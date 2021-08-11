City of Douglas
Warrant Register...
City of Douglas
Warrant Register
6/30/2021-6/30/2021
ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$35.00; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$7.98; ARROW ELECTRIC-$454.06; AUGUST WINTER & SONS INC-$8,347.00; BLACK HILLS ENERGY-$620.26; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$7,083.33; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$1,761.69; CITY OF CASPER-$9,857.42; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$51.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$80,962.31; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$68,060.65; CPS DISTRIBUTORS INC-$1,582.24; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$1,327.15; DOUGLAS BUDGET-$2,813.25; ENERGY LABORATORIES INC-$156.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$40.89; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$24,994.73; GALLS LLC-$388.39; H & H ELECTRIC LLC-$151,763.16; HOMAX OIL SALES INC-$22.83; HUMAN RESOURCE COUNCIL-$4,002.00; KOIS EQUIPMENT CO-$14,981.00; L N CURTIS & SONS-$100.00; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$100.00; ONE CALL OF WYOMING-$299.25; PEAK FITNESS LLC-$90.00; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$4,806.00; QUILL CORPORATION-$51.99; ROCKY MOUNTAIN POWER-$582.52; RUSSELL CONSTRUCTION-$27,335.85; RUSSELL INDUSTRIES INC-$8,700.03; SAFEWAY STORES-$105.74; SOLUTIONS FOR LIFE-$3,333.33; TOP OFFICE PRODUCTS-$141.21; TRI TECH FORENSICS INC-$507.05; TRU-TECH PRODUCTS-$59.94; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$118.32; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$250.00; VERIZON WIRELESS-$33.32; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$681.98; WY SUPREME COURT-$760.00
Publish: August 11, 2021 4856
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