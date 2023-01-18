City of Douglas
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City of Douglas
Warrant Register
12/1/2022-12/31/2022
307 SIGNS AND MORE-$1,673.40; AFLAC-$699.16; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$91.50; AT & T-$48.29; BCN TELECOM INC-$75.65; BISON PUMP & SUPPLY-$179.28; BLACK HILLS ENERGY-$8,369.62; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$158.73; BOMGAARS-$608.75; BUSINESS SOLUTIONS GROUP-$467.00; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$1,626.93; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$1,603.54; CAPITOL BUSINESS SYSTEMS INC-$51.47; CASELLE INC-$200.00; CDW-G-$3,343.49; CENTURYLINK-$128.09; CITY OF CASPER-$16,213.12; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$148,210.12; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$50.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$128,174.18; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$10,629.50; CNM PLUMBING & HEATING LLC-$548.60; CONVERSE COUNTY-$81,822.04; CONVERSE COUNTY CLERK-$8,467.97; CONVERSE COUNTY COURT-$380.85; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$105.00; CONVERSE COUNTY TREASURER-$138.59; COOPERS ARENA LLC-$550.00; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$540.55; DOUGLAS BUDGET-$3,538.00; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS EMBROIDERY-$24.00; EATON SALES & SERVICE-$663.00; ENERGY LABORATORIES INC-$830.00; EVANS, SHERRY-$936.00; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,126.88; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$3,014.96; GOVERNMENT FINANCE OFF ASSOC-$170.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$349.85; HOMAX OIL SALES INC-$11,792.73; HOT IRON INC-$13,436.61; ICMA RETIREMENT-$20,201.46; INBERG MILLER ENGINEERS-$10,326.80; INTERNAL REVENUE SERVICE-$145,662.29; JERRYS WELDING SERVICE-$293.97; K2 TECHNOLOGIES-$246.00; L N CURTIS & SONS-$4,001.25; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$26,813.35; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$103.00; MASA-$95.00; MERITAIN HEALTH-$93,100.54; MOTOROLA SOLUTIONS INC-$150.00; NORCO INC-$689.58; OLSON, DOUGLAS-$350.00; ONE CALL OF WYOMING-$153.00; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$928.49; OTIS ELEVATOR-$125.00; PARADIGM SOFTWARE LLC-$3,728.95; PAYMENTECH-$596.04; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$5,196.53; RADDCO LLC-$3,046.63; RAILROAD MANAGEMENT CO-$344.67; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$62,697.16; RECORD DISTRIBUTING LLC-$652.42; ROCKY MOUNTAIN POWER-$37,566.14; RUSSELL CONSTRUCTION-$6,688.58; RUSSELL, DEBRA-$164.14; SAFEWAY STORES-$264.03; SHORT POWERLINE SERVICE LLC-$330.00; STEARNS MS LPC, JANE-$1,300.00; SUMMIT FIRE & SECURITY LLC-$426.00; TEXAS PNEUDRAULIC INC-$3,763.92; TOP OFFICE PRODUCTS-$519.16; TRU-TECH PRODUCTS-$870.50; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$4.11; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; UNIVERSITY OF WYOMING-$1,290.00; USA BLUEBOOK-$278.72; VANDENHEUVEL, JESSE-$135.56; VERIZON WIRELESS-$132.45; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$3,093.27; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$931.13; WASTE OIL FURNACES-$330.00; WW GRAINGER-$1,694.28; WY ASSOC OF MUNICIPALITIES-$400.00; WY ASSOC OF RURAL WATER USERS-$1,132.00; WY DEPT OF EQ-UNDERGROUND STOR-$400.00; WY MACHINERY COMPANY-$382.64; WY RETIREMENT SYSTEM-$53,609.69; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,612.74; WY SUPREME COURT-$630.00; WYOMING TRAILERS-$7,200.00; XPRESS BILL PAY-$418.11; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,666.66 .00
Publish: January 18, 2023 5728
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