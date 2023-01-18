CCSD#1-Vendor Report...
Converse County School District #1
Vendor Report 12/14/2022-1/10/2023
ACT/FINANCE 1,696.00
ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC 502.46
AMAZON PAY BY INVOICE 7,473.41
AMERICAN READING COMPANY 7,500.00
APQC 1,000.00
ARROW ELECTRIC, INC 995.32
ATLAS PREMIER SERVICE 3,162.41
AYRES ASSOCIATES 818.74
BARKER AND ASSOCIATES, LLC 2,005.25
BARKER, COLLIN 355.50
BECKER ARENA PRODUCTS, INC 2,380.00
BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE 1,220.00
BIG COUNTRY REHAB 855.00
BLACK HILLS ENERGY 49,809.91
BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS 772.76
BLUUM USA, INC 4,872.44
BOB RUWART MOTORS 47,355.00
BRANIGAN, LASH 591.12
BRATTIS MEAT MARKET 449.90
BRINK, GARY 1,254.49
BROOKS, JENNIFER 355.50
BRUCO, INC 4,911.42
BURGENER, REED 355.50
BUSINESS U LLC 1,690.00
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE 868.27
CASTLE PIANO 611.00
CCSD #1 REC FUND 4,308.00
CCSD#1 - FOOD SERVICE 794.85
CCSD#1-GENERAL FUND 18,757.65
CCSD1 PRINTSHOP 1,006.76
CDW GOVERNMENT, INC 1,469.34
CENTURY LINK 899.87
CENTURY LINK 460.73
CITY OF DOUGLAS 47,528.95
CLEARING ACCOUNT 2,631,223.36
CLOSE UP FOUNDATION 6,934.00
COFFMAN, TUG 581.00
COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE 2,455.00
COWBOY SUPPLY HOUSE 550.40
CULLIGAN OF CASPER 502.50
DAVIDSON, COREY 355.50
DBR PROPERTIES, LLC 1,500.00
DELTA DENTAL PLAN 22,005.96
DILLON, NICOLAS 581.00
DOUGLAS BASKETBALL OFFICIALS 455.00
DYNAMIC CONTROLS, INC 4,735.00
EAGLE UNIFORM SUPPLY 453.85
EASTERN WYOMING COLLEGE 167,024.00
EBSCO SUBSCRIPTION SERVICE 400.32
EDUCATIONAL ADVANTAGES 360.00
EDUCATOR RESOURCE, INC 3,843.00
ELDER EQUIPMENT LEASING 670.22
eLUMA, LLC 350.00
EMERY SEPTIC 390.00
FCI CONSTRUCTORS OF WYOMING, LLC 1,362,008.35
FRITZ, SHANTELLE 500.00
FRONTLINE FIRE PROTECTION 657.00
FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC 7,552.20
FULTON, BEAU 770.00
FUN AND FUNCTION 12,948.91
GAMBLE, WES 355.50
GARCIA, PAIGE 8,293.13
GLOBAL DATA VAULT 990.00
GRAINGER, W W 5,164.22
GRANT, DUSTIN 729.50
HALL, CELINE 586.25
HAMPTON INN PINEDALE 417.00
HARDWARE HANK 1,951.53
HAUGHT, EMILY 376.75
HAWKINS, INC 768.10
HERNANDEZ, JENNIFER 355.50
HIGGINS, JOSEPH 355.50
HILL MUSIC 2,183.00
HOLIDAY INN EXPRESS / LARAMIE 604.00
HOMETOWN PRINTED APPAREL 800.00
HOOPMAN, MELISSA 355.50
IGO, ALIXANDRA 355.50
ISTE - INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECH 1,950.00
JAYMAR BUSINESS PRODUCTS 357.66
JB ENGINEERS 16,050.75
K & R CONSTRUCTION, LLC 62,200.00
KL & A, INC 3,000.00
LAMM, JESSICA 355.50
LANGLEY, REBECCA 503.75
LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & 4,175.45
LEARNIX, LLC 419.76
LESNER, ERIN 355.50
LIFENET 8,291.25
LISTENING FOR LIFE 360.00
LITTLE AMERICA 3,168.00
LOCKE, MARY 433.35
LONG BUILDING TECHNOLOGIES 953.37
MACKEY, RYAN 355.50
MARC 465.00
MARSHALL, KAYLA 357.50
MCGRAW-HILL 2,001.24
MCINTOSH, GRADY 591.12
MORTIMORE, TRAVIS 339.34
NEXUS SPORTS MEDICINE & TACTICAL 905.00
NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC, 742.00
NORCO 6,262.63
OLSON, JOHN 355.50
PARADISE RANCH 578.55
PARKS, TIRZAH 560.00
PAXTON-PATTERSON LLC 2,340.00
PEAK BEHAVIORAL SERVICES, LLC 4,764.03
PEARSON, ROBERTA 355.50
PENN, CHARITY 355.50
PITNEY BOWES INC 913.92
PLAN ONE ARCHTECTS INC. 35,876.59
PLATFORM ATHLETICS 1,500.00
POWER SCHOOL GROUP, LLC 5,440.83
PRAIRIE FARMS 2,611.53
PUGH, TRACY 591.12
QUILL CORPORATION 4,789.60
RADDCO LLC / CAR QUEST 442.53
REDFERN, BRIANNA 355.50
REGION V BOCES / C-V RANCH 37,800.00
RHOADES, ANGELA 355.50
ROCKY MOUNTAIN POWER 5,280.89
SAFEWAY INC. 1,823.86
SAM’S CLUB DIRECT 1,922.73
SCHLAGER, JULIE 355.50
SCHNEIDER, LANNY 770.00
SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8 439.31
SCHOLASTIC INC 378.30
SCHOOL SPECIALTY LLC 311.64
SEEDS, TANYA 355.50
SEIPEL, AMANDA 5,907.00
SOLIANT HEALTH, LLC 5,489.90
STEINER THUESEN PLLC 6,748.40
T J INDUSTRIES, LLC 2,136.10
TW ENTERPRISES, INC. 5,250.44
US FOODS 7,324.93
UTTENHOVE, SHAWNA 500.00
VERIZON 1,221.03
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD 3,326.41
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS 9,907.02
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS 372.58
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC 2,538.45
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS 12,377.78
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP 405.30
VISA/CONVERSE COUNTY BANK 8,780.80
WANRACK, LLC 2,438.40
WASSERBURGER, JASON 591.12
WICKARD, ROBERT 591.12
WILKINSON, ROBYN 355.50
WILLIAM, AMY 462.50
WITT, CARLEY 355.50
WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION 32,408,129.43
WYOMING EDUCATORS’ BENEFIT TRUST 487,015.83
WYOMING FFA ASSOCIATION 360.00
WYOMING MACHINERY 875.00
WYOMING RANCH FOODS LLC 9,363.75
XEROX FINANCIAL SERVICES 2,858.92
37,685,435.91
Publish: January 18, 2023 5729
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