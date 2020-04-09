Linda L. Cole

...WIDESPREAD SNOW AND MUCH COLDER TEMPERATURES SATURDAY EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING...
VERY WARM TEMPERATURES FRIDAY WILL GIVE WAY TO A DRASTIC COOL DOWN
AND WIDESPREAD SNOW SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY. A STRONG COLD
FRONT IS EXPECTED TO MOVE INTO EAST CENTRAL WYOMING TO INCLUDE
DOUGLAS...LUSK AND THE NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE SATURDAY
MORNING. THE FRONT WILL THEN SHIFT SOUTHWEST TO A LINE FROM
RAWLINS TO CHEYENNE BY NOON SATURDAY. ALONG AND BEHIND THE
FRONT...WIDESPREAD RAIN SHOWERS ARE EXPECTED. AS TEMPERATURES
FALL THROUGH THE DAY...RAIN IS EXPECTED TO TURN OVER TO SNOW WITH
HEAVIEST SNOW ACCUMULATIONS SATURDAY EVENING THROUGH NOON SUNDAY.
SIGNIFICANT SNOW ACCUMULATIONS ARE EXPECTED SATURDAY EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING. HEAVIEST SNOW ACCUMULATIONS LIKELY TO BE
ACROSS CONVERSE...NIOBRARA COUNTIES IN EAST CENTRAL WYOMING AND
THE NORTHERN HALF OF THE NEBRASKA PANHANDLE TO INCLUDE
HARRISON...CRAWFORD AND CHADRON AS WELL AS THE PINE RIDGE.
THOSE MAKING TRAVEL PLANS SATURDAY EVENING THROUGH SUNDAY MORNING
ACROSS SOUTHEAST WYOMING AND THE NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE NEED
TO STAY UP TO DATE ON THE WEATHER FORECAST AS TRAVEL COULD BECOME
HAZARDOUS ON PARTS OF U.S 20...HIGHWAY 385 IN THE NEBRASKA
PANHANDLE AS WELL AS INTERSTATES 25 AND 85 IN SOUTHEAST WYOMING.
PLAN ON SNOW COVERED ROADS AND TRAVEL DELAYS SATURDAY NIGHT
THROUGH NOON SUNDAY.
RANCHERS AND THOSE WITH OUTDOOR INTERESTS THIS WEEKEND SHOULD BE
PREPARED FOR COLD WINTER CONDITIONS...FROM SATURDAY EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING.