Warrant Register...
City of Douglas
Warrant Register
10/1/2020-10/31/2020
307 SIGNS AND MORE-$79.00; 71 CONSTRUCTION-$2,094.38; A TO Z RECREATION-$15,247.00; AED SUPERSTORE-$177.00; AFLAC-$545.38; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$145.00; ARROW ELECTRIC-$24.00; AT & T-$66.99; ATLAS REPRODUCTION-$114.84; AUGUST WINTER & SONS INC-$166,500.00; AYRES ASSOCIATES INC-$11,519.48; BCN TELECOM INC-$77.72; BENNETT, SANDY-$171.00; BIGHORN INVESTMENTS-$18.67; BISON PUMP & SUPPLY-$259.13; BLACK HILLS ENERGY-$823.76; BLANK SHIRTS-$132.63; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$690.59; BLUE360 MEDIA-$1,231.65; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$2,083.34; BROWNELLS INC-$58.94; BUSINESS CENTER-$23.40; BUSINESS SOLUTIONS GROUP-$385.00; CASPER FIRE EXTINGUISHER SERV-$8.00; CCSD #1 RECREATION BOARD-$30,000.00; CDW-G-$625.12; CENTRAL TRUCK & DIESEL INC-$240.18; CENTURYLINK-$218.45; CH DIAGNOSTIC & CONSULTING SERVICE INC-$470.00; CHILDRENS ADVOCACY PROJECT-$1,000.00; CITY OF CASPER-$15,130.23; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$69,319.61;
CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$76,106.10; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$50.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$27,454.53; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$1,965.00; CONVERSE CO JOINT JUSTICE CONST FUND-$259.68; CONVERSE COUNTY-$52,151.97; CONVERSE COUNTY CLERK-$75.00; CONVERSE COUNTY HISTORICAL SOCIETY-$300.00; CONVERSE COUNTY SCHOOL DIST #1-$36,679.15; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$127.50; CONVERSE COUNTY TREASURER-$2,601.02; COY, DEBRA J:-$ 2,000.00; CROELL REDI MIX-$304,058.21; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$3,135.00; DECKER AUTO GLASS-$235.45; DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICES-$18,838.17; DOUGLAS BUDGET-$1,398.25; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$3,830.50; EATON SALES & SERVICE-$768.17; EMBLEM ENTERPRISES INC-$168.74; EMBLEMS INC-$160.00; EMERGENCY SERVICES MARKETING CORP INC-$305.00; ENERGY LABORATORIES INC-$4,120.00; FARIS MACHINERY CO-$1,443.81; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$250.04; FERGUSON ENTERPRISES-$263.94; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$75,709.52; FOUR SEASONS CLEANERS-$20.00; FREEDOM MAILING SERVICE-$950.23; GLOCK PROFESSIONAL INC-$250.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$297.13; H & H ELECTRIC LLC-$5,058.15; HAWKINS INC-$4,121.96; HOMAX OIL SALES INC-$7,489.18; HOMETOWN PRINTED APPAREL-$371.00; HUMAN RESOURCE COUNCIL-$2,998.00; ICMA RETIREMENT-$13,328.73; INBERG MILLER ENGINEERS-$5,570.70; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$60,788.74; L N CURTIS & SONS-$3,836.53; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$14.00; LITHIA OF CASPER LLC-$11.89; MARCUS, CHRIS-$234.33; MARSHALL, RYAN/KAYLA-$157.50; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$112.00; MEMORIAL HOSPITAL OF CONV CO-$145.00; MERITAIN HEALTH-$32,742.26; MIDWEST CONNECT-$155.00; MOSKOP, AARON-$100.00; MOTION INDUSTRIES INC-$196.21; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$104,120.25; MUNICIPAL CODE CORP-$1,461.69; NORCO INC-$989.65; ONE CALL OF WYOMING-$260.25; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$586.20; POCKET PRESS LLC-$152.83; POLLARDWATER - DBA FEI-$167.00; POST AND ASSOCIATES-$400.00; QUADIENT-$192.00; RADDCO LLC-$1,140.43; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$194,867.25; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$4,200.00; ROCKY MOUNTAIN OILFIELD WAREHOUSE-$420.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$732.26; ROSENBERG HISTORICAL CONSULTANTS-$2,500.00; SAFARILAND LLC-$895.00; SAFEWAY STORES-$295.77; SCHMIDT, FALYN-$100.00; SHINKLE, JENNA-$100.00; SOLUTIONS FOR LIFE-$3,333.33; TEXAS PNEUDRAULIC INC-$452.06; TJ INDUSTRIES-$110.00; TOMPKINS, LOGAN-$100.00; TOP OFFICE PRODUCTS-$115.02; TRANSMISSION DISTRIBUTION SERVICE-$8,773.01; TRU-TECH PRODUCTS-$859.18; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$172.38; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$750.00; USA BLUEBOOK-$1,234.25; VERIZON WIRELESS-$1,496.83; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$632.05; WELLMAN, MICHAEL R-$75.00; WW GRAINGER-$2,001.15; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.67; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$69.49; WY DIVISION OF VICTIM SERVICES-$100.00; WY MACHINERY COMPANY-$256.67; WY SECRETARY OF STATE-$30.00; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,546.46; WY SUPREME COURT-$1,105.00; WYOMING STATE LOAN & INVESTMENT BOARD-$13,141.02; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: November 18, 2020 4428
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