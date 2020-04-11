Natural Bridge Park circa 2017

Arial photo of the park before the remodeling last summer.

 File photo
Due to current health concerns, and the need to adhere to social distancing recommendations,  Ayres Natural Bridge will remain closed until May 1st, 2020 or longer as required for public safety. Thank you for your patience and we hope to see you soon!
 
 

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