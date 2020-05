Oil And Gas

Commission...

BEFORE THE OIL AND GAS CONSERVATION COMMISSION

OF THE STATE OF WYOMING

THIS NOTICE IS SUBJECT TO CHANGE DUE TO CONCERNS OVER THE COVID-19 VIRUS AND IN CONSIDERATION OF THE STATE OF WYOMING EXECUTIVE ORDER 2020-02.

PLEASE REFER TO THE WOGCC WEBSITE (http://wogcc.wyo.gov) FOR POSSIBLE CHANGES.

The Wyoming Oil and Gas Conservation Commission (WOGCC) will meet at 9:00 A.M. on TUESDAY, JUNE 9, 2020, and WOGCC Examiners will meet beginning Monday, June 8, 2020, and subsequent days between the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m., to consider the following matters at the office of the State Oil and Gas Supervisor, 2211 King Boulevard, Casper, Wyoming.

All uncontested Force Pool matters will be heard before the WOGCC Examiners on MONDAY, JUNE 8, 2020, between the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m.

DOCKET NO / APPLICANT / MATTER / S-T-R / FORMATION / COUNTY

1408-2018 / Samson Resources Company / Force Pool; Spearhead Fed 11-3625 40-75NH (AMND) / 25.36-40-75 / Niobrara / Converse

2838-2018 / Elephant Operating, LLC / 1280-Acre D&S Units [REHEARING] / 1.12-38-73 / Niobrara, Turner / Converse

3149-2018 / Elephant Operating, LLC / 1280-Acre D&S Units [REHEARING] / 1.12-38-73 / Frontier 2.Muddy.Dakota / Converse

3150-2018 / Elephant Operating, LLC / Additional Horiz Wells (Total 4 Frontier 2, 4 Muddy, 4 Dakota) [REHEARING] / 1.12-38-73 / Frontier 2, Muddy, Dakota / Converse

3151-2018 / Elephant Operating, LLC / 1280-Acre D&S Units; Vacate 744-12 [REHEARING] / 2.11-38-73 / Frontier 2, Muddy, Dakota / Converse

3152-2018 / Elephant Operating, LLC / Additional Horiz Wells (Total 4 Frontier 2, 4 Muddy, 4 Dakota) [REHEARING] / 2.11-38-73 / Frontier 2, Muddy, Dakota / Converse

3161-2018 / Elephant Operating, LLC / 1280-Acre D&S Units [REHEARING] / 13.24-38-73 / Frontier 2, Muddy, Dakota / Converse

3162-2018 / Elephant Operating, LLC / Additional Horiz Wells (Total 4 Frontier 2, 4 Muddy, 4 Dakota) [REHEARING] / 13.24-38-73 / Frontier 2, Muddy, Dakota / Converse

457-2019 / Devon Energy Production / Additional Horiz Wells (Total 8 Niobrara, 8 Mowry, 8 Turner / Frontier, 4 Teapot, 4 Muddy / Newcastle, 4 Sussex, 4 Parkman, 4 Shannon / 25.36-39-71 / Niobrara, Mowry, Turner-Frontier, Teapot, Parkman, Muddy-Newcastle, Sussex, Shannon / Converse

459-2019 / Devon Energy Production / Additional Horiz Wells (Total 8 Niobrara, 8 Mowry, 8 Turner / Frontier, 4 Teapot, 4 Muddy / Newcastle, 4 Sussex, 4 Parkman, 4 Shannon / 26.35-39-71 / Niobrara, Mowry, Turner-Frontier, Teapot, Parkman, Muddy-Newcastle, Sussex, Shannon / Converse

461-2019 / Devon Energy Production / Additional Horiz Wells (Total 8 Niobrara, 8 Mowry, 8 Turner / Frontier, 4 Teapot, 4 Muddy / Newcastle, 4 Sussex, 4 Parkman, 4 Shannon / 27.34-39-71 / Niobrara, Mowry, Turner-Frontier, Teapot, Parkman, Muddy-Newcastle, Sussex, Shannon / Converse

617-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 4 Muddy, 6 Turner) [REHEARING] / 15.22-38-73 / Muddy, Turner / Converse

779-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Turner-Frontier); Amend Setbacks in 376-18 and 377-18 [REHEARING] / 15.22-37-73 / Frontier-Turner / Converse

782-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Turner-Frontier); Amend Setbacks in 700-18 and 701-18 [REHEARING] / 17.20-37-73 / Frontier-Turner / Converse

795-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Turner-Frontier); Amend Setbacks in 706-18 and 707-18 [REHEARING] / 19.30.31-37-73 / Muddy, Dakota, Lakota / Converse

837-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 363-18 and 364-18 [REHEARING] / 28.33-37-73 / Frontier-Turner / Converse

840-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 363-18 and 364-18 [REHEARING] / 5.8-38-73 / Muddy, Dakota, Lakota / Converse

845-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 698-18 and 699-18 [REHEARING] / 5.8-37-73 / Frontier-Turner / Converse

861-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 167-18 and 168-18 [REHEARING] / 7.18-38-73 / Frontier-Turner / Converse

922-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier) [REHEARING] / 15.22-38-73 / Frontier / Converse

1274-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 3.10-38-73 / Frontier-Turner / Converse

1279-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 29.32-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1284-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 26.35-38-73 / Frontier-Turner / Converse

1325-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 25.36-38-73 / Frontier-Turner / Converse

1330-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2228-17 and 2229-17 [REHEARING] / 1.12-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1335-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2228-17 and 2229-17 [REHEARING] / 2.11-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1340-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2228-17 and 2229-17 [REHEARING] / 13.24-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1343-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2309-17 and 2310-17 [REHEARING] / 25.36-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1355-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 27.34-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1363-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 4.9-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1368-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2312-17 and 2313-17 [REHEARING] / 28.33-38-73 / Frontier-Turner / Converse

1371-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 696-18 and 697-18 [REHEARING] / 31-38-73; 6-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1380-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2312-17 and 2313-17 [REHEARING] / 27.34-38-73 / Frontier-Turner / Converse

1384-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 3.10-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1389-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2040-17 and 2041-17 [REHEARING] / 4.9-38-73 / Frontier-Turner / Converse

1392-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 165-18 and 166-18 [REHEARING] / 14.23-38-73 / Frontier-Turner / Converse

1406-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2309-17 and 2310-17 [REHEARING] / 14.23-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1411-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner); Amend Setbacks in 2309-17 and 2310-17 [REHEARING] / 26.35-37-73 / Frontier-Turner / Converse

1548-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Frontier-Turner) [REHEARING] / 28.33-39-73 / Frontier-Turner / Converse

1896-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner) [REHEARING] / 5.8-38-73 / Turner / Converse

1898-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 4 Muddy) [REHEARING] / 17.20-37-73 / Turner, Muddy / Converse

1899-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner) [REHEARING] / 7.18-38-73 / Turner / Converse

1908-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 4 Muddy) [REHEARING] / 3.10-37-73 / Turner, Muddy / Converse

1911-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 4 Muddy) [REHEARING] / 15.22-37-73 / Turner, Muddy / Converse

1913-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry, 4 Muddy) [REHEARING] / 14.23-37-73 / Turner, Niobrara, Mowry, Muddy / Converse

1914-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry, 4 Muddy) [REHEARING] / 13.24-37-73 / Turner, Niobrara, Mowry, Muddy / Converse

1917-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 4 Muddy) [REHEARING] / 28.33-37-73 / Turner, Muddy / Converse

1921-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry, 4 Muddy) [REHEARING] / 26.35-37-73 / Turner, Niobrara, Mowry, Muddy / Converse

1922-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry, 4 Muddy) [REHEARING] / 25.36-38-73 / Turner, Niobrara, Mowry, Muddy / Converse

1923-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry) [REHEARING] / 27.34-38-73 / Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1924-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry) [REHEARING] / 15.22-38-73 / Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1925-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner) [REHEARING] / 14.23-38-73 / Turner / Converse

1927-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry) [REHEARING] / 2.11-37-73 / Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1928-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry) [REHEARING] / 26.35-38-73 /

Turner, Niobrara, Mowry / Converse

1929-2019 / Elephant Operating / Additional Horiz Wells (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry) [REHEARING] / 28.33-38-73 / Turner, Niobrara, Mowry / Converse

2581-2019 / Elephant Operating / Increased Density (Total 6 Turner, 8 Niobrara, 8 Mowry, 4 Muddy) [REHEARING] / 4.9-37-73 / Turner, Niobrara, Mowry, Muddy / Converse

3330-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Turner-Frontier) [AMND] [REHEARING] / 1.12-38-73 / Turner-Frontier / Converse

3337-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Turner-Frontier) [AMND] [REHEARING] / 13.24-38-73 / Turner-Frontier / Converse

3387-2019 / Samson Resources / Additional Horiz Wells (Total 9 Turner-Frontier) [REHEARING] / 2.11-38-73 / Turner-Frontier / Converse

7182-2019 / Grayson Mill Operating / Force Pool; Mount Harvard 39N-71W-27-34 F1AH / 27.34-39-71 / Frontier-Turner / Converse

More from this section Converse County Business Closures and Updates

224-2020 / Elephant Operating / Force Pool; Nimitz 3873-1522-5TXH [AMND] / 15.22-38-73 / Frontier-Turner / Converse

226-2020 / Elephant Operating / Force Pool; Abrams 3873-1201-4TXH / 1.12-38-73 / Frontier-Turner / Converse

227-2020 / Elephant Operating / Force Pool; MacArthur 3873-1324-4TXH / 13.24-38-73 / Frontier-Turner / Converse

228-2020 / Elephant Operating / Force Pool; Taylor 3773-2314-2TXH / 14.23-37-73 / Frontier-Turner / Converse

487-2020 / Impact Exploration and Production / Flare Gas; Ursa Major 127 / 27-37-74 / NA / Converse

527-2020 / Panther Energy Company III / Flare Gas; Tuffy Federal 3601 35-73 M-AH / 25-35-73; 1-34-73 / Mowry / Converse

528-2020 / Panther Energy Company III / Flare Gas; Grace Federal 2425 35-73 N-AH / 24.25-35-73 / Niobrara / Converse

529-2020 / Panther Energy Company III / Flare Gas; Grace Federal 2425 35-73 M-AH / 24.25-35-73 / Mowry / Converse

530-2020 / Panther Energy Company III / Flare Gas; Gunter Federal 2623 35-73 N-DH / 23.26-35-73 / Niobrara / Converse

531-2020 / Panther Energy Company III / Flare Gas; Gunter Federal 2623 35-73 M-DH / 23.26-35-73 / Mowry / Converse

919-2020 / Samson Resources Company / Force Pool; Hardy Fed 3873-2215 3TH aka FRNR-TRN 38N-73W-1522-3H / 15.22-38-

73 / Frontier-Turner / Converse

923-2020 / Samson Resources Company / Force Pool; Brushy Creek Fed 3773-0112 1TH aka Brushy Creek 3773-12-1-2FH / 1.12-

37-73 / Frontier-Turner / Converse

924-2020 / Samson Resources Company / Force Pool; Brushy Creek Fed 3773-1102 3TH aka Federal 3873-35-2-11-2F3H / 2.11-

37-73 / Frontier-Turner / Converse

930-2020 / Panther Energy Company III / Force Pool; Arthur Federal 3601 34-74 N-DH / 36-35-74; 1-34-74 / Niobrara / Converse

931-2020 / Panther Energy Company III / Force Pool; Buster Federal 3502 35-73 N-DH / 35-35-73; 2-34-73 / Niobrara / Converse

966-2020 / EOG Resources / Force Pool; Pecan 2017-19H / 17.20.29.32-41-72 / Turner / Campbell, Converse

967-2020 / EOG Resources / Force Pool; Bamboo 2932-19H / 17.20.29.32-41-72 / Turner / Campbell, Converse

968-2020 / EOG Resources / Force Pool; Bamboo 2932-17H / 17.20.29.32-41-72 / Turner / Campbell, Converse

1033-2020 / WOV / 8m - Anadarko E&P Onshore; Trinity 3468-19-T1H / 19-34-68 / Turner / Converse

1038-2020 / Northwoods Operating et al / Additional Horiz Wells (Total 5 Niobrara) / 16.21-38-75 / Niobrara / Converse

1139-2020 / Samson Resources Company / 8m - Devon Energy Production Company; Wyo Fed 16-213872-1XNH / 16.21-38-72 / Niobrara / Converse

1140-2020 / Impact Exploration & Production / Amend Setbacks in 504-15, 848-15, 849-15, 1864-17, 1865-17 and 831-18 / 13.24-37-74 / Sussex, Mowry, Niobrara, Frontier / Converse

1141-2020 / Impact Exploration & Production / Amend Setbacks in 399-11, 848-15, 849-15, 1864-17, 1865-17, 2830-18, and 2831-18 / 1.12-37-74 / Sussex, Mowry, Niobrara, Frontier, Shannon, Dakota / Converse

1212-2020 / Devon Energy Production Company / 8m - Samson Resources Company; Reynolds Fed 3872-3019 3TH / 9.30-38-72 / Frontier-Turner / Converse

1219-2020 / Fortune Natural Resources Corp. / Amend Pooling Order 947-2017; enforce participation; compel reimbursement for

royalties / 14.23-38-74 / Frontier / Converse

1292-2020 / Anadarko E&P Onshore / Force Pool; Moore 35-68-22-CTH / 22-35-68 / Teapot / Converse

1293-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Nitro Fed 3569-7-19-13 TH / 18.19-35-69 / Turner / Converse

1294-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Shaker Fed 3569-7-19-15 TH / 18.19-35-69 / Turner / Converse

1295-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Huckleberry Fed 3570-24-25-15 TH / 24.25-35-70 / Turner / Converse

1296-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Pippin Fed 3570-13-25-13 TH / 24.25-35-70 / Turner / Converse

1297-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; Willard Fed 3569-8-20-13 FH / 17.20-35-69 / Turner / Converse

1298-2020 / Anschutz Oil / Force Pool; William Fed 3569-8-20-15 TH / 17.20-35-69 / Turner / Converse

1299-2020 / Impact Exploration and Production / Force Pool; Gemini 426 11-2H / 2.11-37-74 / Frontier / Converse

1300-2020 / Impact Exploration and Production / Force Pool; Pisces 313 14-23H / 14.23-37-74 / Niobrara / Converse

1308-2020 / Prima Exploration / 800-Acre D&S Unit / 21.28-36-69 / Teapot / Converse

1310-2020 / Devon Energy Production / Amend Setbacks in 1244-18 and 1245-18 / 1.12-36-73 / Sussex, Frontier, Niobrara, Mowry

/ Converse

1311-2020 / Devon Energy Production / Force Pool; Tillard Fed 16-093872-2H / 9.16-38-72 / Turner-Frontier / Converse

1312-2020 / Devon Energy Production / 3200-Acre D&S Unit; Vacate 1099-14 and 1670-14 / 5.8.17.20.29-39-71 / Parkman / Converse

1313-2020 / Devon Energy Production / Additional Horiz Wells (Total 2 Parkman) / 5.8.17.20.29-39-71 / Parkman / Converse

1314-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit / 9.16-39-71 / Parkman / Converse

1315-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit / 21.28-39-71 / Parkman / Converse

1316-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit; Vacate 825-15, 826-15, 827-15, 828-15, 116-18 and 117-18 / 4.9-39-71 / Niobrara / Converse

1317-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit; Vacate 4135-19 and 4136-19 / 15.22-39-71 / Turner-Frontier / Converse

1318-2020 / Devon Energy Production / Additional Horiz Wells (Total 2 Turner-Frontier) / 15.22-39-71 / Turner-Frontier / Converse

1319-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit; Vacate 3407-19, 3408-19, 116-18, 117-18, 112-18 and 113-18 / 16.21-39-71 / Niobrara, Turner-Frontier / Converse

1320-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit; Vacate 108-18, 109-18, 114-18 and 115-18 / 17.20-39-71 / Niobrara, Turner-Frontier / Converse

1321-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit; Vacate 112-18 and 113-18 / 28.33-39-71 / Niobrara, Turner-Frontier / Converse

1322-2020 / Devon Energy Production / 1280-Acre D&S Unit; Vacate 114-18 and 115-18 / 29.32-39-71 / Niobrara, Turner-Frontier / Converse

1329-2020 / Chesapeake Exploration / 960-Acre D&S Unit / 20.21.28.29-34-69 / Niobrara, Turner / Converse

1330-2020 / Chesapeake Exploration / Additional Horiz Wells (Total 2 Turner) / 20.21.28.29-34-69 / Turner / Converse

1331-2020 / Chesapeake Exploration / 960-Acre D&S Unit / 16.17.20.21-34-69 / Niobrara, Turner / Converse

1332-2020 / Chesapeake Exploration / Additional Horiz Wells (Total 2 Turner) / 16.17.20.21-34-69 / Turner / Converse

1333-2020 / Chesapeake Exploration / 480-Acre D&S Unit / 21.28-34-69 / Niobrara, Turner / Converse

1334-2020 / Chesapeake Exploration / 480-Acre D&S Unit / 16.21-34-69 / Niobrara, Turner / Converse

1343-2020 / Samson Resources / 1251.72-Acre D&S Unit; Vacate 196-10 / 30.31-39-74 / Sussex / Converse

1344-2020 / Samson Resources / 1251.72-Acre D&S Unit / 30.31-39-74 / Dakota / Converse

1345-2020 / Samson Resources / 1251.72-Acre D&S Unit / 30.31-39-74 / Lakota / Converse

1346-2020 / Samson Resources / Force Pool; Reynolds Fed 3872-16-21 3TH / 16.21-38-72 / Frontier-Turner / Converse

1347-2020 / Samson Resources / Force Pool; Ogalalla 4075-2116 2SH / 16.21-40-75 / Shannon / Converse

Any interested party is entitled to appear and be heard by the Commission at the time and date listed above. Protests to applications shall be in writing and filed with the State Oil and Gas Supervisor at least three (3) business days prior to the date of hearing pursuant to Wyoming Oil & Gas Conservation Commission Rules & Regulations, Chapter 5, Section 11 and Chapter 5, Section 26.

Pursuant to Chapter 5, Section 12 of the Wyoming Oil & Gas Conservation Commission Rules & Regulations, the written protest must state the grounds of the protest and include information and evidence to demonstrate that: (a) the protestant is a party entitled to notice or relief under Wyo. Stat. Ann. §§ 30-5-101 through 30-5-410; (b) the protestant seeks a remedy that is within the jurisdiction and authority of the Commission. No action shall be taken on an objection or protest that is not timely filed.

DATED this 19th day of May 2020.

Wyoming Oil & Gas Conservation Commission

/s/ Mark Watson, Oil & Gas Supervisor / Commission Secretary

Publish: May 27, 2020 4096