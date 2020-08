Oil And Gas Commission...

BEFORE THE OIL AND GAS CONSERVATION COMMISSION

OF THE STATE OF WYOMING

THIS NOTICE IS SUBJECT TO CHANGE DUE TO CONCERNS OVER THE COVID-19 VIRUS AND IN CONSIDERATION OF THE STATE OF WYOMING EXECUTIVE ORDER 2020-02. PLEASE REFER TO THE WOGCC WEBSITE (http://wogcc.wyo.gov) FOR POSSIBLE CHANGES.

The Wyoming Oil and Gas Conservation Commission (WOGCC) will meet at 9:00 A.M. on TUESDAY, AUGUST 11, 2020, and WOGCC Examiners will meet beginning Monday, August 10, 2020, and subsequent days between the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m., to consider the following matters at the office of the State Oil and Gas Supervisor, 2211 King Boulevard, Casper, Wyoming.

DOCKET NO. / APPLICANT / MATTER / S-T-R / FORMATION / COUNTY

402-2020 / Samson Resources Company / Additional Horiz Wells (Total 6 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 360-14, 44-17 and 3128-18 / 21.28-39-74 / Frontier-Turner / Converse

487-2020 / Impact Exploration and Production / Flare Gas; Ursa Major 127 / 27-37-74 / NA / Converse

919-2020 / Samson Resources Company / Force Pool; Hardy Fed 3873-2215 3TH aka FRNR-TRN 38N-73W-1522-3H / 15.22-38-73 / Frontier-Turner / Converse

930-2020 / Panther Energy Company III / Force Pool; Arthur Federal 3601 34-74 N-DH / 36-35-74; 1-34-74 / Niobrara / Converse

931-2020 / Panther Energy Company III / Force Pool; Buster Federal 3502 35-73 N-DH / 35-35-73; 2-34-73 / Niobrara / Converse

950-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; Roper Fed 3671-15-22-16 TH / 15.22-36-71 / Frontier / Converse

1139-2020 / Samson Resources Company / 8M - Devon Energy Production Company; Wyo Fed 16-213872-1XNH / 16.21-38-72 / Niobrara / Converse

1140-2020 / Impact Exploration & Production / Amend Setbacks in 504-15, 848-15, 849-15, 1864-17, 1865-17 and 831-18 / 13.24-37-74 / Sussex, Mowry, Niobrara, Frontier / Converse

1141-2020 / Impact Exploration & Production / Amend Setbacks in 399-11, 848-15, 849-15, 1864-17, 1865-17, 2830-18, and 2831-18 / 1.12-37-74 / Sussex, Mowry, Niobrara, Frontier, Shannon, Dakota / Converse

1143-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; Bob Fed 3671-11-23-14 TH / 14.23-36-71 / Turner / Converse

1146-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; Sarge Fed 3569-16-4-2 TH / 4.9-35-69 / Turner / Converse

1147-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; Woody Fed 3569-16-4-4 TH / 4.9-35-69 / Turner / Converse

1293-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Nitro Fed 3569-7-19-13 TH / 18.19-35-69 / Turner / Converse

1294-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Shaker Fed 3569-7-19-15 TH / 18.19-35-69 / Turner / Converse

1295-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Huckleberry Fed 3570-24-25-15 TH / 24.25-35-70 / Turner / Converse

1296-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Pippin Fed 3570-13-25-13 TH / 24.25-35-70 / Turner / Converse

1297-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Willard Fed 3569-8-20-13 FH / 17.20-35-69 / Turner / Converse

1298-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; William Fed 3569-8-20-15 TH / 17.20-35-69 / Turner / Converse

1311-2020 / Devon Energy Production / Force Pool; Tillard Fed 16-093872-2H / 9.16-38-72 / Turner-Frontier / Converse

1439-2020 / Anadarko E&P Onshore / 2240-Acre D&S Unit; Vacate 1362-15, 1363-15, 1364-15, 1365-15, 2798-18 and 3380-18

[AMND] / 14.23.26.35-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1440-2020 / Anadarko E&P Onshore / Additional Horiz Wells (Total 8 Niobrara, 4 Turner) [AMND] / 14.23.26.35-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1449-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; Nitro Fed 3569-7-6-4 TH / 6.7-35-69 / Turner-Frontier / Converse

1450-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; Shaker Fed 3569-7-6-2 TH / 6.7-35-69 / Turner-Frontier / Converse

1451-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; Willard Fed 3569-8-5-4 TH / 5.8-35-69 / Turner-Frontier / Converse

1452-2020 / Anschutz Exploration / Force Pool; William Fed 3569-8-5-2 TH / 5.8-35-69 / Turner-Frontier / Converse

1492-2020 / Samson Resources Company / 8M - Devon Energy Production Company; Boner Fed 3672 5-32 A FH / 32-37-72; 5-36-

72 / Frontier / Converse

1493-2020 / Samson Resources Company / 8M - Devon Energy Production Company; Boner Fed 3672 5-32 A NH / 32-37-72; 5-36-72 / Niobrara / Converse

1499-2020 / Samson Resources Company / 8M - Devon Energy Production Company; Boner Fed 3672 6-31 A NH / 31-37-72; 6-36-72 / Niobrara / Converse

1500-2020 / Samson Resources Company / 8M - Devon Energy Production Company; Boner Fed 3672 6-31 A FH / 31-37-72; 6-36-72 / Frontier / Converse

1533-2020 / Samson Resources Company / 8M - Elephant Operating; Amberjack 1-1022H / 15.22-38-73 / Mowry / Converse

1534-2020 / Samson Resources Company / 8M - Elephant Operating; Amberjack 7-1022H / 15.22-38-73 / Niobrara / Converse

1539-2020 / Grayson Mill Operating / 2560-Acre D&S Unit; Vacate 1660-17, 1661-17, 3109-18, 459-19, 1636-17, 1637-17 /

25.26.35.36-39-71 / Parkman, Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1540-2020 / Grayson Mill Operating / Additional Horiz Wells (Total 5 Frontier-Turner, 9 Niobrara, 4 Parkman, 5 Mowry) / 25.26.35.36-39-71 / Parkman, Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1541-2020 / Grayson Mill Operating / 2560-Acre D&S Unit; Vacate 765-18, 766-18, 110-18, 111-18, 3813-19 and 7185-19 / 29.30.31.32-39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1542-2020 / Grayson Mill Operating / Additional Horiz Wells (Total 5 Frontier-Turner, 9 Niobrara, 5 Mowry) / 29.30.31.32-39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1543-2020 / Grayson Mill Operating / 2560-Acre D&S Unit; Vacate 3111-18, 7191-19, 7192-19, 149-18, 150-18, 3112-18, 3807-19 / 27.28.33.34-39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1544-2020 / Grayson Mill Operating / Additional Horiz Wells (Total 5 Frontier-Turner, 9 Niobrara, 5 Mowry) / 27.28.33-34-39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1545-2020 / Grayson Mill Operating / 2560-Acre D&S Unit; Vacate 2557-18, 2558-18, 3806-19, 2559-18, 2560-18 and 3811-19 / 1.2.11.12-39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1546-2020 / Grayson Mill Operating / 2560-Acre D&S Unit; Vacate 145-18, 146-18, 3114-18, 3807-19, 2293-18, 2294-18, 2559-18, 2560-18, 2561-18, 2562-18, 3809-19, 3811-19 / 13.14.23.24-39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1547-2020 / Grayson Mill Operating / Additional Horiz Wells (Total 5 Frontier-Turner, 9 Niobrara, 5 Mowry) / 1.2.11.12-39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1548-2020 / Grayson Mill Operating / Additional Horiz Wells (Total 5 Frontier-Turner, 9 Niobrara, 5 Mowry) / 13.14.23.24.39-70 / Frontier-Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1550-2020 / Devon Energy Production Company / 1350-Acre D&S Unit within Shelden Draw (Deep) Unit / 24.25.36-37-71 / Turner / Converse

1556-2020 / Chesapeake Exploration / 480-Acre D&S Unit / 16.17.20.21-34-69 / Niobrara / Converse

1557-2020 / Chesapeake Exploration / 640-Acre D&S Unit / 28.33-35-68 / Teapot / Converse

1558-2020 / Chesapeake Exploration / Additional Horiz Wells (Total 2 Teapot) / 28.33-35-68 / Teapot / Converse

1559-2020 / Chesapeake Exploration / 2613.7075-Acre D&S Unit for Clausen 29-34-70 USA A TR 20H, Clausen 29-34-70 USA A TR 22H, Clausen 30-34-70 USA A TR 20H, Clausen 30-34-70 USA A TR 22H / 20.28.29.30.31.32.33-34-70; 25-34-71 / Turner / Converse

1560-2020 / Chesapeake Exploration / Additional Horiz Wells (Total 4 Turner) / 20.28.29.30.31.32.33-34-70; 25-34-71 / Turner / Converse

1564-2020 / Devon Energy Production Company / Additional Horiz Wells (Total 3 Turner) [AMND] / 24.25.36-37-71 / Turner /

Converse

1581-2020 / Anadarko E&P Onshore / 2240-Acre D&S Unit; Vacate 781-15, 782-15, 519-17, 2418-18, 2419-18, 2420-18, 2421-18, 2802-18 and 2803-18 / 15.22.27.34-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1582-2020 / Anadarko E&P Onshore / Additional Horiz Wells (Total 8 Niobrara, 4 Turner) / 15.22.27.34-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1583-2020 / Anadarko E&P Onshore / 1921.21-Acre D&S Unit; Vacate 2422-18, 2423-18, 2424-18, 2425-18, 2804-18 and 2805-18 / 3.10.15-34-69 / Niobrara, Turner / Converse

1584-2020 / Anadarko E&P Onshore / Additional Horiz Wells (Total 12 Niobrara, 6 Turner) / 3.10.15-34-69 / Niobrara, Turner / Converse

1585-2020 / Anadarko E&P Onshore / 2560-Acre D&S Unit; Vacate 215-15, 216-15, 1452-15, 1453-15, 3816-18, 3817-18, 3818-18 and 3819-18 / 16.21.28.33-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1586-2020 / Anadarko E&P Onshore / Additional Horiz Wells (Total 12 Niobrara, 6 Turner) / 16.21.28.33-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1587-2020 / Anadarko E&P Onshore / 640-Acre D&S Unit; Vacate 1123-15 and 1124-15 / 11.14-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1588-2020 / Anadarko E&P Onshore / 640-Acre D&S Unit; Vacate 781-15, 782-15 and 519-17 / 10.15-35-69 / Niobrara, Turner / Converse

1591-2020 / Anschutz Exploration Corporation / Aquifer exemption; Disposal; Hubbard SWD 3671-35 / 35-36-71 / Teckla, Teapot, Parkman / Converse

1600-2020 / Titan Exploration / Force Pool; State 4074-1918-008NH / 18.19-40-74 / Niobrara / Converse

Docket Nos. 555-2020 through 679-2020 and 685-2020 through 722-2020, a Motion to Dismiss will be heard by the Commission on August 11, 2020. These matters pertain to protests by Elephant Operating to applications for permit to drill filed by Samson Resources within various Sections in Townships 37 North and 38 North, Range 73 West, 6th P.M. in Converse County, Wyoming.

Any interested party is entitled to appear and be heard by the Commission at the time and date listed above. Protests to applications shall be in writing and filed with the State Oil and Gas Supervisor at least three (3) business days prior to the date of hearing pursuant to Wyoming Oil & Gas Conservation Commission Rules & Regulations, Chapter 5, Section 11 and Chapter 5, Section 26.

Pursuant to Chapter 5, Section 12 of the Wyoming Oil & Gas Conservation Commission Rules & Regulations, the written protest must state the grounds of the protest and include information and evidence to demonstrate that: (a) the protestant is a party entitled to notice or relief under Wyo. Stat. Ann. §§ 30-5-101 through 30-5-410; (b) the protestant seeks a remedy that is within the jurisdiction and authority of the Commission. No action shall be taken on an objection or protest that is not timely filed.

DATED this 22nd day of July 2020.

Wyoming Oil & Gas Conservation Commission

/s/ Mark Watson, Oil & Gas Supervisor / Commission Secretary

Publish: July 29, 2020 4228