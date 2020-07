Delinquent Taxes...

NOTICE OF SALE OF REAL PROPERTY FOR DELINQUENT TAXES

STATE OF WYOMING )

)

COUNTY OF CONVERSE )

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT I, JOEL SCHELL, THE DULY ELECTED, QUALIFIED AND ACTING COUNTY TREASURER WITHIN AND FOR THE COUNTY AND STATE AFORESAID, WILL ON THE 3RD DAY OF AUGUST, 2020, AT THE McKIBBEN CAFETERIA, WYOMING STATE FAIRGROUNDS AT DOUGLAS IN THE COUNTY AND STATE AFORESAID, OFFER FOR SALE THE FOLLOWING DESCRIBED REAL ESTATE FOR TAXES DUE AND UNPAID. THE REAL ESTATE WILL BE SOLD SUBJECT TO ALL SPECIAL ASSESSMENTS FOR LOCAL OR PUBLIC IMPROVEMENTS. SAID SALE SHALL TAKE PLACE BETWEEN THE HOURS OF 9 A.M. AND 5 P.M. OF SAID DAY AND WILL BE CONTINUED FROM DAY TO DAY, SATURDAYS AND SUNDAYS EXCEPTED, UNTIL ALL OF SAID LAND HAS BEEN SOLD. THE REAL PROPERTY TO BE OFFERED SALE TOGETHER WITH THE TAXES, PENALTY, INTEREST AND COSTS DUE ON THE SAME IS DESCRIBED AS FOLLOWS, TO WIT:

42ND PARALLELL, LLC - 125 S 3RD ST PARCEL#: 00101215 DOUGLAS, S2 OF LOT 17; LOT 18; BLOCK 16......................553.45

AILPORT PROPERTIES WY, LLC - 550 EMIGRANT DR PARCEL#: 00214562 DEER CREEK ESTATES #1, LOT 9: 1.376 ACRES...........................................................................................140.20

ALEXANDER, WARDELL A. JR. ET UX ET AL - 1006 BIRCH ST PARCEL#: 00040991 KAUFMAN- RUPE, LOT 13:....................1,118.34

ALLEN, WILLIAM R. - 938 KELLER DR PARCEL#: 00029382 RANCHERO, LOT 13:....................................................................598.77

ATKINS, RICHARD RAY - ARROW RD PARCEL#: 00007503 PT.LOT 4: S33 T34 R75: 3.52 ACRES.....................................................53.03

ATKINSON LIVING TRUST - 116 S 9TH ST PARCEL#: 00029564 GLENROCK, LOTS 22,23,24: BLOCK 8:................................562.53

BACA, JACQUE L. - 873 ST HWY 93 PARCEL#: 00023385 PT.NW4NE4: S9 T33 R72: 1.00 ACRE...................................105.63

BARWICK, MELVIN C. ET UX - 409 W BIRCH ST PARCEL#: 00118029 GLENROCK, W.22’ OF LOTS 1,2: N.15’ OF W.22’ OF LOT 3: BLOCK 13:..................................................................667.23

BEAGLE, ROBERT L. ET UX - 10 S 3RD ST PARCEL#: 00038037 PT.E2NE4: S5 T33 R75: .50 ACRES....................................1,503.24

BLACKBURN, RONALD K. - 66 WINDHIL RD PARCEL#: 00135858 SE4SW4: S7 T32 R70: 40.00 ACRES..................................1,261.88

BLAKE, WENDEL L. ET UX - 106 NELLIE ST PARCEL#: 00010994 KENBAR ESTATES, LOT 45: 7.54 ACRES.............................183.56

BLAKE, WENDEL L. ET UX - 120 NELLIE ST PARCEL#: 00011000 KENBAR ESTATES, LOT 46: 8.60 ACRES..............................167.85

BLAYLOCK, DAVID A. ET UX - 918 LOOKOUT DR PARCEL#: 00147028 SUNUP RIDGE, BLOCK 28: LOT 13:......................198.95

BLOCK, JORDAN - LOOKOUT DR PARCEL#: 00147044 SUNUP RIDGE, LOT 18: PT.LOT 19: BLOCK 28:...............................387.66

BOTANY BAY, LLC - 313 CENTER ST PARCEL#: 00045156 DOUGLAS, LOT 7: BLOCK 16:...........................................1,560.17

BOTTOM ROCK, LLC - BOXELDER RD PARCEL#: 00174667 PT.SE4SW4: S11 T33 R75: 30.59 ACRES...............................536.57

BOUTWELL, LEWIS R. ET UX - 202 EAST ANTELOPE RD PARCEL#: 00013063 PLAINVIEW ESTATES, LOT 9: 5.97 ACRES...........................................................................................444.27

BRADDOCK, SONIA R. ET AL - 13 POWDER RIVER CT PARCEL#: 00133572 W2SE4SE4: S32 T33 R71: 20.00 ACRES..........3,489.32

BRANNAM, JUSTIN ET UX - 1014 BANDERA AVE PARCEL#: 00067150 CLEARFIELD #1, LOT 8: BLOCK 4: (REPLAT OF BLOCK 4).............................................................................................724.08

BROWN, MAJOR ET UX - 210 ST HWY 93 PARCEL#: 00014715 PT. LOT 9: LESS H/W: S1 T32 R72: 4.90 ACRES........................367.08

BROWN, MAJOR ET UX - 190 ST HWY 93 PARCEL#: 00015837 PT. LOT 8: LESS H/W: S1 T32 R72: 2.96 ACRES........................214.82

BROWN, MAJOR ET UX - 220 ST HWY 93 PARCEL#: 00024391 PT.LOT 8: LESS H/W: S1 T32 R72: 3.15 ACRES....................226.04

BUD’S FIELD SERVICE, INC - 2336 RICHARDS ST PARCEL#: 00010119 PT.SW4SW4: S14 T32 R71: .34 ACRES................675.76

CHAPPELL, AMBER JEAN ET AL - MAIN ST PARCEL#: 00176092 LILLIE FIRST, LOTS 1- 4,LOTS 16-19: BLOCK 6:......................74.10

CIB, LLC - 105 N 2ND ST PARCEL#: 00040876 DOUGLAS, LOT 15: BLOCK 12:........................................................................296.90

CIB, LLC - 103 N 2ND ST PARCEL#: 00050222 DOUGLAS, LOT 16: BLOCK 12: COLLEGE INN............................................1,212.88

CLAUSEN, EVERETT ET AL - 1128 SMYLIE RD PARCEL#: 00013014 B H & H TR., LOT 6: TRACT 6:..............................676.67

COLLINS, STEVE ET AL - WASHINGTON ST PARCEL#: 00166689 FAIRVIEW, N.10’ OF LOT 48: BLOCK 23:.................................83.89

COLLINS, STEVEN ET UX - 935 WASHINGTON ST PARCEL#: 00041007 FAIRVIEW, LOTS 42,43: BLOCK 23:.....................259.50

COOK, BILLY JOE - 725 S 7TH ST PARCEL#: 00043193 DOUGLAS, LOT 10: BLOCK 57:.......................................................650.67

CUNDALL REVOCABLE TRUST AGREEMENT - 69 CHALK BUTTES RD PARCEL#: 00112899 PT.LOT 5: S18 T32 R71: 10.08 ACRES....................................................................................479.18

CUSHMAN, MICHAEL C. ET UX - 100 BOXELDER RD PARCEL#: 00162647 PT.SE4SW4: PT.SW4SE4: -RW: S14 T33 R75: 34.099 ACRES.....................................................................................2,783.71

CUTLER, DANNY G. - 6 RIDGEWATER LN PARCEL#: 00010143 RIDGEWATER ESTATES #1, LOT 2: BLOCK 1: .52 ACRE.......603.38

DOMINGUEZ, CARLOS C. ET AL - BROWNFIELD RD PARCEL#: 00014194 B H & H TR. PT. LOT 2: TR. 1:................................304.47

DONNELLY, ELAINE M. - 226 N 6TH ST PARCEL#: 00048895 DOUGLAS, N.55’ OF LOT 12: BLOCK 8:................................661.37

DURAN, EULALIA - 309 N 3RD ST PARCEL#: 00045867 DOUGLAS, LOT 9: BLOCK 1:...........................................................681.94

DYCK, GEORGE ET AL PARCEL#: 00146178 ARNOLD, LOT 14: S.7’ OF LOT 15: BLOCK 10:...................................................146.42

EDWARDS, STEVE D. ET UX - 180 IRVINE RD PARCEL#: 00163009 PT.SW4:S28 T32 R71: 40.64 ACRES PT.SE4SE4: S29 T32 R71: 1.00 ACRES PT.NE4NE4: S32 T32 R71: 29.53 ACRES PT.NW4NW4: S33 T32 R71: 22.0344 ACRES TOTAL ACRES 93.2044.....................................................................................6,998.68

ELLIOTT, TODD A. - 402 S 2ND ST PARCEL#: 00029648 GLENROCK, LOTS 22,23,24: BLOCK 28:.......................................503.13

ELLISON, GEORGE ET UX ET AL - 402 S 6TH ST PARCEL#: 00048408 DOUGLAS, LOT 1: BLOCK 35:..............................908.74

EPPERLY, DENNIS - 610 S 3RD ST PARCEL#: 00030836 HIGGINS, LOT 28: S2 OF LOT 29: BLOCK 36:............................598.40

EVANS, PAUL ET UX - 501 LOOKOUT DR PARCEL#: 00036197 SUNUP RIDGE, LOTS 1,2: BLOCK 26:...............................1,471.05

FULKERSON, JAMES W. - 83 N MONKEY RD PARCEL#: 00009699 ROLLING HILLS #3, LOT 36: 5.00 ACRES...........................2,048.93

GALLAGHER, MICHAEL L. - APACHE TR PARCEL#: 00182884 PT.SE4SE4: S33 T33 R72: 10.00 ACRES................................405.27

GALLAGHER, MIKE L. - 77 APACHE TR PARCEL#: 00146335 PT.SW4SE4: S33 T33 R72: 2.00 ACRES...............................635.32

GLASS, NANCY ANN (NEWMAN) - 105 S 1ST ST PARCEL#: 00032287 GLENROCK, LOTS 1,2,3: BLOCK 1:......................286.08

GORDON LIVING TRUST - 25 EAST ANTELOPE RD PARCEL#: 00019326 PT.NE4NE4:N.OF RD: S9 T32 R71: 1.17 AC..........473.19

GORRIE, ANDREW ET UX - 42 RUNNING DUTCHMAN DR PARCEL#: 00007560 PLATTE RIVER ESTATES, LOT 1: 4.69 ACRES...........................................................................................633.39

GRIFFITTS, CORY ET UX - 121 OREGON TR PARCEL#: 00115611 MORMON TRAIL, LOT 4:.......................................................147.79

GRIFFITTS, CORY ET UX - 121 OREGON TR PARCEL#: 00036015 OREGON TRAIL ESTATES, LOT 6:.....................................1,152.92

GRIFFITTS, CORY SCOTT ET UX - 117 ARROW RD PARCEL#: 00005762 ARROWHEAD PARK II, LOT 44: (2.50 ACRES).......667.01

H4U, INC - 1304 IRVINE RD PARCEL#: 00020829 PT.SE4SE4: S13 T31 R70: 40.65 ACRES PT.N2NE4: S24 T31 R70: 32.94 ACRES TOTAL ACRES 73.59..............................................2,214.77

H4U, INC. - 1304 IRVINE RD PARCEL#: 00121486 PT.SE4SE4: S13 T31 R70: 4.87 ACRES PT.NE4NE4: S24 T31 R70: .13 ACRES TOTAL ACRES 5.00................................................................268.07

HANSON, RANDALL N. JR - 60 MESA VERDE DR PARCEL#: 00034242 SCOTT, LOT 25:.....................................................446.09

HARRELL LIVING TRUST - 40 N MONKEY RD PARCEL#: 00005259 ROLLING HILLS #3, LOT 64: 5.00 ACRES.............................616.54

HORNING, MARK - 52 OPAL ST PARCEL#: 00010721 KENBAR ESTATES, LOT 17: 10.29 ACRES...........................................169.84

HORNING, MARK - 62 OPAL ST PARCEL#: 00010853 KENBAR ESTATES, LOT 31: 10.29 ACRES.............................................167.85

HORNING, MARK - 55 NELLIE ST PARCEL#: 00010861 KENBAR ESTATES, LOT 32: 10.29 ACRES...............................................167.85

HORNING, MARK - 60 OPAL ST PARCEL#: 00022304 KENBAR ESTATES, LOT 18: 10.29 ACRES..........................................200.15

HOWREY, MONTE W. - MORMON CANYON RD PARCEL#: 00172844 E2SW4:S29 T32 R75: 80.00 ACRES E2NW4: E2SW4: S32 T32 R75: 160.00 ACRES TOTAL ACRES 240.00..................84.79

HUGG, THOMAS R. - 533 S 6TH ST PARCEL#: 00047186 DOUGLAS, LOT 9: BLOCK 39:.........................................................539.60

KEELER, KENT - 17 TWIN BRIDGES RD PARCEL#: 00028475 PT. LOT 6: S4 T32 R71 PT. LOTS 1,2: LESS R/W: S5 T32 R71: 22.45 ACRES........................................................................................441.98

KINDLE, DANNY JOE ET UX ET AL - 32 COULTER TR PARCEL#: 00028228 PLAINVIEW ESTATES, LOT 27: 5.11 ACRES...........................................................................................404.25

KOSS, ERIC ET UX - 320 S 5TH ST PARCEL#: 00045297 DOUGLAS, LOT 4: BLOCK 26:.........................................................527.49

KOSS, ERIC ROBERT ET UX - 215 N 8TH ST PARCEL#: 00043730 CAPITOL HILL, LOT 11: BLOCK 4:.........................................437.70

LADD, WHITNEY WRAY ET AL - BOXELDER RD PARCEL#: 00216369 PT.W2NW4: S26 T33 R75:

10.197 ACRES PT.E2NE4: S27 T33 R75: 10.607 ACRES TOTAL ACRES 20.804........................198.35

LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC - 11 S WEASEL RD PARCEL#: 00000128 ROLLING HILLS #4, LOT 140: 2.50 ACRES.........870.35

LEHMAN, ANTHONY J. - 509 S 2ND ST PARCEL#: 00035058 HIGGINS, LOT 3: N.38’ OF LOT 4: BLOCK 30................................957.99

LINDIG, FREDERICK R. ET UX - 38 COOPER RD PARCEL#: 00007164 ROLLING HILLS #1, LOT 57: 39.06 ACRES...........273.59

LOCKE, DARRELL JAY - ST HWY 59 PARCEL#: 00045511 NORTHLAND PARK (15.59 ACRES)......................................492.67

MARTIN, ROBERTA A. ET AL - 732 S 10TH ST PARCEL#: 00044928 PLEASANTVIEW, LOTS 6,7: BLOCK 6:................939.97

MARTINEZ, MARTIN H. - 506 S 3RD ST PARCEL#: 00030042 HIGGINS, N2 OF LOT 18: LOT 19: BLOCK 30:......................194.28

MC DOWALL, MONTE - 31 MELANIE LN PARCEL#: 00117997 COUNTRY ESTATES, TRACT Q: EASTERLY 72.67’ OF TRACT N:................................................................................................198.46

MENTER CORPORATION - 1012 BROWNFIELD RD PARCEL#: 00017338 B H & H TR., S. 1/3 OF LOT 8: TRACT 3:....................144.47

MESA, CARLOS ET UX - 48 ORPHA RD PARCEL#: 00020464 ORPHA, LOTS 1,2, 5-18 INC: BLOCK 3: JOHNSTONE, LOTS 19-36 INC: BLOCK 3: JOHNSTONE, LOTS 1-18 INC: BLOCK 6:.....141.95

MEZGER, RICHARD H. ET UX - 622 S 3RD ST PARCEL#: 00038060 HIGGINS, LOTS 25,26: BLOCK 36:....................1,004.38

MIDDLETON 1998 TRUST - COW CREEK RD PARCEL#: 00191844 S2NW4SW4: S9 T38 R67: 20.00 ACRES..................................45.00

MIDDLETON TRUST - POISON LAKE RD PARCEL#: 00205552 PT.S2NE4: PT.S2SW4: PT.SE4: S25 T30 R73: 95.00 ACRES PT.E2NE4: S35 T30 R73: 56.00 ACRES TOTAL ACRES 151.00................................................................................................52.08

MIDDLETON, BEN & PAULINE PARCEL#: 00143555 SW4SW4: S29 T32 R71: 40.00 ACRES TOTAL ACRES WATER RIGHTS 40.00............................................................................................352.58

MILLER, MICHAEL RAY ET AL - 140 ARROW RD PARCEL#: 00092109 PT.NW4SW4: S34 T34 R75: 1.192 ACRES...........................................................................................531.73

MOORE LIVING TRUST - 885 EAGLE DR PARCEL#: 00185457 MEADOWLARK TRAILS #2, BLOCK 2: LOT 3:.....................1,656.72

MUELLER LIVING TRUST - 209 W PLATTE ST PARCEL#: 00040629 JONES, PT. OF LOTS 40,41,42: BLOCK 2:............152.18

NAVA-GUEVAVA, JONATHAN - 21 MUSTANG RD PARCEL#: 00181886 DAVIS SUBDIVISION, LOT 2: 10.00 ACRES............405.27

NELSON, TIMOTHY JOE ET UX - 359 MONKEY MOUNTAIN RD PARCEL#: 00009228 SE4SE4SE4: S35 T34 R76: 10.00 ACRES...........................................................................................433.34

NIDA, MARILYN J. - 247 N 5TH ST PARCEL#: 00034051 MC DONALD, LOT 1: N.22.3’ OF LOT 2: BLOCK 5:..............................246.70

PAQUETTE RENTALS, LLC - 12 RAMSEIER LP PARCEL#: 00012693 RIDGEWATER ESTATES #3, LOT 29:................455.77

PARIS, WAYNE A. - 816 BROWNFIELD RD PARCEL#: 00012479 B H & H TR., LOT 21: TRACT 12:............................................139.52

PARIS, WAYNE A. - 820 BROWNFIELD RD PARCEL#: 00019078 B H & H TR., LOT 20: TRACT 12:............................................108.50

PEXTON, FRANKLIN L. - BRAAE RD PARCEL#: 00161482 SE4SE4: S6 T28 R71: 40.00 ACRES NE4: E2NW4: PT.NE4SW4: PT.N2SE4: S7 T28 R71: 277.55 ACRES TOTAL ACRES 317.55................58.56

PEXTON, FRANKLIN L. - BAREBACK RD PARCEL#: 00214281 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 3: 5.55 ACRES.................150.00

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214307 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 5: 15.43 ACRES.............223.42

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214315 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 6: 10.43 ACRES................190.80

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214323 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 7: 12.36 ACRES.............204.15

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214331 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 8: 9.30 ACRES..................182.38

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214349 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 9: 8.27 ACRES.................174.27

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214356 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 10: 6.95 ACRES..............163.08

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214364 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 11: 6.54 ACRES..............159.40

PITA PALACE, LLC - 705 E RICHARDS ST PARCEL#: 00054851 FAIRVIEW, LOTS 1,2,3: N.3’ OF LOT 4: BLOCK 22:..................605.15

PORTER, CYNTHIA L. - 1231 SWEETWATER RD PARCEL#: 00047129 RIVERBEND, LOT 12: BLOCK 1: (REPLAT #2).......553.94

PRINCESS PRODUCTIONS, LLC - 104 S 3RD ST PARCEL#: 00055411 DOUGLAS, N.1’8” OF 19: LOT 20: S.10’6” OF LOT 21: BLOCK 12: MESA THEATRE..................................................974.31

RAMIREZ, MICHAEL S. ET AL - COLD SPRINGS RD PARCEL#: 00137029 NW4NW4: S25 T29 R76: 40.00 ACRES.................441.33

RASMUSSEN, KATHERINE PARCEL#: 00139157 TRACT OF NW4: S34 T33 R73: 1.00 ACRES TOTAL ACRES WATER RIGHTS 1.00...........................................................................................56.30

RECLUSE RANCH TRUST - 506 S 2ND ST PARCEL#: 00037468 HIGGINS, LOTS 17-20 INC: BLOCK 29:................................943.68

REITER, DANIEL L. ET UX - 134 MILLAR LN PARCEL#: 00008188 REITER SUBDIVISION, LOT 1: 1.08 ACRES..........................454.09

RICHENS, LYNN J. - 967 LOOKOUT DR PARCEL#: 00038862 SUNUP RIDGE, LOT 9: BLOCK 29: (FORMERLY PT.BLOCK 15)..................................................................................................298.16

RIVERSIDE RV PARK, LLC - 279 W RICHARDS ST PARCEL#: 00155666 PT.W2NE4: S17 T32 R71: 2.11 ACRES........................................................................................1,838.81

RIVERSIDE RV PARK, LLC - SMYLIE RD PARCEL#: 00168628 B H & H TR., PT. LOT 1:-R/W: TRACT 6: 4.32 ACRES.................2,012.09

ROQUETTE, BARRY L. - 110 E BIRCH ST PARCEL#: 00034523 HAPPY HOLLOW, PT.LOTS 5,6,7: LOT 8: BLOCK 1:.............1,472.34

RUFFRIDGE, JULIE K. - 88 FAIRWAY DR PARCEL#: 00019235 FAIRWAY ESTATES, LOT 16: .5422 ACRES...............................3,767.89

RUSSELL INVESTMENTS - 1242 BADGER CT PARCEL#: 00184740 MEADOWLARK TRAILS #2, BLOCK 5: LOT 7:........39.82

SELF, ALAN DWAYNE ET UX - 922 BIG HORN DR PARCEL#: 00185499 MEADOWLARK TRAILS, LOT 3:...........................819.67

SHADOWS OF THE WEST, INC. - 30 3RD ST ESTERBROOK PARCEL#: 00017601 ESTERBROOK, LOTS 5,6,7: BLOCK 9:.......79.09

SHADOWS OF THE WEST, INC. - 32 PINE ST ESTERBROOK PARCEL#: 00019417 PT.NE4SE4: S9 T28 R71: 1.00 ACRES PT.NW4SW4: S10 T28 R71: 1.73 ACRES TOTAL ACRES 2.93 ESTERBROOK, PT.LOTS 1-4 INC: BLOCK 9: (ESTERBROOK LODGE).........................................................................................868.28

SMITH, JACK W. ET UX - 809 S 5TH ST PARCEL#: 00048606 DOUGLAS, LOT 11: BLOCK 65:.............................................403.40

STONECREST CONSTRUCTION OF DOUGLAS, LLC - MEADOW LN PARCEL#: 00213416 MEADOW ACRES #2, LOT 57: BLOCK 4: (REPLAT)..................................................................................51.96

STONECREST CONSTRUCTION OF DOUGLAS, LLC - MEADOW LN PARCEL#: 00213606 MEADOW ACRES #2, LOT 55: BLOCK 5: (REPLAT)..............................................................................52.70

STONECREST CONSTRUCTION OF DOUGLAS, LLC - MEADOW LN PARCEL#: 00213895 MEADOW ACRES #2, LOT 28: BLOCK 5: (REPLAT)..............................................................................70.85

STONECREST CONSTRUCTION OF DOUGLAS, LLC - MEADOW LN PARCEL#: 00214000 MEADOW ACRES #2, LOT 68: BLOCK 4: (REPLAT)..................................................................................64.53

STONECREST CONSTRUCTION OF DOUGLAS, LLC - MEADOW LN PARCEL#: 00214059 MEADOW ACRES #2, LOT 65: BLOCK 4: (REPLAT)..............................................................................51.78

STONECREST HOLDINGS OF DOUGLAS, LLC - 1108 S GRANITE DRAW PARCEL#: 00183890 STONE VALLEY, BLOCK 1: LOT 2:.............................................................................................225.45

STONECREST HOLDINGS OF DOUGLAS, LLC - 1122 S GRANITE DRAW PARCEL#: 00183916 STONE VALLEY, BLOCK 1: LOT 4:.................................................................................................241.67

STONECREST HOLDINGS OF DOUGLAS, LLC - 1018 N GRANITE DRAW PARCEL#: 00184112 STONE VALLEY, BLOCK 2: LOT 12:...........................................................................................179.16

STONECREST HOLDINGS OF DOUGLAS, LLC - 1036 N GRANITE DRAW PARCEL#: 00184146 STONE VALLEY, BLOCK 2: LOT 15:...........................................................................................206.20

STURDEVANT LIVING TRUST - 630 W DEER ST PARCEL#: 00032741 INDIAN HILLS, LOT 10: ( REPLAT)........................................976.59

SWITZER, JANICE M. - 2 CAMEO RD PARCEL#: 00021298 CLEARVIEW ACRES, LOT 8: BLOCK 1: 4.52 ACRES.......................340.36

THOLL, KENNETH D. ET UX - 28 S MONKEY RD PARCEL#: 00004112 ROLLING HILLS #3, LOT 75: 5.00 ACRES...............543.38

TRANSPORTATION COMMISSION PARCEL#: 00171671 N2NE4: NE4NW4: S34 T33 R73: 3.29 ACRES TOTAL ACRES WATER RIGHTS 3.29............................................................................93.63

U.S. BANK NATL ASSOCIATION - 734 GRANT AVE PARCEL#: 00037963 TEEPEE DRAW, LOTS 5,6:...................................897.19

VALORA L. SCOTT REVOCABLE TRUST - 49 FAIRWAY DR PARCEL#: 00175250 IMPROVEMENT ONLY............................1,820.23

WALKER, KENNETH J. - 237 N 6TH ST PARCEL#: 00040298 ARNOLD, LOTS 5-8 INC: BLOCK 6:...........................................477.33

WALLICK, VIRGINIA ET AL - 69 ORPHA RD PARCEL#: 00027162 ORPHA-JOHNSTONE, LOT 19, 20: BLOCK 4:........................43.34

WARE, TAMMY L. ET VIR - 623 HARRISON ST PARCEL#: 00056922 FAIRVIEW, LOT 4: BLOCK 1A:...........................1,254.97

WHITE, MARCIA - 531 S 7TH ST PARCEL#: 00050529 DOUGLAS, LOT 10: BLOCK 75:.....................................................1,521.02

WILCOXON FOUR, LLC - 503 N 4TH ST PARCEL#: 00043623 DOUGLAS, LOT 9: BLOCK 50:...............................................386.48

WILCOXON FOUR, LLC - 832 N 6TH ST PARCEL#: 00049562 NORTHGATE, LOT 14: BLOCK 1: (REPLAT OF THE E.70’ OF LOT 12, BLOCK 1)..........................................................................268.85

WILCOXON FOUR, LLC - 834 N 6TH ST PARCEL#: 00049570 NORTHGATE, LOT 15: BLOCK 1: (REPLAT OF THE E.70’ OF LOT 12, BLOCK 1)..........................................................................271.40

WILCOXON FOUR, LLC - 830 N 6TH ST PARCEL#: 00049588 NORTHGATE, LOT 16: BLOCK 1: (REPLAT OF THE E.70’ OF LOT 12, BLOCK 1)..........................................................................321.87

WILCOXON FOUR, LLC - 836 N 6TH ST PARCEL#: 00057698 NORTHGATE, LOT 13: BLOCK 1: (REPLAT OF E.70’ OF LOT 12 BLOCK 1)...............................................................................319.33

WILCOXON FOUR, LLC - 114 N WIND RIVER DR PARCEL#: 00136716 WIN II, LOT 1A: (REPLAT) 3.56 ACRES................305.48

WILCOXON FOUR, LLC - 918 N 6TH ST PARCEL#: 00141567 DOROTHY-DIANE, LOT 8:..................................................1,061.50

WILKERSON, MARVIN N. & GAY - 714 S 3RD ST PARCEL#: 00029333 HIGGINS, LOTS 27,28: BLOCK 50:.......................712.48

WILLABY, THOMAS N. JR. ET UX - 310 S 3RD ST PARCEL#: 00056658 DOUGLAS, LOT 17: BLOCK 43:.........................1,447.22

WILLIAMSON, TREVOR ET UX - 3 RIDGEWATER RD PARCEL#: 00140957 PT.SW4SE4SE4: S13 T32 R72: 3.896 ACRES........................................................................................2,370.06

WINGER HOLDINGS, LLC - 502 E RICHARDS ST PARCEL#: 00051873 DOUGLAS, LOT 8: S.10’ OF LOT 9: BLOCK 65.......655.70

WINTERMOTE, STEVEN JOHN - 1517 EAST ANTELOPE RD PARCEL#: 00105448 PT.W2SW4: S14 T32 R69: 41.59 ACRES.............................................................................................50.44

WOODS, MICHELLE ET AL - N 3RD ST PARCEL#: 00136187 JONES, LOTS 10,11 INC: BLOCK 3:......................................123.57

Z LAZY Y RANCH, LLC - 112 Z LAZY Y RD PARCEL#: 00021223 SW4: W2SE4: SE4SE4: NE4: NE4SE4: S28 T33 R70: 480.00 ACRES S2: S29 T33 R70 320.00 ACRES E2: S32 T33 R70 320.00 ACRES ALL: S33 T33 R70: 640.00 ACRES TOTAL ACRES 1,760.00...........................................................................................3,179.04

Z LAZY Y RANCH, LLC - 23 PARIS RD PARCEL#: 00021439 CLEARVIEW ACRES, LOTS 2-8: BLOCK 4: 26.82 ACRES........................................................................................2,306.73

ZWALSH - DORR, DIANA - 1342 TANK FARM RD PARCEL#: 00092133 PT.SE4NE4: S9 T33 R74: 6.24 ACRES........................................................................................1,611.48

Witness this 22nd day of July, 2020 Joel Schell

Publish: July 22, 2020 4222