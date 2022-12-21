CCSD#1
Vendor Report...
19TH HOLE/DOUGLAS 1,739.83
307 SIGNS AND MORE 1,468.00
358 TECH LLC 5,755.00
A1 TOWING AND RECOVERY 600.00
ABSARAKA CONFERENCE 1,053.05
ACT/FINANCE 1,888.00
ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC 999.55
AEP CONNECTIONS, LLC 300.00
ALCOHOL & DRUG TESTING SERVICES, LLC 460.28
ALL SPORTS UNIFORMS 1,697.20
ALL TREES LLC 13,100.00
AMAZON PAY BY INVOICE 19,258.05
AMAZON.COM/HIGH SCHOOL 6,294.77
AMAZON/DPS 1,247.04
AMAZON/DUES 1,657.88
AMAZON/MIDDLE 7,707.17
AMAZON/RURAL 3,142.55
AMAZON/SPED 3,080.59
AMAZON/TECH 6,240.80
AMAZON 789.08
AMAZON 441.73
AMAZON 2,585.03
AMAZON 514.05
AMAZON 416.75
AMAZON 483.70
AMERICAN ENGINEERING TESTING, INC 5,900.00
AMERICAN READING COMPANY 43,400.00
AMERICAN RED CROSS/CHICAGO 1,541.67
AmeriGas 4,788.44
AMY BUIE, LLC 1,500.00
APPLE INC. EDUCATION 21,961.00
APQC 12,000.00
ARNOLD, JARED 880.00
ARROW ELECTRIC, INC 18,886.97
ARYSE 1,276.67
ASCD 1,854.00
ATCO 1,767.00
ATLAS PREMIER SERVICE 12,429.11
AYRES ASSOCIATES 5,749.38
BAM DOCUMENT DESTRUCTION AND 891.90
BANNER SOLUTIONS 2,636.21
BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY & DESIGN 2,397.17
BARKER AND ASSOCIATES, LLC 8,963.70
BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE 560.00
BEST WESTERN/COTTON TREE 1,343.00
BIG COUNTRY REHAB 4,914.00
BLACK HILLS ENERGY 102,825.81
BLACKBURN CATTLE CO, INC 2,369.87
BLICK, DICK 4,508.29
BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS 2,948.77
BLUUM USA, INC 481.67
BOLIN, CADEN 350.00
BOMGAARS 2,503.27
BOOM LEARNING 300.00
BOWER, JARRED 347.50
BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS 44,207.26
BRANT AUDIOOLGY 780.00
BRATTON, AMANDA 421.48
BRATTON, JAMES 533.75
BRUCO, INC 39,297.80
BRYDE, ANNELLE 690.00
BTU CONSULTANS 5,940.00
BURNS, TODD 305.27
BUSBOOM, DARLA 917.50
BUSH INDUSTRIES, INC 1,124.99
BUSHWELLS SPORTING GOODS 2,525.45
BUTLER, HAYLEI 560.84
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE 1,878.65
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS 1,051.63
CARTER, CORI 562.31
CASALENDA, RON 370.00
CASPER COLLEGE/KINSER JAZZ FESTIVAL 595.00
CASPER WINDOW AND DOOR 2,783.29
CASPER WINNELSON CO. 3,323.55
CASPER WYOMING OFFICIALS 631.50
CCSD 1 DEPRECIATION RESERVE 1,178,008.95
CCSD#1 - FOOD SERVICE 3,150.25
CCSD#1-GENERAL FUND 8,166.64
CCSD1 STUDENT FUND 2,075.00
CDW GOVERNMENT, INC 57,655.30
CEM SALES 568.24
CENGAGE LEARNING INC 6,381.74
CENTRAL TRUCK & TRAILER 427.20
CENTURY LINK 2,670.45
CENTURY LINK 1,694.55
CHADRON STATE COLLEGE 404.62
CHARACTER STRONG 2,097.00
CHEYENNE EAST HIGH SCHOOL 475.00
CHEYENNE SOUTH HIGH SCH 500.00
CITY OF DOUGLAS 113,698.76
CLEARING ACCOUNT 7,788,130.59
CLUBS CHOICE 35,513.70
COLEMAN, CIARA 2,875.00
COLLEGE BOARD 595.00
COLORADO INSTITUTE OF MUSICAL 7,141.82
COMFORT INN/WORLAND 660.00
COMMERCIAL FLOORING 10,653.61
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 3,810.00
COMPUTER PROFESSIONALS UNLIMITED 26,607.82
CONVERGE ONE, INC 1,449.00
CONVERSE CO SCH #1 FUEL 4,485.16
CONVERSE CO WAVES SWIM CLUB, INC 10,000.00
CONVERSE COUNTY WEED & PEST 4,069.86
COOPER’S ARENA 647.00
COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE 2,196.98
CORWIN 1,173.45
COWBOY CHEMICAL 1,965.20
COWBOY SUPPLY HOUSE 4,640.76
CREATIVE LEARNING SYSTEMS 6,160.00
CROELL REDI-MIX 4,366.90
CULLIGAN OF CASPER 3,701.80
CUMMINS ROCKY MOUNTAIN, LLC 1,919.58
CURTIS, AIYANNA 774.12
CUSTOM FLAG COMPANY, INC 14,893.00
DARK CANYON COFFEE 425.64
DAYS INN/WORLAND 612.00
DBC IRRIGATION SUPPLY 616.46
DBR PROPERTIES, LLC 4,500.00
DECKER AUTO GLASS 776.06
DELCOM GROUP 341.72
DELTA DENTAL PLAN 67,394.49
DEMCO 893.26
DESTINATION IMAGINATION 1,575.00
DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC 1,050.00
DIGITAL DOLPHIN SUPPLIES 669.00
DK DRYWALL AND PAINTING 2,838.00
DOLLAMUR SPORT SURFACES 389.93
DOUGLAS BASKETBALL OFFICIALS 2,125.00
DOUGLAS BUDGET 5,502.00
DOUGLAS COMMUNITY CLUB 14,750.00
DOUGLAS LITTLE LEAGUE 21,000.00
DOUGLAS SIGN COMPANY 430.00
DOUGLAS YOUTH HOCKEY ASSO 26,000.00
DYNAMIC CONTROLS, INC 19,146.00
E3 DIAGNOSTICS DBA E3 MSR WEST 570.00
EAGLE UNIFORM SUPPLY 372.98
EASTERN WYOMING COLLEGE 49,526.71
ED CLUB, INC 2,204.56
EDUCATE-ME.NET 4,746.35
EDUCATION FRAMEWORK INC 4,828.00
EDUCATIONAL ADVANTAGES 4,390.00
EDUCATOR RESOURCE, INC 1,198.00
ELDER EQUIPMENT LEASING 2,579.05
ELLIOTT, REBECCA 391.48
ELLIS’S HARVEST HOME 455.00
eLUMA, LLC 8,900.00
EMERY SEPTIC 360.00
ENGLE, KURT 755.00
FAIRVIEW LEARNING LLC 1,425.00
FALKENBURG, LINDSAY 1,092.50
FALKENBURG, SHELLY 1,215.00
FARMER BROTHERS CO. 1,722.64
FCI CONSTRUCTORS OF WYOMING, LLC 560,298.60
FIELD TURF USA, INC 535,488.89
FOLLETT CONTENT SOLUTIONS 402.99
FOLLETT CORPORATION 1,381.06
FOYE-HUEGEL, STEPHANIE 391.48
FRANZ FAMILY BAKERIES 1,222.96
FRAZER FRIGERATION AND APPLIANCE INC 668.90
FUN AND FUNCTION 4,498.95
FUNDRAISING U 4,921.00
GARCIA, PAIGE 23,217.51
GILBERT, KURT 600.00
GILLETTE OFFICIALS ASSOC. 2,252.55
GLOBAL DATA VAULT 2,970.00
GO GUARDIAN 500.00
GOAL/QPC 336.58
GODDARD, REBECCA 1,305.00
GRAINGER, W W 3,737.20
GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES 4,095.00
GREEN RIVER LEGION BASEBALL 350.00
GREMM, LEAH 968.13
H & H Electric 8,358.05
HALL, CELINE 1,481.25
HAMPTON INN PINEDALE 834.00
HAMPTON INN/BUFFALO 651.00
HAMPTON INN/DOUGLAS 1,370.00
HAMPTON INN/LARAMIE 990.00
HARDWARE HANK 1,396.55
HARRIS, PATRICK 343.10
HAWKINS, INC 3,538.22
HEARTLAND SCHOOL SOLUTIONS 7,371.50
HEGGLUND, NIKKI 350.00
HENRY, ELLEN 1,595.63
HERNANDEZ, JENNIFER 391.48
HILL MUSIC 1,216.19
HIRED INTELLIGENCE, LLC 1,555.00
HISER, CHRISTINA 698.75
HOLIDAY INN/CODY 1,664.00
HOLSCHER, NICKOLE 1,988.75
HOMAX OIL SALES, INC 70,814.33
HOME DEPOT 988.67
HOMETOWN PRINTED APPAREL 6,622.00
HOOPMAN, JUSTIN 391.48
HORR, MARK & AMANDA 1,359.38
HOUGHTON MIFFLIN/HM RECEIVALBES 1,590.00
HUDL 10,300.00
IGO, NANCY 412.55
INSTITUTE FOR MULTI-SENSORY 2,550.00
INTERSTATE BATTERIES OF RAPID CITY 1,511.52
INTRADO INTERACTIVE SERVICES 900.00
JB ENGINEERS 10,844.50
JOSTENS 3,544.50
JUDD, MICHAEL 981.15
JULIAN, MANDI 423.12
K & R CONSTRUCTION, LLC 15,675.00
KINEMS, INC 4,500.00
KL & A, INC 4,000.00
LA COSTA 406.55
LAKESHORE 1,871.06
LANDER VALLEY HIGH SCHOOL 400.00
LANGLEY, REBECCA 3,325.00
LARAMIE COUNTY SCHOOL DISTRICT #2 600.00
LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & 523.00
LEARNING WITHOUT TEARS 4,604.82
LEXIA LEARNING SYSTEMS LLC 5,200.00
LIFEGUARD STORE, THE 2,381.39
LIFENET 28,545.00
LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT #1 717.00
LINCOLN ELECTRIC, 1,611.23
LISTENING FOR LIFE 1,620.00
LRP PUBLICATIONS 12,775.00
LUCKY LUKE, LLC 3,790.99
MACGILL & CO., WILLIAM 9,553.23
MACKIN EDUCATIONAL RESOURCES 700.40
MANN, EDWARD 347.50
MARSHALL, KAYLA 1,072.50
MARZANO RESEARCH, LLC 22,300.00
MARZANO RESOURCES LLC 24,400.00
MASTER TEACHER 3,175.00
MATH LEARNING CENTER 535.00
MCGRAW-HILL 494.86
MCGUIRE, JESSICA 391.48
MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO 330.00
MICROSOFT CORPORATION 628.95
MOFFATT, ANDREA 630.00
MORTIMORE, BRITTANY 630.00
MORTIMORE, TRAVIS 391.48
MULTI-HEALTH SYSTEMS INC 2,411.30
MYSTERY SCIENCE 2,650.00
N2Y 7,384.92
NATIONAL LOCKSMITHING INSTITUTE 1,295.00
NATIONAL SPEECH & DEBATE ASSOCIATION 309.00
NATRONA COUNTY HIGH SCHOOL 532.50
NATRONA COUNTY SCHOOL DIST #1 600.00
NET WORLD SPORTS LTD 11,450.00
NEUROMOTION INC 302.40
NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC, 1,328.03
NORCO 45,415.51
NORCOSTCO 525.26
NORTH WYOMING INSURANCE 3,511.00
NSBA 650.00
O’REILLY AUTOMOTIVE, INC 897.86
OLIVAREZ, MEGAN 391.48
OLIVAREZ, ZACHARY 754.89
ORIENTAL TRADING CO 1,341.76
OVERHEAD DOOR CO OF 3,675.00
PACIFIC STEEL & RECYCLING 13,858.44
PARKER, MOLLY 665.00
PAT’S PEACHES 2,591.10
PAXTON HARDWOODS 4,258.58
PAXTON-PATTERSON LLC 2,575.08
PEAK BEHAVIORAL SERVICES, LLC 28,356.03
PEAK FITNESS 15,000.00
PEARSON, TREY 430.00
PELLATZ, KARLA 847.52
PEPPER & SON, INC, J.W. 2,573.52
PESEK, PAUL 310.00
PHOENIX LEARNING SYSTEMS 4,095.00
PINGORA CONSULTING LLC 1,004.99
PITSCO 572.40
PLAN ONE ARCHTECTS INC. 136,065.44
POWER SCHOOL GROUP, LLC 15,146.54
PRAIRIE FARMS 18,777.75
PRO-TUFF DECALS 567.07
PTOLEMY GROUP 4,227.84
QUILL CORPORATION 21,836.08
RADDCO LLC / CAR QUEST 3,967.81
RAGLAND, TAYLOR 391.48
RASMUSSEN, REBECCA 533.62
REED, MONTE & TANYA 1,070.00
REGION V BOCES / C-V RANCH 156,103.00
RIDDELL / ALL AMERICAN SPORTS CORP 6,243.35
RILEY & CO, LEO 12,500.00
RISK PROGRAM ADMINISTRATORS, 35,444.34
ROBERTS, ROSANN 311.26
ROCKY MOUNTAIN POWER 170,730.88
ROSE, JEANNA 1,755.00
ROYAL TEXTILE PRODUCTS COMPANY INC 1,409.50
S/P 2 349.00
SAFEWAY INC. 5,965.18
SAM’S CLUB DIRECT 12,314.08
SCHEIN INC., HENRY 5,383.28
SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8 2,341.95
SCHOLASTIC INC 476.79
SCHOOL HEALTH CORP 441.49
SCHOOL LOCKERS.COM 3,679.12
SCHOOL SPECIALTY LLC 5,275.84
SEIPEL, AMANDA 17,721.00
SHATTO, BRAIDEN 391.48
SHEPHERD, MORGAN 1,414.38
SINES, POLLY ANN 412.55
SLEEP INN 388.00
SLP TOOLKIT, LLC 645.00
SMITH, LOUIS 350.00
SOCIAL THINKING 398.00
SOLIANT HEALTH, LLC 28,336.59
SOLUTION TREE 4,850.00
SORINEX EXERCISE EQUIPMENT INC 122,664.78
SPORTS ENGINE, INC 1,015.00
STARFALL EDUCATION 355.00
STATE OF WYOMING DEPT OF REVENUE 426.62
STEEL FAB 2,189.32
STEINER THUESEN PLLC 4,080.14
STEINLE, LARRY & NICOLE 480.00
STEMFINITY, LLC 1,380.78
STEWART & STEVENSON 1,545.75
STONE LEAF POTTERY 518.40
SUMMIT FIRE & SECURITY LLC 3,243.91
SUPLAY.COM 648.52
SWANK MOVIE LICENSING 484.00
SWEETWATER 11,549.94
SWIVL (DBA SATARII) 1,596.00
SYSCO 114,553.98
T J INDUSTRIES, LLC 2,546.50
TAVCOM INC 995.00
TEACHER CREATED RESOURCES 453.21
TEACHER SYNERGY, LLC 1,687.64
TEACHING STRATEGIES LLC 5,985.00
TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC 567.00
TECHNOLOGY & INNOVATION IN 2,150.00
TETRA TECH, INC 2,000.00
THERAPEDS LLC 807.50
TURBO & DIESEL SERVICES INC 871.14
UNIVERSAL ATHLETIC, LLC 16,221.42
UNIVERSITY OF WYOMING - SMTC 6,500.00
US FOODS 19,162.68
VARLAND, BROOKE 325.62
VERIZON 5,925.84
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD 14,614.26
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - BUSINESS 16,634.08
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC 12,357.31
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS 8,600.17
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS 13,709.45
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS 2,706.86
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DUES 7,997.01
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - MTCE 2,678.17
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC 13,219.59
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - RURAL 474.51
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS 27,969.55
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SUPT 2,615.38
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TECH 1,405.40
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP 1,928.14
VISIONARY COMMUNICATIONS, INC 3,381.84
WAEMSP 435.00
WANRACK, LLC 9,753.60
WASHINGTON, TONYA 391.48
WASSP 660.00
WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES 629.10
WHITE’S MOUNTAIN CHEVROLET 1,907.01
WHSAA 6,465.00
WILD BUNCH VIDEO PRODUCTIONS 3,650.00
WILLIAM, AMY 508.75
WMEA 360.00
WOOD, KAEL 350.62
WOODCHUCKS WOOD.COM, LLC 1,203.99
WOODWIND BRASSWIND 353.46
WORK PLACE PRO 314.35
WSAE 360.00
WSBA 1,280.00
WSPA - WYOMING SCHOOL PSYCHOLOGY 676.00
WY DIVISION CRIMINAL INVES. 312.00
WYOMING ACADEMIC CHALLENGE 310.00
WYOMING EDUCATORS’ BENEFIT TRUST 1,511,701.48
WYOMING FBLA 850.00
WYOMING HEALTH FAIRS 6,047.00
WYOMING RANCH FOODS LLC 1,597.50
XELLO INC 5,895.00
XEROX FINANCIAL SERVICES 8,576.76
14,363,215.33
Publish: December 21, 2022 5676
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