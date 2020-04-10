...HEAVY SNOW ACCUMULATIONS LIKELY ACROSS THE NORTHERN
PANHANDLE...CONVERSE AND NIOBRARA COUNTIES IN EAST CENTRAL
WYOMING AS WELL AS THE NORTH LARAMIE RANGE SATURDAY EVENING
THROUGH SUNDAY AFTERNOON...
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 PM SATURDAY TO 6 PM MDT
SUNDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 8
INCHES. 12 TO 14 INCHES FOR THE NORTH LARAMIE RANGE. WINDS
GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE AND PINE RIDGE...INCLUDING
CHADRON...CRAWFORD AND HARRISON. CONVERSE AND NIOBRARA COUNTIES
IN EAST CENTRAL WYOMING...INCLUDING LUSK...REDBIRD...MANVILLE...BILL
AND DOUGLAS. NORTH LARAMIE RANGE.
* WHEN...FROM 6 PM SATURDAY TO 6 PM MDT SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. MAIN TRAVEL IMPACTS
EXPECTED TO OCCUR FROM MIDNIGHT SATURDAY NIGHT THROUGH MID
MORNING SUNDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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