CCSD#1-Vendor Report...
Converse County School District #1
Vendor Totals Report by Vendor
04/12/2022 - 06/15/2022
Vendor Name Total
1000BULBS.COM 1,831.73
19TH HOLE/DOUGLAS 2,271.58
307 SIGNS AND MORE 5,338.50
358 TECH LLC 21,548.92
4IMPRINT, INC 1,730.93
ACTION GLASS INC 385.00
ADDLEMAN, VEVA 309.76
ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC 1,165.80
ALCOHOL & DRUG TESTING SERVICES, LLC 645.00
AMAZON.COM/HIGH SCHOOL 3,770.62
AMAZON/DPS 7,813.41
AMAZON/DUES 4,176.47
AMAZON/MIDDLE 4,607.64
AMAZON/RURAL 1,774.85
AMAZON/SPED 7,939.80
AMAZON/TECH 1,445.97
AMAZON 7,960.38
AMAZON 4,963.16
AMAZON 8,003.89
AMAZON 964.36
AMAZON 3,838.72
AMAZON 1,443.26
AMERICAN RED CROSS/CHICAGO 930.00
AmeriGas 11,448.66
APPLE INC. EDUCATION 5,509.00
AQUAPHOENIX SCIENTIFIC 1,250.00
ARROW ELECTRIC, INC 20,234.74
ATCO 606.00
ATLAS PREMIER SERVICE 8,068.29
ATTAINMENT COMPANY, INC 3,354.75
AUTREY SUPPLY COMPANY 925.52
AYRES ASSOCIATES 3,960.00
B & H PHOTO SUPPLY 1,814.67
BALSTAD, MIKE 1,575.76
BANNER SOLUTIONS 1,452.36
BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY & DESIGN 706.40
BARKER AND ASSOCIATES, LLC 3,213.19
BARKER, COLLIN 383.86
BAUDVILLE, INC 443.19
BAYMONT INN AND SUITES ROCK SPRINGS 888.00
BEACON ATHLETICS 45,090.00
BEHAVIOR ADVANTAGE 2,500.00
BEST WESTERN PINEDALE INN 720.00
BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE 630.00
BIG COUNTRY REHAB 7,260.00
BLACK HILLS ENERGY 56,844.77
BLICK, DICK 1,719.59
BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS 1,264.88
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF WYOMING 958,760.00
BOILER FREAK, LLC 3,356.35
BOMGAARS 1,235.24
BOWER, JARRED 407.00
BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS 17,583.49
BRADLEY, EVAN 450.00
BRANT AUDIOOLGY 406.44
BRATTON, JAMES 471.52
BRICK WALL INC- KRUEGER POTTERY 3,038.00
BRIGHTLY SOFTWARE 1,256.85
BRINK, GARY 386.69
BROOKES PUBLISHING CO 621.50
BROOKS, JENNIFER 383.86
BROWN, HANNAH 383.86
BRUCO, INC 90,639.77
BRYDE, ANNELLE 978.94
BULBS.COM 866.91
BULK BOOKSTORE, THE 543.75
BUSHWELLS SPORTING GOODS 2,415.88
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE 2,108.37
CARTER, CORI 507.78
CASPER WINDOW AND DOOR 104,791.25
CCSD #1 REC FUND 4,730.73
CCSD#1 - FOOD SERVICE 9,559.85
CCSD#1-GENERAL FUND 20,749.43
CCSD1 PRINTSHOP 2,211.54
CCSD1 STUDENT FUND 745.00
CDW GOVERNMENT, INC 50,545.37
CEM SALES 4,795.95
CENGAGE LEARNING INC 1,820.00
CENTURY LINK 1,753.41
CENTURY LINK 1,627.41
CEV MULTIMEDIA 2,975.00
CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC 83,380.66
CHEYENNE VOLLEYBALL LEAGUE 400.00
CHICAGO ELECTRONIC DISTRIBUTORS, INC 546.50
CITY OF DOUGLAS 29,014.44
CLARION INN AT PLATTE RIVER 2,574.00
CLARK, CLIFFORD 1,573.78
CLEARING ACCOUNT 10,230,719.87
COGNIA, INC 3,000.00
COLEMAN, CIARA 2,583.36
COMFORT INN & SUITES / CHEYENNE 2,304.00
COMFORT INN AND SUITES CUSTER 2,679.00
COMFORT INN/WORLAND 550.00
COMMERCIAL FLOORING 157,973.30
COMPUTER PROFESSIONALS UNLIMITED 15,646.56
CONVERSE CO SCH #1 FUEL 117,241.23
CONVERSE CO TREASURER 637.29
CONVERSE COUNTY BANK 300.00
COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE 8,895.06
CORWIN 3,128.75
COWBOY CHEMICAL 2,363.35
COWBOY SUPPLY HOUSE 517.24
CPO WYOMING, LLC 360.00
CREATIVE LEARNING SYSTEMS 7,995.00
CREED INSPECTION 630.00
CRISIS PREVENTION INSTITUTE 6,804.23
CULLIGAN OF CASPER 3,505.50
DARK CANYON COFFEE 396.71
DAVE LODEN CONSTRUCTION, INC 138,258.25
DAYS INN/WORLAND 970.00
DAYTON TRANSMISSION 1,533.95
DBC IRRIGATION SUPPLY 321.43
DBR PROPERTIES, LLC 4,500.00
DELTA DENTAL PLAN 41,933.15
DEMING, MELISSA 383.86
DHS MUSIC BOOSTERS 649.00
DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC 500.00
DIESEL FORWARD 1,081.00
DIGITAL JUICE, INC 498.00
DK DRYWALL AND PAINTING 9,000.00
DOCUSIGN INC LOCKBOX 5,156.02
DOMINOS DOUGLAS 701.84
DOUGLAS BUDGET 9,601.00
DOUGLAS PUBLIC TRANSPORTATION 346.00
DOUGLAS ROTARY CLUB 532.22
DYNAMIC CONTROLS, INC 660.62
EAGLE UNIFORM SUPPLY 485.29
EASTERN WYOMING COLLEGE 143,280.46
EATON SALES & SERVICE LLC-004 472.96
EDGENUITY INC 1,400.00
EDISON, MORGAN 1,216.80
ELDER EQUIPMENT LEASING 1,982.14
ELITE SPORTSWEAR LP 663.20
ELLIOTT, REBECCA 383.86
eLUMA, LLC 350.00
EMERY SEPTIC 640.00
ENGLE, KURT 1,550.00
FAIRVIEW LEARNING LLC 2,700.00
FALKENBURG, LINDSAY 931.41
FALKENBURG, SHELLY 1,593.36
FARDELLA, EMMANUEL 361.25
FARMER BROTHERS CO. 675.66
FLINN SCIENTIFIC 341.44
FOLLETT CORPORATION 769.97
FRONTLINE FIRE PROTECTION 610.00
FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC 52,881.85
GARCIA, PAIGE 28,059.11
GEARY, PATRICK 335.00
GLANZ, KAYLEE 383.86
GLOBAL DATA VAULT 2,640.00
GODDARD, REBECCA 947.70
GOLF AND SPORT SOLUTIONS, LLC 1,585.65
GOPHER SPORTS EQUIPMENT 4,165.83
GRAINGER, W W 1,462.09
GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES 4,095.00
GRIFFIN GREENHOUSE SUPPLIES 1,176.41
GW MECHANICAL 8,440.00
H & H Electric 42,728.15
HALL, CELINE 1,338.48
HAMPTON INN/DOUGLAS 712.00
HARDWARE HANK 3,559.26
HARRINGTON, BRYCE 586.52
HAWKINS, INC 3,490.22
HEARTLAND SCHOOL SOLUTIONS 1,549.00
HENRY, ELLEN 1,687.43
HENRY, NICHOL 1,404.01
HIGH COUNTRY BEHAVIORAL HEALTH 756.00
HILL MUSIC 9,605.23
HILTON GARDEN INN/LARAMIE 318.00
HISER, CHRISTINA 698.49
HOLIDAY INN/RIVERTON 960.00
HOLMES, VERONICA 500.00
HOLSCHER, NICKOLE 2,164.50
HOMAX OIL SALES, INC 78,385.42
HOME DEPOT 2,222.29
HOMETOWN PRINTED APPAREL 11,535.30
HORR, MARK & AMANDA 1,333.81
HOUSE OF PINZ 750.00
HOUSER, RICHARD 529.40
HUBBARD, KYRA 380.70
HUNSICKER, ANDREA 405.00
ILLUMINATE EDUCATION INC 9,062.50
INTERSTATE BATTERIES OF RAPID CITY 1,891.20
JANSEN USA LLC 8,678.00
JIRDON AGRI CHEMICALS, INC. 3,838.00
JOSTENS 1,924.98
JOYLABZ, LLC 621.26
JUNIOR LIBRARY GUILD 2,718.40
K & R CONSTRUCTION, LLC 33,250.00
KAIZEN LEARNING CONSULTANTS, INC 1,618.75
KELLY WALSH HS/ACTIVITIES 440.00
KENDALL HUNT PUBLISHING COMPANY 331.57
LA QUINTA INN/CHEYENNE 2,484.00
LAKESHORE 1,167.04
LAMB, KYLE 300.80
LANGLEY, REBECCA 3,228.03
LIFEGUARD STORE, THE 2,894.46
LIFENET 23,240.00
LIGHT SPEED TECHNOLOGIES 1,315.00
LINCOLN FINANCIAL INSURANCE CO 2,388.85
LISTENING FOR LIFE 1,900.00
LOBERA, DANIEL 300.80
LONG BUILDING TECHNOLOGIES 4,009.38
LRP PUBLICATIONS 3,332.10
LYLE, BECKY 350.50
MACGILL & CO., WILLIAM 1,078.29
MAKE A WISH FOUNDATION 445.69
MANN, EDWARD 333.00
MARC 3,920.00
MARSH, KERRY 530.00
MARSHALL, KAYLA 1,338.48
MASTER TEACHER 700.00
MCGRAW-HILL 2,806.40
MEDLINE INDUSTRIES, INC 2,388.75
MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO 660.00
MENARDS/CASPER 5,205.51
MITCHELL FURNITURE SYSTEMS, INC. 1,981.52
MORGAN, KALEE 383.86
MOSER, BRENT 383.86
MOSER, REBECCA 383.86
NASP, INC 1,066.00
NATIONAL BUSINESS FURNITURE 7,175.01
NATIONAL FFA ORGANIZATION 962.00
NAVIGATING BY TOUCH, LLC 2,593.75
NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC, 1,120.06
NORCO 70,826.62
NU MOTION 1,256.20
O’REILLY AUTOMOTIVE, INC 2,611.53
OFFICE SHOP 854.00
ORIENTAL TRADING CO 380.86
OTICON, INC 544.99
PACIFIC STEEL & RECYCLING 1,376.98
PAR 722.00
PAXTON-PATTERSON LLC 6,433.00
PEAK BEHAVIORAL SERVICES, LLC 4,700.00
PEAK FITNESS 5,000.00
PEARSON, ROBERTA 383.86
PEARSON, WILLIAM 383.86
PELLATZ, KARLA 706.65
PEPSI COLA COMPANY 969.52
PERRY, FELICIA 350.00
PESI HARDWARE 307.99
PETTY CASH REC CENTER / CHRISTINE SANDERSON 528.00
PHOENIX LEARNING SYSTEMS 15,900.00
PICKLEBALL CENTRAL 659.90
PITNEY BOWES INC 387.84
PLAN ONE ARCHTECTS INC. 149,154.52
POLICH, SARAH 383.86
PORTER, LYNDSEY 2,000.00
POWER SCHOOL GROUP, LLC 2,400.00
PROGRESSIVE INSURANCE 2,693.00
PROJECT LEAD THE WAY 1,900.00
QUALITY COLLISION CENTER, LLC 3,822.13
QUILL CORPORATION 15,265.48
RADDCO LLC / CAR QUEST 3,739.60
RAPTOR TECHNOLOGIES, LLC 15,575.00
REALLY GOOD STUFF, LLC 409.09
REED, MONTE & TANYA 1,601.92
REGION V BOCES / C-V RANCH 135,426.87
RENNER SPORT SURFACES 2,000.00
RICKS, LEA 383.86
RILEY & CO, LEO 16,450.00
ROCKY MOUNTAIN CUMMINS 770.00
ROCKY MOUNTAIN POWER 140,660.14
ROCKY MOUNTAIN SOUND & LIGHT 1,095.00
ROMERO, PHIL 383.86
ROMSA, DWAIN 385.00
RSCHOOL TODAY 755.00
RUDIS - TRIHEX ATHLETIC LLC 4,114.35
SAFEWAY INC. 1,704.82
SAM’S CLUB DIRECT 13,866.76
SANDLOT, THE 2,175.00
SCHEIN INC., HENRY 10,594.33
SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8 8,269.74
SCHOLASTIC INC 2,296.75
SCHOOL OUTFITTERS 9,343.95
SCHOOL SPECIALTY LLC 6,162.50
SECURE BENEFITS SYSTEMS 339.18
SHEPHERD, MORGAN 842.40
SHPERO INC 1,322.31
SKILLS USA WYOMING 7,040.00
SMITH, JOSIAH 383.86
SOFTWARE UNLIMITED, INC. 12,041.00
SOLIANT HEALTH, LLC 18,362.50
SOLUTION TREE 22,226.40
SORELL, SANDRA 1,521.00
SPEAKER, JOHN 1,007.50
SPORTS CHANNEL MEDIA 1,050.00
SPORTS ENGINE, INC 1,050.00
SPRINGHILL SUITES CHEYENNE 3,264.00
STEINLE, LARRY & NICOLE 687.96
SUBWAY/DOUGLAS 338.62
SUBWAY/MILLS 333.50
SWEETWATER 994.93
SYSCO 121,706.79
T J INDUSTRIES, LLC 6,793.28
TABLEAU SOFTWARE INC 300.00
TEACHER’S DISCOVERY 704.12
TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC 981.00
TENA, ANDREA 300.00
THERAPRO, INC 497.02
TRU HILTON / CHEYENNE 2,780.00
TW ENTERPRISES, INC. 2,580.26
UNITED RENTALS INC (NORTH AMERICA) 1,366.53
UNIVERSAL ATHLETIC, LLC 18,808.68
UNIVERSITY OF WYOMING - SMTC 3,500.00
UNIVERSITY OF WYOMING 2,000.00
US FOODS 56,348.16
VARLAND, BROOKE 360.12
VERIZON 6,669.60
VIRCO 6,362.94
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD 7,193.45
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - BUSINESS 2,373.33
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC 1,048.04
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS 7,531.91
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DIS CARD 571.13
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS 11,236.45
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS 1,855.50
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DUES 1,720.32
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC 7,112.55
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS 3,266.40
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP 2,466.40
VISION SERVICE PLAN 7,768.26
VISIONARY COMMUNICATIONS, INC 3,313.41
WALKER, TEDDRIC 596.88
WALSWORTH PUBLISHING, INC. 3,429.00
WANRACK, LLC 7,315.20
WARD’S SCIENCE 2,974.36
WASHINGTON, TONYA 397.94
WAVING AT YOU 366.00
WAYPOINT INTERIORS LLC 83,600.00
WERNER, JJ & CONNIE 354.90
WITT, CARLEY 383.86
WORKS INTERNATIONAL, INC. / PUBLIC 9,980.00
WORLAND HIGH SCHOOL 355.00
WRIGHT, ERIN 973.44
WRIGHT, RANDY 440.02
WSBA 14,730.95
WY CHILD & FAMILY DEV 7,500.00
WY DEPT OF ED/NUTRITION ASSOCIATION 335.00
WY DIVISION CRIMINAL INVES. 390.00
WYLD GEAR, LLC 819.63
WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION 3,247,837.39
WYOMING DEPARTMENT OF WORKFORCE 1,134.06
WYOMING DEPT AGRICULTURE 350.00
WYOMING FFA ASSOCIATION 3,035.00
WYOMING SKILLS USA 1,095.00
WYOMING STATE FAIR 943.00
XEROX FINANCIAL SERVICES 5,717.84
YENNIE, THANE 562.50
ZACK SCHOMMER MUSIC 450.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 4,008.00
Vendors Listed: 17,486,559.97
Publish: June 22, 2022 5358
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