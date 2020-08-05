CCSD#1-Vendor...
07/01/2020 07/20/2020
Converse County School District #1
1000BULBS.COM 345.00
358 TECH LLC 1,640.00
ALSCO-AMERICAN LINEN 818.93
ASCD 2,420.00
BARKER AND ASSOCIATES, LLC 25,857.42
BEACON ATHLETICS 1,651.00
BEHAVIOR ADVANTAGE 2,500.00
BENNETT, LARRY 398.19
BIG COUNTRY REHAB 1,395.00
BOE, GRIFFEN 460.00
BRAMLET, JILL 2,000.00
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE 477.84
CASPER COLLEGE 300.00
CDW GOVERNMENT, INC 2,697.56
CENTURY LINK 594.92
CLEARING ACCOUNT 501,275.50
COGNIA, INC 13,200.00
CURTIS, AIYANNA 300.41
DEAF INTERVENTION SERVICES 4,610.83
DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC 300.00
EASTERN WYOMING COLLEGE 17,743.89
EDWARDS, DIANE 650.00
ELDER EQUIPMENT LEASING 4,000.00
ESTES INDUSTRIES LLC 865.29
EWING, JOHN 630.92
FIELD TURF USA, INC 296,914.22
FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC 35,024.28
GRAINGER, W W 359.64
HENSLEY BATTERY 1,471.37
INSTRUCTIONAL COACHING GROUP 4,394.25
INSTRUCTURE 6,538.04
JAY SUMMERS CONCESSIONS 355.00
JOSTENS 575.90
K & D NOXIOUS WEED CONTROL 340.00
LEATHERS, ROBERT 665.20
MCGRAW-HILL 27,972.00
MCKINNEY, SHAWN 361.40
MELCHIOR CONTRACTING, LLC 16,281.80
MOTHERSBAUGH, BLAIR 315.46
NASSP/NHS 385.00
NATIONAL SCHOOL PUBLIC RELATIONS 465.00
ASSOCIATION
NAVIGATING BY TOUCH, LLC 513.30
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 600.00
PHOENIX LEARNING SYSTEMS 7,055.00
POWELL LEGION BASEBALL 800.00
PYE BARKER FIRE AND SAFETY, LLC 370.00
QUILL CORPORATION 911.85
ROCKY MOUNTAIN POWER 32,859.46
RUBICON INTERNATIONAL 7,289.00
SAM’S CLUB DIRECT 733.94
SCHOOL RISK RETENTION PROGRAM 220,907.00
SCHOOL SPECIALTY/CLASSROOM DIRECT 311.90
SOFTWARE UNLIMITED, INC. 9,500.00
SYSCO 2,029.23
TECHNOLOGY & INNOVATION IN EDUCATION 1,990.00
TORRINGTON LEGION BASEBALL 300.00
UNIVERSITY OF WYOMING 300.00
US FOODS 468.76
USA SOFTBALL OF WYOMING 435.00
VERIZON 2,359.43
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS CARDS 2,710.45
VISIONARY COMMUNICATIONS, INC 1,227.53
VOYAGER SOPRIS LEARNING 8,376.50
WASA 2,183.80
WY DEPT OF ED/NUTRITION PROG 5,000.00
WYOMING SCHOOL/UNIVERSITY PARTNERSHIP 2,782.00
Publish: July 29, 2020 4225
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