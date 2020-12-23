Warrant Register...
City of Douglas
Warrant Register
Report dates: 11/1/2020-11/30/2020
307 SIGNS AND MORE-$442.00; 71 CONSTRUCTION-$386.86; AFLAC-$545.38; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$355.00; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$102.91; AMERICLEAN-$38,156.32; AMERI-TECH EQUIPMENT COMPANY-$734.00; ARROW ELECTRIC-$1,914.48; AT & T-$66.99; ATLAS REPRODUCTION-$47.17; AUGUST WINTER & SONS INC-$667,818.25; AYRES ASSOCIATES INC-$32,059.08; BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC-$1,105.90; BCN TELECOM INC-$79.55; BENNETT, SANDY-$360.00; BISON PUMP & SUPPLY-$219.88; BLACK HILLS ENERGY-$3,104.59; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$880.37; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$2,083.34; BUSINESS CENTER-$1,191.08; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$14,166.66; CASELLE INC-$200.00; CDW-G-$3,097.11; CENTURYLINK-$218.45; CITY OF CASPER-$34,828.27; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$73,447.38; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$76,106.10; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$38,668.65; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$153,189.74; CNA SURETY-$130.00; CNM PLUMBING & HEATING LLC-$1,795.70; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$136.82; CONVERSE COUNTY-$49,465.07; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$90.00; CONVERSE COUNTY TREASURER-$3,607.48; CONVERSE HOPE CENTER-$6,250.00; COY, DEBRA J-$2,000.00; CROELL REDI MIX-$308,399.32; DISPLAY SALES-$1,220.00; DOUGLAS BROADCASTING INC-$180.00; DOUGLAS BUDGET-$5,245.25; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS CUSTOM SEAT COVERS LLC-$36.00; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$2,072.00; EATON SALES & SERVICE-$935.91; ENERGY LABORATORIES INC-$1,259.00; EVIDENT INC-$248.46; FAIRBANKS SCALES-$5,816.22; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$555.69; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$595.01; FREEDOM MAILING SERVICE-$949.88; FREMONT MOTORS CASPER-$39,751.00; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC-$22.99; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$1,661.58; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$296.67; H & H ELECTRIC LLC-$2,589.32; HAWKINS INC-$594.48; HEADSTRONG LLC-$149.67; HOMAX OIL SALES INC-$9,742.82; HOMETOWN PRINTED APPAREL-$35.00; HONNEN EQUIPMENT CO-$468.18; ICMA RETIREMENT-$13,319.22; INBERG MILLER ENGINEERS-$8,481.26; INTOXIMETERS INC-$195.25; JERRYS WELDING SERVICE-$1,150.90; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$2,874.48; KINGS PORTION-$2,949.81; L N CURTIS & SONS-$1,484.21; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$25,000.00; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$360.00; MAGNUM ELECTRONICS INC-$448.90; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$108.00; MERITAIN HEALTH-$35,199.74; MICHAELS FENCE & SUPPLY INC-$27.85; MILLENNIAL VISION INC (MVI)-$1,459.00; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$62,003.87; NATIONAL BAND & TAG-$142.60; NORCO INC-$630.36; ONE CALL OF WYOMING-$170.25; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$237.71; OTIS ELEVATOR-$16.14; PUBLIC SAFETY CENTER-$70.66; Q A BALANCE SERVICES INC-$485.00; RADDCO LLC-$1,534.19; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$344,859.49; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$9,520.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$44,656.92; RUSSELL CONSTRUCTION-$5,602.43; SAFEWAY STORES-$102.47; SKAGGS PUBLIC SAFETY-$240.70; SKOGEN, COMETTO & ASSOCIATES PC-$23,000.00; SOLUTIONS FOR LIFE-$3,333.33; STEINER THUESEN PLLC-$6,302.35; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$332.46; TEXAS PNEUDRAULIC INC-$124.62; THE BODY SHOP LLC-$20.00; TJ INDUSTRIES-$77.99; TOP OFFICE PRODUCTS-$227.04; TRUENORTH STEEL INC-$438.00; TRU-TECH PRODUCTS-$1,362.88; UNITED PARCEL SERVICE-$68.62; VERIZON WIRELESS-$1,496.66; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$2,565.58; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$1,705.87; WHITAKER, JANINE-$70.50; WRIGHT, DAVID-$74.28; WW GRAINGER-$2,482.03; WY ASSOC OF RURAL WATER USERS-$897.00; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.67; WY DEPT OF EQ-UNDERGROUND STOR-$400.00; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$1,865.68; WY MACHINERY COMPANY-$948.24; WY RETIREMENT SYSTEM-$49,068.81; WY SECRETARY OF STATE-$30.00; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,546.46; WY SUPREME COURT-$670.00; WYOMING SIGNS LLC-$339.83; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: December 23, 2020 4475
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