CCSD#1-Vendor...

07/01/2020 07/20/2020

Converse County School District #1

1000BULBS.COM     345.00

358 TECH LLC     1,640.00

ALSCO-AMERICAN LINEN     818.93

ASCD     2,420.00

BARKER AND ASSOCIATES, LLC     25,857.42

BEACON ATHLETICS     1,651.00

BEHAVIOR ADVANTAGE     2,500.00

BENNETT, LARRY     398.19

BIG COUNTRY REHAB     1,395.00

BOE, GRIFFEN     460.00

BRAMLET, JILL     2,000.00

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE     477.84

CASPER COLLEGE     300.00

CDW GOVERNMENT, INC     2,697.56

CENTURY LINK     594.92

CLEARING ACCOUNT     501,275.50

COGNIA, INC     13,200.00

CURTIS, AIYANNA     300.41

DEAF INTERVENTION SERVICES     4,610.83

DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC     300.00

EASTERN WYOMING COLLEGE     17,743.89

EDWARDS, DIANE     650.00

ELDER EQUIPMENT LEASING     4,000.00

ESTES INDUSTRIES LLC     865.29

EWING, JOHN     630.92

FIELD TURF USA, INC     296,914.22

FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC     35,024.28

GRAINGER, W W     359.64

HENSLEY BATTERY     1,471.37

INSTRUCTIONAL COACHING GROUP     4,394.25

INSTRUCTURE     6,538.04

JAY SUMMERS CONCESSIONS     355.00

JOSTENS     575.90

K & D NOXIOUS WEED CONTROL     340.00

LEATHERS, ROBERT     665.20

MCGRAW-HILL     27,972.00

MCKINNEY, SHAWN     361.40

MELCHIOR CONTRACTING, LLC     16,281.80

MOTHERSBAUGH, BLAIR     315.46

NASSP/NHS     385.00

NATIONAL SCHOOL PUBLIC RELATIONS     465.00

ASSOCIATION

NAVIGATING BY TOUCH, LLC     513.30

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY     600.00

PHOENIX LEARNING SYSTEMS     7,055.00

POWELL LEGION BASEBALL     800.00

PYE BARKER FIRE AND SAFETY, LLC     370.00

QUILL CORPORATION     911.85

ROCKY MOUNTAIN POWER     32,859.46

RUBICON INTERNATIONAL     7,289.00

SAM’S CLUB DIRECT     733.94

SCHOOL RISK RETENTION PROGRAM     220,907.00

SCHOOL SPECIALTY/CLASSROOM DIRECT     311.90

SOFTWARE UNLIMITED, INC.     9,500.00

SYSCO     2,029.23

TECHNOLOGY & INNOVATION IN EDUCATION    1,990.00

TORRINGTON LEGION BASEBALL     300.00

UNIVERSITY OF WYOMING     300.00

US FOODS     468.76

USA SOFTBALL OF WYOMING     435.00

VERIZON     2,359.43

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS CARDS    2,710.45

VISIONARY COMMUNICATIONS, INC     1,227.53

VOYAGER SOPRIS LEARNING     8,376.50

WASA     2,183.80

WY DEPT OF ED/NUTRITION PROG     5,000.00

WYOMING SCHOOL/UNIVERSITY PARTNERSHIP    2,782.00

Publish: July 29, 2020    4225

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