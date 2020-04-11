...WINTER STORM WARNINGS CONTINUE FOR HEAVY SNOW ACCUMULATIONS
TONIGHT INTO SUNDAY ACROSS THE NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE AND
PORTIONS OF EAST CENTRAL WYOMING...
...WINTER WEATHER ADVISORIES GO INTO EFFECT TONIGHT INTO SUNDAY
FOR POTENTIAL TRAVEL IMPACTS DUE TO SNOW AND BLOWING SNOW ACROSS
PORTIONS OF SOUTHEASTERN WYOMING AND THE SOUTHERN NEBRASKA
PANHANDLE...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT SUNDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 8
INCHES. 9 TO 12 INCHES FOR THE NORTH LARAMIE RANGE. WINDS
GUSTING AS HIGH AS 40 MPH AT TIMES.
* WHERE...NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE AND PINE RIDGE...INCLUDING
CHADRON...CRAWFORD AND HARRISON. CONVERSE AND NIOBRARA
COUNTIES IN EAST CENTRAL WYOMING...INCLUDING LUSK...REDBIRD...
MANVILLE... BILL AND DOUGLAS. NORTH LARAMIE RANGE.
* WHEN...UNTIL 6 PM MDT SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. MAIN TRAVEL IMPACTS
EXPECTED TO OCCUR FROM MIDNIGHT SATURDAY NIGHT THROUGH MID
MORNING SUNDAY. FOR THE NORTH LARAMIE RANGE: HIKERS AND
SNOWMOBILERS MAY BECOME DISORIENTED OR LOST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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