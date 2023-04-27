City of Douglas
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City of Douglas
Warrant Register
3/1/2023-3/31/2023
307 SIGNS AND MORE-$304.00; AFLAC-$670.36; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$40.00; ARROW ELECTRIC-$516.54; AT & T-$48.88; ATLAS PREMIER SERVICE-$131.74; AYRES ASSOCIATES INC-$14,000.00; BCN TELECOM INC-$63.40; BENNETT, SANDY-$8.00; BIG COUNTRY REHAB-$100.00; BLACK HILLS ENERGY-$6,134.02; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$257.76; BOMGAARS-$495.20; BUSINESS CENTER-$40.00; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$1,084.62; CAPITOL BUSINESS SYSTEMS INC-$101.68; CASPER WINDOW & DOOR-$15,508.00; CENTURYLINK-$112.55; CITY OF CASPER-$22,628.70; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$72,317.10; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$36.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$63,126.84; COMPUTER PROJECTS OF ILLINOIS INC-$198.00; COMTRONIX-$105.00; CONVERSE COUNTY CLERK-$8,557.09; COY, DEBRA J-$2,000.00; CROELL REDI MIX-$44.23; DC DRILLING LLC-$100,539.00; DITCH WITCH OF WEST TEXAS INC-$745.37; DOG WASTE DEPOT-$557.87; DOUGLAS BUDGET-$803.25; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS HARDWARE HANK LLC-$408.45; DOUGLAS SEAT COVERS LLC-$670.00; ENERGY LABORATORIES INC-$373.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$266.68; FERGUSON ENTERPRISES-$3,164.00; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,212.46; G/C BUILDING SUPPLY-$17,253.00; GALLS LLC-$1,710.86; GIBSONS TOWING & RECOVERY-$250.00; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$2,332.82; GRANT WRITING USA-$495.00; GREEN VALLEY CORPORATION-$10,196.76; H & H ELECTRIC LLC-$1,786.03; HACH COMPANY-$981.16; HAWKINS INC-$13,517.38; HOMAX OIL SALES INC-$12,545.47; HONNEN EQUIPMENT CO-$580.76; INTERNAL REVENUE SERVICE-$106,953.86; JENNER EQUIPMENT-$432.11; JOHNSON, MATT-$47.60; K2 TECHNOLOGIES-$120.00; KGA-CHEY LLC-$41,121.00; L N CURTIS & SONS-$1,553.75; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$20.00; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$27.00; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$103.00; LITHIA OF CASPER LLC-$59.89; MASA-$95.00; MERITAIN HEALTH-$47,542.65; MISSION SQUARE RETIREMENT-$20,818.58; MOUNTAIN STATES LITHOGRAPHING-$389.53; NORCO INC-$574.62; NORMONT EQUIPMENT COMPANY-$1,326.60; ONE CALL OF WYOMING-$34.50; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$182.58; OTIS ELEVATOR-$2,359.68; PAYMENTECH-$539.45; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$5,178.00; PIPESTONE EQUIPMENT-$883.53; PTOLEMY GROUP INC-$747.00; QUILL CORPORATION-$35.07; RADAR SHOP INC, THE-$70.50; RADDCO LLC-$118.84; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$70,000.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$44,909.27; RONS SUPPLY LLC-$127.88; RUSSELL CONSTRUCTION-$5,453.22; SAFARILAND LLC/DEFENSE TECHNOLOGY LLC-$185.94; SAFEWAY STORES-$256.78; SIMPLOT PARTNERS-$9,006.60; SKOGEN, COMETTO & ASSOCIATES PC-$7,500.00; SNYDER TRANSPORT INC-$6,463.80; STATE ENGINEERS OFFICE-$100.00; STATE OF WYOMING-UTILITY REFUND-$273.38; SUMMIT FIRE & SECURITY LLC-$30.00; SUNRISE ENGINEERING INC-$10,860.00; TOP OFFICE PRODUCTS-$232.43; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; UPPER CASE PRINTING INC-$2,048.00; USA BLUEBOOK-$6,728.85; VERIZON WIRELESS-$1,601.13; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$13,997.05; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$936.27; WESTERN RADIATOR INC-$270.00; WHEATLAND GARAGE DOOR LLC-$8,168.00; WHITAKER, JANINE-$574.60; WW GRAINGER-$2,144.42; WY ASSOC OF MUNICIPALITIES-$260.00; WY ASSOC OF RURAL WATER USERS-$790.00; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$833.34; WY DEPT OF ENVIRONMENTAL QLTY-$1,000.00; WY MACHINERY COMPANY-$941.80; WY RETIREMENT SYSTEM-$54,642.83; WY SECRETARY OF STATE-$60.00; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$69.80; WY TECHNOLOGY TRANSFER CENTER-$570.00; WYOMING DEPT OF AGRICULTURE-$140.00; XPRESS BILL PAY-$413.18; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$3,333.32
Publish: April 26, 2023 5909
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