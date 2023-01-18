CCSD#1-Vendor Report...

Converse County School District #1

Vendor Report 12/14/2022-1/10/2023

ACT/FINANCE    1,696.00

ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC    502.46

AMAZON PAY BY INVOICE    7,473.41

AMERICAN READING COMPANY    7,500.00

APQC    1,000.00

ARROW ELECTRIC, INC    995.32

ATLAS PREMIER SERVICE    3,162.41

AYRES ASSOCIATES    818.74

BARKER AND ASSOCIATES, LLC    2,005.25

BARKER, COLLIN    355.50

BECKER ARENA PRODUCTS, INC    2,380.00

BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE    1,220.00

BIG COUNTRY REHAB    855.00

BLACK HILLS ENERGY    49,809.91

BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS    772.76

BLUUM USA, INC    4,872.44

BOB RUWART MOTORS    47,355.00

BRANIGAN, LASH    591.12

BRATTIS MEAT MARKET    449.90

BRINK, GARY    1,254.49

BROOKS, JENNIFER    355.50

BRUCO, INC    4,911.42

BURGENER, REED    355.50

BUSINESS U LLC    1,690.00

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE    868.27

CASTLE PIANO    611.00

CCSD #1 REC FUND    4,308.00

CCSD#1 - FOOD SERVICE    794.85

CCSD#1-GENERAL FUND    18,757.65

CCSD1 PRINTSHOP    1,006.76

CDW GOVERNMENT, INC    1,469.34

CENTURY LINK    899.87

CENTURY LINK    460.73

CITY OF DOUGLAS    47,528.95

CLEARING ACCOUNT    2,631,223.36

CLOSE UP FOUNDATION    6,934.00

COFFMAN, TUG    581.00

COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE    2,455.00

COWBOY SUPPLY HOUSE    550.40

CULLIGAN OF CASPER    502.50

DAVIDSON, COREY    355.50

DBR PROPERTIES, LLC    1,500.00

DELTA DENTAL PLAN    22,005.96

DILLON, NICOLAS    581.00

DOUGLAS BASKETBALL OFFICIALS    455.00

DYNAMIC CONTROLS, INC    4,735.00

EAGLE UNIFORM SUPPLY    453.85

EASTERN WYOMING COLLEGE    167,024.00

EBSCO SUBSCRIPTION SERVICE    400.32

EDUCATIONAL ADVANTAGES    360.00

EDUCATOR RESOURCE, INC    3,843.00

ELDER EQUIPMENT LEASING    670.22

eLUMA, LLC    350.00

EMERY SEPTIC    390.00

FCI CONSTRUCTORS OF WYOMING, LLC    1,362,008.35

FRITZ, SHANTELLE    500.00

FRONTLINE FIRE PROTECTION    657.00

FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC    7,552.20

FULTON, BEAU    770.00

FUN AND FUNCTION    12,948.91

GAMBLE, WES    355.50

GARCIA, PAIGE    8,293.13

GLOBAL DATA VAULT    990.00

GRAINGER, W W    5,164.22

GRANT, DUSTIN    729.50

HALL, CELINE    586.25

HAMPTON INN PINEDALE    417.00

HARDWARE HANK    1,951.53

HAUGHT, EMILY    376.75

HAWKINS, INC    768.10

HERNANDEZ, JENNIFER    355.50

HIGGINS, JOSEPH    355.50

HILL MUSIC    2,183.00

HOLIDAY INN EXPRESS / LARAMIE    604.00

HOMETOWN PRINTED APPAREL    800.00

HOOPMAN, MELISSA    355.50

IGO, ALIXANDRA    355.50

ISTE - INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECH    1,950.00

JAYMAR BUSINESS PRODUCTS    357.66

JB ENGINEERS    16,050.75

K & R CONSTRUCTION, LLC    62,200.00

KL & A, INC    3,000.00

LAMM, JESSICA    355.50

LANGLEY, REBECCA    503.75

LARAMIE RANGE WATER TREATMENT &    4,175.45

LEARNIX, LLC    419.76

LESNER, ERIN    355.50

LIFENET    8,291.25

LISTENING FOR LIFE    360.00

LITTLE AMERICA    3,168.00

LOCKE, MARY    433.35

LONG BUILDING TECHNOLOGIES    953.37

MACKEY, RYAN    355.50

MARC    465.00

MARSHALL, KAYLA    357.50

MCGRAW-HILL    2,001.24

MCINTOSH, GRADY    591.12

MORTIMORE, TRAVIS    339.34

NEXUS SPORTS MEDICINE & TACTICAL    905.00

NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC,    742.00

NORCO    6,262.63

OLSON, JOHN    355.50

PARADISE RANCH    578.55

PARKS, TIRZAH    560.00

PAXTON-PATTERSON LLC    2,340.00

PEAK BEHAVIORAL SERVICES, LLC    4,764.03

PEARSON, ROBERTA    355.50

PENN, CHARITY    355.50

PITNEY BOWES INC    913.92

PLAN ONE ARCHTECTS INC.    35,876.59

PLATFORM ATHLETICS    1,500.00

POWER SCHOOL GROUP, LLC    5,440.83

PRAIRIE FARMS    2,611.53

PUGH, TRACY    591.12

QUILL CORPORATION    4,789.60

RADDCO LLC / CAR QUEST    442.53

REDFERN, BRIANNA    355.50

REGION V BOCES / C-V RANCH    37,800.00

RHOADES, ANGELA    355.50

ROCKY MOUNTAIN POWER    5,280.89

SAFEWAY INC.    1,823.86

SAM’S CLUB DIRECT    1,922.73

SCHLAGER, JULIE    355.50

SCHNEIDER, LANNY    770.00

SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8    439.31

SCHOLASTIC INC    378.30

SCHOOL SPECIALTY LLC    311.64

SEEDS, TANYA    355.50

SEIPEL, AMANDA    5,907.00

SOLIANT HEALTH, LLC    5,489.90

STEINER THUESEN PLLC    6,748.40

T J INDUSTRIES, LLC    2,136.10

TW ENTERPRISES, INC.    5,250.44

US FOODS    7,324.93

UTTENHOVE, SHAWNA    500.00

VERIZON    1,221.03

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD    3,326.41

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS    9,907.02

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS    372.58

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC    2,538.45

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS    12,377.78

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP    405.30

VISA/CONVERSE COUNTY BANK    8,780.80

WANRACK, LLC    2,438.40

WASSERBURGER, JASON    591.12

WICKARD, ROBERT    591.12

WILKINSON, ROBYN    355.50

WILLIAM, AMY    462.50

WITT, CARLEY    355.50

WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION    32,408,129.43

WYOMING EDUCATORS’ BENEFIT TRUST    487,015.83

WYOMING FFA ASSOCIATION    360.00

WYOMING MACHINERY    875.00

WYOMING RANCH FOODS LLC    9,363.75

XEROX FINANCIAL SERVICES     2,858.92

37,685,435.91

Publish: January 18, 2023    5729

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