City of Douglas
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City of Douglas
Warrant Register
6/30/2020-6/30/2020
AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$463.95; AMERI-TECH EQUIPMENT COMPANY-$12,264.00; ARROW ELECTRIC-$1,036.35; BCN TELECOM INC-$83.33; BISON PUMP & SUPPLY-$53.45; BLACK HILLS ENERGY-$2,607.26; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$403.45; CENTURYLINK-$254.20; CH DIAGNOSTIC & CONSULTING SERVICE INC-$470.00; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$71,645.44; CITY OF CASPER-$9,000.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$47,009.23; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$89,946.60; CONVERSE COUNTY HEALTH DEPT-$20.00; CONVERSE HOPE CENTER-$3,750.00; DOUGLAS BROADCASTING INC-$225.00; DOUGLAS BUDGET-$2,583.38; ENERGY LABORATORIES INC-$264.00; ENGINEERED INSTALLATION SOLUTIONS LLC-$9,750.00; FARIS MACHINERY CO-$1,942.18; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$555.15; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$26,208.33; GALLS LLC-$111.47; GLOBAL IMPORTS INC-$72.08; H & H ELECTRIC LLC-$597.07; HACH COMPANY-$784.00; HAWKINS INC-$3,687.35; HOMAX OIL SALES INC-$28.18; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$14.00; LEXIS NEXIS MATTHEW BENDER-$362.46; MOTION INDUSTRIES INC-$670.45; MUNICIPAL CODE CORP-$275.00; N3 FENCING LLC-$12,045.80; ONE CALL OF WYOMING-$248.25; ROCKY MOUNTAIN POWER-$628.76; SALTUS TECHNOLOGIES LLC-$3,975.00; SODERBURG ROOFING LLC-$50.00; STEINER THUESEN PLLC-$15,101.00; SUNSET MEMORIAL & STONE-$34,245.00; TOP OFFICE PRODUCTS-$119.03 .00
TRANSMISSION DISTRIBUTION SERVICE-$78,957.09; TRU-TECH PRODUCTS-$177.64; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$107.40; USA BLUEBOOK-$287.68; VERIZON WIRELESS-$32.61; WW GRAINGER-$846.17; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$1,126.26
Publish: August 5, 2020 4246
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