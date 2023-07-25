City of Douglas
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City of Douglas
Warrant Register
6/1/2023-6/29/2023
307 SIGNS AND MORE-$1,024.14; A&I DISTRIBUTORS-$382.40; AFLAC-$641.56; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$23.40; AMERI-TECH EQUIPMENT COMPANY-$550.00; BISON PUMP & SUPPLY-$843.58; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$54.45; BOMGAARS-$3,583.65; BUSINESS CENTER-$850.28; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$1,626.93; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$32,421.60; CAPITOL BUSINESS SYSTEMS INC-$51.07; CAYA CONSTRUCTION-$23,728.75; CHAFFIN, CLARA-$258.07; CITY OF CASPER-$13,004.55; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$150,000.00; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$154.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$92,263.72; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$35,420.00; CNA SURETY-$250.00; CONVERSE COUNTY-$63,529.36; CONVERSE COUNTY ASSESSORS-$25,000.00; CONVERSE COUNTY CLERK-$11,179.33; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$105.00; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$1,558.87; CONVERSE HOPE CENTER-$20,000.00; COX, JOE DAVID-$344.53; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$306.00; DOG WASTE DEPOT-$149.94; DONKEY CREEK VISTAS LLC-$265.00; DONNELLY, MICHAEL R-$95.27; DOUGLAS BUDGET-$5,888.00; DOUGLAS FEED LLC-$329.98; DOUGLAS GROCERY-$57.67; DOUGLAS HARDWARE HANK LLC-$1,050.62; DOUGLAS SEAT COVERS LLC-$24.00; DOUGLAS YOUTH HOCKEY ASSOC-$24,000.00; DXP ENTERPRISES-$1,373.25; ENERGY LABORATORIES INC-$724.00; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$1,766.16; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,213.59; G/C BUILDING SUPPLY-$690.86; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$727.86; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$370.03; H & H ELECTRIC LLC-$28,331.99; HACH COMPANY-$109.98; HAGEMANN, MIKE-$6,096.00; HAWKINS INC-$6,611.75; HOMAX OIL SALES INC-$8,801.59; INBERG MILLER ENGINEERS-$2,958.82; INTERNAL REVENUE SERVICE-$-$114,059.25; JOE JOHNSON EQUIPMENT LLC-$916.14-$2,082.88; JUDD CONSTRUCTION LLC-$20,607.06; KINGS PORTION-$3,272.64; LACAL EQUIPMENT COMPANY-$300.23; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$13,353.34; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$19.00; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$212.18; LIMMER ROOFING INC-$86,000.00; LITHIA OF CASPER LLC-$236.58; LITZSINGER, DEVON-$297.50; MASA-$95.00; MCNARE, RON-$.00; MISSION SQUARE RETIREMENT-$19,576.65; MOORES HEAVY EQUIPMENT SERVICES LLC-$36.44; NATIONAL ALLIANCE OF PRESRVATION COMM-$100.00; NORCO INC-$53.83; NORMONT EQUIPMENT COMPANY-$2,060.95; ONE CALL OF WYOMING-$238.50; PAYMENTECH-$489.46; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$7,295.63; PEXTON, KIM-$345.84; POLLARDWATER - DBA FEI-$1,033.37; POSITIVE PROMOTIONS-$1,504.96; QUILL CORPORATION-$1,289.87; RADDCO LLC-$283.13; RECORD DISTRIBUTING LLC-$1,979.96; RECREONICS INC-$118.37; ROCKY MOUNTAIN POWER-$20,664.19; RONS SUPPLY LLC-$42.50; RUSSELL CONSTRUCTION-$300.00; SAFEWAY STORES-$398.92; SCHMIDT, MATTHEW-$.00; SEIM CONCRETE WORKS-$5,878.00; SHORT POWERLINE SERVICE LLC-$89,221.15; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$203.86; TETON STEEL COMPANY-$380.00; TOP OFFICE PRODUCTS-$1,150.53; TURF MASTER SOD FARM-$797.50; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$313.54; UNITED PARCEL SERVICE-$15.00; VERIZON WIRELESS-$1,699.91; VINTAGE RAILS RESTORATION-$965.00; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$13,967.19; WAYNE COLEMAN CONSTRUCTION-$225,745.88; WHITAKER, JANINE-$183.00; WRIGHT, BROOKE-$110.00; WW GRAINGER-$2,970.60; WY CONF OF BUILDING OFFICIALS-$50.00; WY MACHINERY COMPANY-$1,590.45; WY RETIREMENT SYSTEM-$53,700.35; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$104.70; WY SUPREME COURT-$300.00; WYO SERVICES LLC-$17,606.20; XPRESS BILL PAY-$412.88
YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,666.66
Publish: July 26, 2023 6081
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