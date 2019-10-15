...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED ACROSS SOUTHEAST
WYOMING ON WEDNESDAY AND THURSDAY...
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
7 PM MDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY
FOR FIRE WEATHER ZONES 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, AND
309...
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MDT
THURSDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE
WEATHER ZONES 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, AND 309...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MDT THURSDAY. THE
FIRE WEATHER WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MDT WEDNESDAY. A
FIRE WEATHER WATCH HAS ALSO BEEN ISSUED. THIS FIRE WEATHER WATCH
IS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 302-306 AND 308-309.
* WIND...SOUTHWEST 12 TO 18 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH ON
WEDNESDAY AFTERNOON. WIND GUSTS 35 TO 45 MPH ARE POSSIBLE
OVER MUCH OF THE AREA ON THURSDAY.
* HUMIDITY...9 TO 15 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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