368.00; GOLF AND SPORTS SOLUTIONS-$4,366.33; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$1,080.00; GRAY, TRISTAN-$103.74; H & H ELECTRIC LLC-$20,304.43; HACH COMPANY-$5,766.00; HAWKINS INC-$6,924.50; HOMAX OIL SALES INC-$6,810.53; HOMETOWN PRINTED APPAREL-$189.00; HOTSY EQUIPMENT OF WYOMING INC-$130.00; ICMA RETIREMENT-$14,140.71; INBERG MILLER ENGINEERS-$20,292.27; JERRYS WELDING SERVICE-$280.87; JIRDON AGRI CHEMICALS INC-$139.00; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$200,063.10; JUDD CONSTRUCTION LLC-$13,302.40; KLUN, JEREMIAH-$155.30; LACAL EQUIPMENT COMPANY-$540.24; LAIRD, SHARON K-$400.00; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$8,333.33; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$14.00; LIQUID ENGINEERING CORPORATION-$10,500.00; LITHIA OF CASPER LLC-$420.76; LOCAL GOVT LIABILLITY POOL-$33,029.00; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$84.00; MERITAIN HEALTH-$33,351.58; MIDLAND IMPLEMENT CO-$30,620.00; MOTOROLA SOLUTIONS INC-$5,374.19; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$210,116.47; NORCO INC-$668.03; NORMONT EQUIPMENT COMPANY-$1,569.13; ONE CALL OF WYOMING-$278.25; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$990.24; PARABEN CORPORATION-$3,856.00; PARK MILLER CONSTRUCTION INC-$61,473.55; POINTVIEW PRODUCTS LLC-$662.50; PROFORCE LAW ENFORCEMENT-$87.64; PUBLIC SAFETY CENTER-$513.50; RADDCO LLC-$1,493.14; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$6,720.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$22,749.36; ROUND ROCK ENTERTAINMENT-$25.00; SAFEWAY STORES-$35.94; SALTUS TECHNOLOGIES LLC-$4,930.00; SKAGGS PUBLIC SAFETY-$132.00; SOLUTIONS FOR LIFE-$1,250.00; STEINER THUESEN PLLC-$2,925.20; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$268.89; SUN BADGE COMPANY-$432.00; SUNDANCE MEADOWS/SPECIAL IMPROVEMENT DIS-$250.00; TEXAS PNEUDRAULIC INC-$272.86; THE BODY SHOP LLC-$20.00; TJ INDUSTRIES-$661.42; TOP OFFICE PRODUCTS-$172.04; TRU-TECH PRODUCTS-$1,214.33; TURF MASTER SOD FARM-$165.80; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$202.65; UNITED PARCEL SERVICE-$333.85; US POST OFFICE-$336.00; USA BLUEBOOK-$178.48; VERIZON WIRELESS-$1,407.33; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$756.95; WHITAKER, JANINE-$211.00; WW GRAINGER-$2,480.81; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.67; WY MACHINERY COMPANY-$1,390.45; WY RETIREMENT SYSTEM-$48,700.61; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,511.56; WY SUPREME COURT-$470.00; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: June 24, 2020 4165
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