CCSD#1-Vendor Report...

Converse County School District #1

Vendor Totals Report by Vendor

04/12/2022 - 06/15/2022

Vendor Name     Total

1000BULBS.COM     1,831.73

19TH HOLE/DOUGLAS     2,271.58

307 SIGNS AND MORE     5,338.50

358 TECH LLC     21,548.92

4IMPRINT, INC     1,730.93

ACTION GLASS INC     385.00

ADDLEMAN, VEVA     309.76

ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC     1,165.80

ALCOHOL & DRUG TESTING SERVICES, LLC     645.00

AMAZON.COM/HIGH SCHOOL     3,770.62

AMAZON/DPS     7,813.41

AMAZON/DUES     4,176.47

AMAZON/MIDDLE     4,607.64

AMAZON/RURAL     1,774.85

AMAZON/SPED     7,939.80

AMAZON/TECH     1,445.97

AMAZON     7,960.38

AMAZON     4,963.16

AMAZON     8,003.89

AMAZON     964.36

AMAZON     3,838.72

AMAZON     1,443.26

AMERICAN RED CROSS/CHICAGO     930.00

AmeriGas     11,448.66

APPLE INC. EDUCATION     5,509.00

AQUAPHOENIX SCIENTIFIC     1,250.00

ARROW ELECTRIC, INC     20,234.74

ATCO     606.00

ATLAS PREMIER SERVICE     8,068.29

ATTAINMENT COMPANY, INC     3,354.75

AUTREY SUPPLY COMPANY     925.52

AYRES ASSOCIATES     3,960.00

B & H PHOTO SUPPLY     1,814.67

BALSTAD, MIKE     1,575.76

BANNER SOLUTIONS     1,452.36

BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY & DESIGN     706.40

BARKER AND ASSOCIATES, LLC     3,213.19

BARKER, COLLIN     383.86

BAUDVILLE, INC     443.19

BAYMONT INN AND SUITES ROCK SPRINGS     888.00

BEACON ATHLETICS     45,090.00

BEHAVIOR ADVANTAGE     2,500.00

BEST WESTERN PINEDALE INN     720.00

BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE     630.00

BIG COUNTRY REHAB     7,260.00

BLACK HILLS ENERGY     56,844.77

BLICK, DICK     1,719.59

BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS     1,264.88

BLUE CROSS BLUE SHIELD OF WYOMING     958,760.00

BOILER FREAK, LLC     3,356.35

BOMGAARS     1,235.24

BOWER, JARRED     407.00

BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS     17,583.49

BRADLEY, EVAN     450.00

BRANT AUDIOOLGY     406.44

BRATTON, JAMES     471.52

BRICK WALL INC- KRUEGER POTTERY     3,038.00

BRIGHTLY SOFTWARE     1,256.85

BRINK, GARY     386.69

BROOKES PUBLISHING CO     621.50

BROOKS, JENNIFER     383.86

BROWN, HANNAH     383.86

BRUCO, INC     90,639.77

BRYDE, ANNELLE     978.94

BULBS.COM     866.91

BULK BOOKSTORE, THE     543.75

BUSHWELLS SPORTING GOODS     2,415.88

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE     2,108.37

CARTER, CORI     507.78

CASPER WINDOW AND DOOR     104,791.25

CCSD #1 REC FUND     4,730.73

CCSD#1 - FOOD SERVICE     9,559.85

CCSD#1-GENERAL FUND     20,749.43

CCSD1 PRINTSHOP     2,211.54

CCSD1 STUDENT FUND     745.00

CDW GOVERNMENT, INC     50,545.37

CEM SALES     4,795.95

CENGAGE LEARNING INC     1,820.00

CENTURY LINK     1,753.41

CENTURY LINK     1,627.41

CEV MULTIMEDIA     2,975.00

CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC     83,380.66

CHEYENNE VOLLEYBALL LEAGUE     400.00

CHICAGO ELECTRONIC DISTRIBUTORS, INC     546.50

CITY OF DOUGLAS     29,014.44

CLARION INN AT PLATTE RIVER     2,574.00

CLARK, CLIFFORD     1,573.78

CLEARING ACCOUNT     10,230,719.87

COGNIA, INC     3,000.00

COLEMAN, CIARA     2,583.36

COMFORT INN & SUITES / CHEYENNE     2,304.00

COMFORT INN AND SUITES CUSTER     2,679.00

COMFORT INN/WORLAND     550.00

COMMERCIAL FLOORING     157,973.30

COMPUTER PROFESSIONALS UNLIMITED     15,646.56

CONVERSE CO SCH #1 FUEL     117,241.23

CONVERSE CO TREASURER     637.29

CONVERSE COUNTY BANK     300.00

COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE     8,895.06

CORWIN     3,128.75

COWBOY CHEMICAL     2,363.35

COWBOY SUPPLY HOUSE     517.24

CPO WYOMING, LLC     360.00

CREATIVE LEARNING SYSTEMS     7,995.00

CREED INSPECTION     630.00

CRISIS PREVENTION INSTITUTE     6,804.23

CULLIGAN OF CASPER     3,505.50

DARK CANYON COFFEE     396.71

DAVE LODEN CONSTRUCTION, INC     138,258.25

DAYS INN/WORLAND     970.00

DAYTON TRANSMISSION     1,533.95

DBC IRRIGATION SUPPLY     321.43

DBR PROPERTIES, LLC     4,500.00

DELTA DENTAL PLAN     41,933.15

DEMING, MELISSA     383.86

DHS MUSIC BOOSTERS     649.00

DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC     500.00

DIESEL FORWARD     1,081.00

DIGITAL JUICE, INC     498.00

DK DRYWALL AND PAINTING     9,000.00

DOCUSIGN INC LOCKBOX     5,156.02

DOMINOS DOUGLAS     701.84

DOUGLAS BUDGET     9,601.00

DOUGLAS PUBLIC TRANSPORTATION     346.00

DOUGLAS ROTARY CLUB     532.22

DYNAMIC CONTROLS, INC     660.62

EAGLE UNIFORM SUPPLY     485.29

EASTERN WYOMING COLLEGE     143,280.46

EATON SALES & SERVICE LLC-004     472.96

EDGENUITY INC     1,400.00

EDISON, MORGAN     1,216.80

ELDER EQUIPMENT LEASING     1,982.14

ELITE SPORTSWEAR LP     663.20

ELLIOTT, REBECCA     383.86

eLUMA, LLC     350.00

EMERY SEPTIC     640.00

ENGLE, KURT     1,550.00

FAIRVIEW LEARNING LLC     2,700.00

FALKENBURG, LINDSAY     931.41

FALKENBURG, SHELLY     1,593.36

FARDELLA, EMMANUEL     361.25

FARMER BROTHERS CO.     675.66

FLINN SCIENTIFIC     341.44

FOLLETT CORPORATION     769.97

FRONTLINE FIRE PROTECTION     610.00

FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC     52,881.85

GARCIA, PAIGE     28,059.11

GEARY, PATRICK     335.00

GLANZ, KAYLEE     383.86

GLOBAL DATA VAULT     2,640.00

GODDARD, REBECCA     947.70

GOLF AND SPORT SOLUTIONS, LLC     1,585.65

GOPHER SPORTS EQUIPMENT     4,165.83

GRAINGER, W W     1,462.09

GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES     4,095.00

GRIFFIN GREENHOUSE SUPPLIES     1,176.41

GW MECHANICAL     8,440.00

H & H Electric     42,728.15

HALL, CELINE     1,338.48

HAMPTON INN/DOUGLAS     712.00

HARDWARE HANK     3,559.26

HARRINGTON, BRYCE     586.52

HAWKINS, INC     3,490.22

HEARTLAND SCHOOL SOLUTIONS     1,549.00

HENRY, ELLEN     1,687.43

HENRY, NICHOL     1,404.01

HIGH COUNTRY BEHAVIORAL HEALTH     756.00

HILL MUSIC     9,605.23

HILTON GARDEN INN/LARAMIE     318.00

HISER, CHRISTINA     698.49

HOLIDAY INN/RIVERTON     960.00

HOLMES, VERONICA     500.00

HOLSCHER, NICKOLE     2,164.50

HOMAX OIL SALES, INC     78,385.42

HOME DEPOT     2,222.29

HOMETOWN PRINTED APPAREL     11,535.30

HORR, MARK & AMANDA     1,333.81

HOUSE OF PINZ     750.00

HOUSER, RICHARD     529.40

HUBBARD, KYRA     380.70

HUNSICKER, ANDREA     405.00

ILLUMINATE EDUCATION INC     9,062.50

INTERSTATE BATTERIES OF RAPID CITY     1,891.20

JANSEN USA LLC     8,678.00

JIRDON AGRI CHEMICALS, INC.     3,838.00

JOSTENS     1,924.98

JOYLABZ, LLC     621.26

JUNIOR LIBRARY GUILD     2,718.40

K & R CONSTRUCTION, LLC     33,250.00

KAIZEN LEARNING CONSULTANTS, INC     1,618.75

KELLY WALSH HS/ACTIVITIES     440.00

KENDALL HUNT PUBLISHING COMPANY     331.57

LA QUINTA INN/CHEYENNE     2,484.00

LAKESHORE     1,167.04

LAMB, KYLE     300.80

LANGLEY, REBECCA     3,228.03

LIFEGUARD STORE, THE     2,894.46

LIFENET     23,240.00

LIGHT SPEED TECHNOLOGIES     1,315.00

LINCOLN FINANCIAL INSURANCE CO     2,388.85

LISTENING FOR LIFE     1,900.00

LOBERA, DANIEL     300.80

LONG BUILDING TECHNOLOGIES     4,009.38

LRP PUBLICATIONS     3,332.10

LYLE, BECKY     350.50

MACGILL & CO., WILLIAM     1,078.29

MAKE A WISH FOUNDATION     445.69

MANN, EDWARD     333.00

MARC     3,920.00

MARSH, KERRY     530.00

MARSHALL, KAYLA     1,338.48

MASTER TEACHER     700.00

MCGRAW-HILL     2,806.40

MEDLINE INDUSTRIES, INC     2,388.75

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO     660.00

MENARDS/CASPER     5,205.51

MITCHELL FURNITURE SYSTEMS, INC.     1,981.52

MORGAN, KALEE     383.86

MOSER, BRENT     383.86

MOSER, REBECCA     383.86

NASP, INC     1,066.00

NATIONAL BUSINESS FURNITURE     7,175.01

NATIONAL FFA ORGANIZATION     962.00

NAVIGATING BY TOUCH, LLC     2,593.75

NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC,     1,120.06

NORCO     70,826.62

NU MOTION     1,256.20

O’REILLY AUTOMOTIVE, INC     2,611.53

OFFICE SHOP     854.00

ORIENTAL TRADING CO     380.86

OTICON, INC     544.99

PACIFIC STEEL & RECYCLING     1,376.98

PAR     722.00

PAXTON-PATTERSON LLC     6,433.00

PEAK BEHAVIORAL SERVICES, LLC     4,700.00

PEAK FITNESS     5,000.00

PEARSON, ROBERTA     383.86

PEARSON, WILLIAM     383.86

PELLATZ, KARLA     706.65

PEPSI COLA COMPANY     969.52

PERRY, FELICIA     350.00

PESI HARDWARE     307.99

PETTY CASH REC CENTER / CHRISTINE SANDERSON    528.00

PHOENIX LEARNING SYSTEMS     15,900.00

PICKLEBALL CENTRAL     659.90

PITNEY BOWES INC     387.84

PLAN ONE ARCHTECTS INC.     149,154.52

POLICH, SARAH     383.86

PORTER, LYNDSEY     2,000.00

POWER SCHOOL GROUP, LLC     2,400.00

PROGRESSIVE INSURANCE     2,693.00

PROJECT LEAD THE WAY     1,900.00

QUALITY COLLISION CENTER, LLC     3,822.13

QUILL CORPORATION     15,265.48

RADDCO LLC / CAR QUEST     3,739.60

RAPTOR TECHNOLOGIES, LLC     15,575.00

REALLY GOOD STUFF, LLC     409.09

REED, MONTE & TANYA     1,601.92

REGION V BOCES / C-V RANCH     135,426.87

RENNER SPORT SURFACES     2,000.00

RICKS, LEA     383.86

RILEY & CO, LEO     16,450.00

ROCKY MOUNTAIN CUMMINS     770.00

ROCKY MOUNTAIN POWER     140,660.14

ROCKY MOUNTAIN SOUND & LIGHT     1,095.00

ROMERO, PHIL     383.86

ROMSA, DWAIN     385.00

RSCHOOL TODAY     755.00

RUDIS - TRIHEX ATHLETIC LLC     4,114.35

SAFEWAY INC.     1,704.82

SAM’S CLUB DIRECT     13,866.76

SANDLOT, THE     2,175.00

SCHEIN INC., HENRY     10,594.33

SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8     8,269.74

SCHOLASTIC INC     2,296.75

SCHOOL OUTFITTERS     9,343.95

SCHOOL SPECIALTY LLC     6,162.50

SECURE BENEFITS SYSTEMS     339.18

SHEPHERD, MORGAN     842.40

SHPERO INC     1,322.31

SKILLS USA WYOMING     7,040.00

SMITH, JOSIAH     383.86

SOFTWARE UNLIMITED, INC.     12,041.00

SOLIANT HEALTH, LLC     18,362.50

SOLUTION TREE     22,226.40

SORELL, SANDRA     1,521.00

SPEAKER, JOHN     1,007.50

SPORTS CHANNEL MEDIA     1,050.00

SPORTS ENGINE, INC     1,050.00

SPRINGHILL SUITES CHEYENNE     3,264.00

STEINLE, LARRY & NICOLE     687.96

SUBWAY/DOUGLAS     338.62

SUBWAY/MILLS     333.50

SWEETWATER     994.93

SYSCO     121,706.79

T J INDUSTRIES, LLC     6,793.28

TABLEAU SOFTWARE INC     300.00

TEACHER’S DISCOVERY     704.12

TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC     981.00

TENA, ANDREA     300.00

THERAPRO, INC     497.02

TRU HILTON / CHEYENNE     2,780.00

TW ENTERPRISES, INC.     2,580.26

UNITED RENTALS INC (NORTH AMERICA)     1,366.53

UNIVERSAL ATHLETIC, LLC     18,808.68

UNIVERSITY OF WYOMING - SMTC     3,500.00

UNIVERSITY OF WYOMING     2,000.00

US FOODS     56,348.16

VARLAND, BROOKE     360.12

VERIZON     6,669.60

VIRCO     6,362.94

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD     7,193.45

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - BUSINESS     2,373.33

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC     1,048.04

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS     7,531.91

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DIS CARD     571.13

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS     11,236.45

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS     1,855.50

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DUES     1,720.32

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC     7,112.55

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS     3,266.40

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP     2,466.40

VISION SERVICE PLAN     7,768.26

VISIONARY COMMUNICATIONS, INC     3,313.41

WALKER, TEDDRIC     596.88

WALSWORTH PUBLISHING, INC.     3,429.00

WANRACK, LLC     7,315.20

WARD’S SCIENCE     2,974.36

WASHINGTON, TONYA     397.94

WAVING AT YOU     366.00

WAYPOINT INTERIORS LLC     83,600.00

WERNER, JJ & CONNIE     354.90

WITT, CARLEY     383.86

WORKS INTERNATIONAL, INC. / PUBLIC     9,980.00

WORLAND HIGH SCHOOL     355.00

WRIGHT, ERIN     973.44

WRIGHT, RANDY     440.02

WSBA     14,730.95

WY CHILD & FAMILY DEV     7,500.00

WY DEPT OF ED/NUTRITION ASSOCIATION     335.00

WY DIVISION CRIMINAL INVES.     390.00

WYLD GEAR, LLC     819.63

WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION    3,247,837.39

WYOMING DEPARTMENT OF WORKFORCE     1,134.06

WYOMING DEPT AGRICULTURE     350.00

WYOMING FFA ASSOCIATION     3,035.00

WYOMING SKILLS USA     1,095.00

WYOMING STATE FAIR     943.00

XEROX FINANCIAL SERVICES     5,717.84

YENNIE, THANE     562.50

ZACK SCHOMMER MUSIC     450.00

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC     4,008.00

Vendors Listed:     17,486,559.97

Publish: June 22, 2022    5358

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