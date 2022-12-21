CCSD#1

Vendor Report...

19TH HOLE/DOUGLAS     1,739.83

307 SIGNS AND MORE     1,468.00

358 TECH LLC     5,755.00

A1 TOWING AND RECOVERY     600.00

ABSARAKA CONFERENCE     1,053.05

ACT/FINANCE     1,888.00

ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC     999.55

AEP CONNECTIONS, LLC     300.00

ALCOHOL & DRUG TESTING SERVICES, LLC     460.28

ALL SPORTS UNIFORMS     1,697.20

ALL TREES LLC     13,100.00

AMAZON PAY BY INVOICE     19,258.05

AMAZON.COM/HIGH SCHOOL     6,294.77

AMAZON/DPS     1,247.04

AMAZON/DUES     1,657.88

AMAZON/MIDDLE     7,707.17

AMAZON/RURAL     3,142.55

AMAZON/SPED     3,080.59

AMAZON/TECH     6,240.80

AMAZON     789.08

AMAZON     441.73

AMAZON     2,585.03

AMAZON     514.05

AMAZON     416.75

AMAZON     483.70

AMERICAN ENGINEERING TESTING, INC     5,900.00

AMERICAN READING COMPANY     43,400.00

AMERICAN RED CROSS/CHICAGO     1,541.67

AmeriGas     4,788.44

AMY BUIE, LLC     1,500.00

APPLE INC. EDUCATION     21,961.00

APQC     12,000.00

ARNOLD, JARED     880.00

ARROW ELECTRIC, INC     18,886.97

ARYSE     1,276.67

ASCD     1,854.00

ATCO     1,767.00

ATLAS PREMIER SERVICE     12,429.11

AYRES ASSOCIATES     5,749.38

BAM DOCUMENT DESTRUCTION AND     891.90

BANNER SOLUTIONS     2,636.21

BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY & DESIGN     2,397.17

BARKER AND ASSOCIATES, LLC     8,963.70

BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE     560.00

BEST WESTERN/COTTON TREE     1,343.00

BIG COUNTRY REHAB     4,914.00

BLACK HILLS ENERGY     102,825.81

BLACKBURN CATTLE CO, INC     2,369.87

BLICK, DICK     4,508.29

BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS     2,948.77

BLUUM USA, INC     481.67

BOLIN, CADEN     350.00

BOMGAARS     2,503.27

BOOM LEARNING     300.00

BOWER, JARRED     347.50

BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS     44,207.26

BRANT AUDIOOLGY     780.00

BRATTON, AMANDA     421.48

BRATTON, JAMES     533.75

BRUCO, INC     39,297.80

BRYDE, ANNELLE     690.00

BTU CONSULTANS     5,940.00

BURNS, TODD     305.27

BUSBOOM, DARLA     917.50

BUSH INDUSTRIES, INC     1,124.99

BUSHWELLS SPORTING GOODS     2,525.45

BUTLER, HAYLEI     560.84

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE     1,878.65

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS     1,051.63

CARTER, CORI     562.31

CASALENDA, RON     370.00

CASPER COLLEGE/KINSER JAZZ FESTIVAL     595.00

CASPER WINDOW AND DOOR     2,783.29

CASPER WINNELSON CO.     3,323.55

CASPER WYOMING OFFICIALS     631.50

CCSD 1 DEPRECIATION RESERVE     1,178,008.95

CCSD#1 - FOOD SERVICE     3,150.25

CCSD#1-GENERAL FUND     8,166.64

CCSD1 STUDENT FUND     2,075.00

CDW GOVERNMENT, INC     57,655.30

CEM SALES     568.24

CENGAGE LEARNING INC     6,381.74

CENTRAL TRUCK & TRAILER     427.20

CENTURY LINK     2,670.45

CENTURY LINK     1,694.55

CHADRON STATE COLLEGE     404.62

CHARACTER STRONG     2,097.00

CHEYENNE EAST HIGH SCHOOL     475.00

CHEYENNE SOUTH HIGH SCH     500.00

CITY OF DOUGLAS     113,698.76

CLEARING ACCOUNT     7,788,130.59

CLUBS CHOICE     35,513.70

COLEMAN, CIARA     2,875.00

COLLEGE BOARD     595.00

COLORADO INSTITUTE OF MUSICAL     7,141.82

COMFORT INN/WORLAND     660.00

COMMERCIAL FLOORING     10,653.61

COMMUNICATION TECHNOLOGIES     3,810.00

COMPUTER PROFESSIONALS UNLIMITED     26,607.82

CONVERGE ONE, INC     1,449.00

CONVERSE CO SCH #1 FUEL     4,485.16

CONVERSE CO WAVES SWIM CLUB, INC     10,000.00

CONVERSE COUNTY WEED & PEST     4,069.86

COOPER’S ARENA     647.00

COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE     2,196.98

CORWIN     1,173.45

COWBOY CHEMICAL     1,965.20

COWBOY SUPPLY HOUSE     4,640.76

CREATIVE LEARNING SYSTEMS     6,160.00

CROELL REDI-MIX     4,366.90

CULLIGAN OF CASPER     3,701.80

CUMMINS ROCKY MOUNTAIN, LLC     1,919.58

CURTIS, AIYANNA     774.12

CUSTOM FLAG COMPANY, INC     14,893.00

DARK CANYON COFFEE     425.64

DAYS INN/WORLAND     612.00

DBC IRRIGATION SUPPLY     616.46

DBR PROPERTIES, LLC     4,500.00

DECKER AUTO GLASS     776.06

DELCOM GROUP     341.72

DELTA DENTAL PLAN     67,394.49

DEMCO     893.26

DESTINATION IMAGINATION     1,575.00

DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC     1,050.00

DIGITAL DOLPHIN SUPPLIES     669.00

DK DRYWALL AND PAINTING     2,838.00

DOLLAMUR SPORT SURFACES     389.93

DOUGLAS BASKETBALL OFFICIALS     2,125.00

DOUGLAS BUDGET     5,502.00

DOUGLAS COMMUNITY CLUB     14,750.00

DOUGLAS LITTLE LEAGUE     21,000.00

DOUGLAS SIGN COMPANY     430.00

DOUGLAS YOUTH HOCKEY ASSO     26,000.00

DYNAMIC CONTROLS, INC     19,146.00

E3 DIAGNOSTICS DBA E3 MSR WEST     570.00

EAGLE UNIFORM SUPPLY     372.98

EASTERN WYOMING COLLEGE     49,526.71

ED CLUB, INC     2,204.56

EDUCATE-ME.NET     4,746.35

EDUCATION FRAMEWORK INC     4,828.00

EDUCATIONAL ADVANTAGES     4,390.00

EDUCATOR RESOURCE, INC     1,198.00

ELDER EQUIPMENT LEASING     2,579.05

ELLIOTT, REBECCA     391.48

ELLIS’S HARVEST HOME     455.00

eLUMA, LLC     8,900.00

EMERY SEPTIC     360.00

ENGLE, KURT     755.00

FAIRVIEW LEARNING LLC     1,425.00

FALKENBURG, LINDSAY     1,092.50

FALKENBURG, SHELLY     1,215.00

FARMER BROTHERS CO.     1,722.64

FCI CONSTRUCTORS OF WYOMING, LLC     560,298.60

FIELD TURF USA, INC     535,488.89

FOLLETT CONTENT SOLUTIONS     402.99

FOLLETT CORPORATION     1,381.06

FOYE-HUEGEL, STEPHANIE     391.48

FRANZ FAMILY BAKERIES     1,222.96

FRAZER FRIGERATION AND APPLIANCE INC     668.90

FUN AND FUNCTION     4,498.95

FUNDRAISING U     4,921.00

GARCIA, PAIGE     23,217.51

GILBERT, KURT     600.00

GILLETTE OFFICIALS ASSOC.     2,252.55

GLOBAL DATA VAULT     2,970.00

GO GUARDIAN     500.00

GOAL/QPC     336.58

GODDARD, REBECCA     1,305.00

GRAINGER, W W     3,737.20

GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES     4,095.00

GREEN RIVER LEGION BASEBALL     350.00

GREMM, LEAH     968.13

H & H Electric     8,358.05

HALL, CELINE     1,481.25

HAMPTON INN PINEDALE     834.00

HAMPTON INN/BUFFALO     651.00

HAMPTON INN/DOUGLAS     1,370.00

HAMPTON INN/LARAMIE     990.00

HARDWARE HANK     1,396.55

HARRIS, PATRICK     343.10

HAWKINS, INC     3,538.22

HEARTLAND SCHOOL SOLUTIONS     7,371.50

HEGGLUND, NIKKI     350.00

HENRY, ELLEN     1,595.63

HERNANDEZ, JENNIFER     391.48

HILL MUSIC     1,216.19

HIRED INTELLIGENCE, LLC     1,555.00

HISER, CHRISTINA     698.75

HOLIDAY INN/CODY     1,664.00

HOLSCHER, NICKOLE     1,988.75

HOMAX OIL SALES, INC     70,814.33

HOME DEPOT     988.67

HOMETOWN PRINTED APPAREL     6,622.00

HOOPMAN, JUSTIN     391.48

HORR, MARK & AMANDA     1,359.38

HOUGHTON MIFFLIN/HM RECEIVALBES     1,590.00

HUDL     10,300.00

IGO, NANCY     412.55

INSTITUTE FOR MULTI-SENSORY     2,550.00

INTERSTATE BATTERIES OF RAPID CITY     1,511.52

INTRADO INTERACTIVE SERVICES     900.00

JB ENGINEERS     10,844.50

JOSTENS     3,544.50

JUDD, MICHAEL     981.15

JULIAN, MANDI     423.12

K & R CONSTRUCTION, LLC     15,675.00

KINEMS, INC     4,500.00

KL & A, INC     4,000.00

LA COSTA     406.55

LAKESHORE     1,871.06

LANDER VALLEY HIGH SCHOOL     400.00

LANGLEY, REBECCA     3,325.00

LARAMIE COUNTY SCHOOL DISTRICT #2     600.00

LARAMIE RANGE WATER TREATMENT &     523.00

LEARNING WITHOUT TEARS     4,604.82

LEXIA LEARNING SYSTEMS LLC     5,200.00

LIFEGUARD STORE, THE     2,381.39

LIFENET     28,545.00

LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT #1     717.00

LINCOLN ELECTRIC,     1,611.23

LISTENING FOR LIFE     1,620.00

LRP PUBLICATIONS     12,775.00

LUCKY LUKE, LLC     3,790.99

MACGILL & CO., WILLIAM     9,553.23

MACKIN EDUCATIONAL RESOURCES     700.40

MANN, EDWARD     347.50

MARSHALL, KAYLA     1,072.50

MARZANO RESEARCH, LLC     22,300.00

MARZANO RESOURCES LLC     24,400.00

MASTER TEACHER     3,175.00

MATH LEARNING CENTER     535.00

MCGRAW-HILL     494.86

MCGUIRE, JESSICA     391.48

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO     330.00

MICROSOFT CORPORATION     628.95

MOFFATT, ANDREA     630.00

MORTIMORE, BRITTANY     630.00

MORTIMORE, TRAVIS     391.48

MULTI-HEALTH SYSTEMS INC     2,411.30

MYSTERY SCIENCE     2,650.00

N2Y     7,384.92

NATIONAL LOCKSMITHING INSTITUTE     1,295.00

NATIONAL SPEECH & DEBATE ASSOCIATION     309.00

NATRONA COUNTY HIGH SCHOOL     532.50

NATRONA COUNTY SCHOOL DIST #1     600.00

NET WORLD SPORTS LTD     11,450.00

NEUROMOTION INC     302.40

NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC,     1,328.03

NORCO     45,415.51

NORCOSTCO     525.26

NORTH WYOMING INSURANCE     3,511.00

NSBA     650.00

O’REILLY AUTOMOTIVE, INC     897.86

OLIVAREZ, MEGAN     391.48

OLIVAREZ, ZACHARY     754.89

ORIENTAL TRADING CO     1,341.76

OVERHEAD DOOR CO OF     3,675.00

PACIFIC STEEL & RECYCLING     13,858.44

PARKER, MOLLY     665.00

PAT’S PEACHES     2,591.10

PAXTON HARDWOODS     4,258.58

PAXTON-PATTERSON LLC     2,575.08

PEAK BEHAVIORAL SERVICES, LLC     28,356.03

PEAK FITNESS     15,000.00

PEARSON, TREY     430.00

PELLATZ, KARLA     847.52

PEPPER & SON, INC, J.W.     2,573.52

PESEK, PAUL     310.00

PHOENIX LEARNING SYSTEMS     4,095.00

PINGORA CONSULTING LLC     1,004.99

PITSCO     572.40

PLAN ONE ARCHTECTS INC.     136,065.44

POWER SCHOOL GROUP, LLC     15,146.54

PRAIRIE FARMS     18,777.75

PRO-TUFF DECALS     567.07

PTOLEMY GROUP     4,227.84

QUILL CORPORATION     21,836.08

RADDCO LLC / CAR QUEST     3,967.81

RAGLAND, TAYLOR     391.48

RASMUSSEN, REBECCA     533.62

REED, MONTE & TANYA     1,070.00

REGION V BOCES / C-V RANCH     156,103.00

RIDDELL / ALL AMERICAN SPORTS CORP     6,243.35

RILEY & CO, LEO     12,500.00

RISK PROGRAM ADMINISTRATORS,     35,444.34

ROBERTS, ROSANN     311.26

ROCKY MOUNTAIN POWER     170,730.88

ROSE, JEANNA     1,755.00

ROYAL TEXTILE PRODUCTS COMPANY INC     1,409.50

S/P     2 349.00

SAFEWAY INC.     5,965.18

SAM’S CLUB DIRECT     12,314.08

SCHEIN INC., HENRY     5,383.28

SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8     2,341.95

SCHOLASTIC INC     476.79

SCHOOL HEALTH CORP     441.49

SCHOOL LOCKERS.COM     3,679.12

SCHOOL SPECIALTY LLC     5,275.84

SEIPEL, AMANDA     17,721.00

SHATTO, BRAIDEN     391.48

SHEPHERD, MORGAN     1,414.38

SINES, POLLY ANN     412.55

SLEEP INN     388.00

SLP TOOLKIT, LLC     645.00

SMITH, LOUIS     350.00

SOCIAL THINKING     398.00

SOLIANT HEALTH, LLC     28,336.59

SOLUTION TREE     4,850.00

SORINEX EXERCISE EQUIPMENT INC     122,664.78

SPORTS ENGINE, INC     1,015.00

STARFALL EDUCATION     355.00

STATE OF WYOMING DEPT OF REVENUE     426.62

STEEL FAB     2,189.32

STEINER THUESEN PLLC     4,080.14

STEINLE, LARRY & NICOLE     480.00

STEMFINITY, LLC     1,380.78

STEWART & STEVENSON     1,545.75

STONE LEAF POTTERY     518.40

SUMMIT FIRE & SECURITY LLC     3,243.91

SUPLAY.COM     648.52

SWANK MOVIE LICENSING     484.00

SWEETWATER     11,549.94

SWIVL (DBA SATARII)     1,596.00

SYSCO     114,553.98

T J INDUSTRIES, LLC     2,546.50

TAVCOM INC     995.00

TEACHER CREATED RESOURCES     453.21

TEACHER SYNERGY, LLC     1,687.64

TEACHING STRATEGIES LLC     5,985.00

TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC     567.00

TECHNOLOGY & INNOVATION IN     2,150.00

TETRA TECH, INC     2,000.00

THERAPEDS LLC     807.50

TURBO & DIESEL SERVICES INC     871.14

UNIVERSAL ATHLETIC, LLC     16,221.42

UNIVERSITY OF WYOMING - SMTC     6,500.00

US FOODS     19,162.68

VARLAND, BROOKE     325.62

VERIZON     5,925.84

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD     14,614.26

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - BUSINESS     16,634.08

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC     12,357.31

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS     8,600.17

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS     13,709.45

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS     2,706.86

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DUES     7,997.01

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - MTCE     2,678.17

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC     13,219.59

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - RURAL     474.51

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS     27,969.55

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SUPT     2,615.38

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TECH     1,405.40

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP     1,928.14

VISIONARY COMMUNICATIONS, INC     3,381.84

WAEMSP     435.00

WANRACK, LLC     9,753.60

WASHINGTON, TONYA     391.48

WASSP     660.00

WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES     629.10

WHITE’S MOUNTAIN CHEVROLET     1,907.01

WHSAA     6,465.00

WILD BUNCH VIDEO PRODUCTIONS     3,650.00

WILLIAM, AMY     508.75

WMEA     360.00

WOOD, KAEL     350.62

WOODCHUCKS WOOD.COM, LLC     1,203.99

WOODWIND BRASSWIND     353.46

WORK PLACE PRO     314.35

WSAE     360.00

WSBA     1,280.00

WSPA - WYOMING SCHOOL PSYCHOLOGY     676.00

WY DIVISION CRIMINAL INVES.     312.00

WYOMING ACADEMIC CHALLENGE     310.00

WYOMING EDUCATORS’ BENEFIT TRUST     1,511,701.48

WYOMING FBLA     850.00

WYOMING HEALTH FAIRS     6,047.00

WYOMING RANCH FOODS LLC     1,597.50

XELLO INC     5,895.00

XEROX FINANCIAL SERVICES               8,576.76

14,363,215.33

Publish: December 21, 2022    5676

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