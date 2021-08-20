CCSD#1-Vendor Totals...

Converse County School District#1

Vendor Totals Report by Vendor

5/1/2021-8/11/2021

19TH HOLE/DOUGLAS    2,174.15

307 SIGNS AND MORE    4,247.00

358 TECH LLC    79,705.45

4IMPRINT, INC    964.78

ACE CONCRETE AND CONSTRUCTION    12,500.00

ACT/FINANCE    2,300.00

ALSCO-AMERICAN LINEN    757.70

AMAZON.COM/HIGH SCHOOL    4,712.16

AMAZON/DPS    3,861.30

AMAZON/DUES    2,011.39

AMAZON/MIDDLE    4,954.17

AMAZON/RURAL    6,619.23

AMAZON/SPED    20,327.23

AMAZON/TECH    6,013.41

AMAZON    1,189.64

AMAZON    2,251.25

AMAZON    1,209.10

AMAZON    2,832.85

AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL     920.00

AMERICAN READING COMPANY    138,300.00

AMERICAN RED CROSS/CHICAGO    990.00

AmeriGas    2,606.91

AMPLIFY    15,145.76

APPLE INC. EDUCATION    11,030.00

AQUAPHOENIX SCIENTIFIC    690.00

ARENIVAS, OSBALDO     609.28

ARROW ELECTRIC, INC    46,441.12

ASCD    1,977.22

ATLAS PREMIER SERVICE    10,796.93

ATT MOBILITY    2,856.18

B & H PHOTO SUPPLY    3,937.04

BALSTAD, MIKE     3,222.70

BAR-D SIGNS    23,500.00

BARKER AND ASSOCIATES, LLC    6,533.24

BEACON ATHLETICS    4,050.00

BEHAVIOR ADVANTAGE    2,820.00

BIG COUNTRY REHAB    15,244.26

BIG HORN ROOFING INC    529,232.65

BIG TEAMS LLC    950.00

BLACK HILLS ENERGY    33,993.38

BLICK, DICK     5,652.07

BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS    2,385.27

BLUE CROSS BLUE SHIELD OF WYOMING    1,366,128.00

BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS    15,482.70

BRUCO, INC    3,732.90

BRYDE, ANNELLE     692.16

BUCK’S BAGS, INC    625.41

BULK BOOKSTORE, THE     742.00

BUSHWELLS SPORTING GOODS    6,617.91

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE    2,462.39

CARPET ONE    13,065.00

CASPER RECREATIONAL LEAGUE     700.00

CASPER WINDOW AND DOOR    2,125.93

CASPER WINNELSON CO.    12,855.82

CATHEDRAL HOME FOR CHILDREN    21,644.00

CCSD #1 REC FUND    3,986.47

CCSD#1 - FOOD SERVICE    8,059.95

CCSD#1 FEDERAL PROGRAMS    909,591.29

CCSD#1-GENERAL FUND    11,550.00

CCSD1 PRINTSHOP    1,234.50

CDW GOVERNMENT, INC    230,102.04

CEM SALES    14,751.61

CENTRAL WYOMING OFFICIALS     1,928.40

CENTURY LINK    2,613.50

CENTURY LINK    2,313.20

CEPI    76,930.25

CEV MULTIMEDIA    3,200.00

CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC    70,094.99

CHARACTER STRONG    12,922.45

CITY OF DOUGLAS    53,485.97

CLARK, CLIFFORD     1,638.40

CLEARING ACCOUNT    9,898,592.98

COGNIA, INC    13,200.00

COLEMAN, CIARA     2,524.48

COLORADO BLVD. HOSPITALITY, LLC    2,984.00

COMMUNICATION TECHNOLOGIES    7,364.00

CONVERSE CO TREASURER    637.29

CONVERSE COUNTY BANK    5,761.50

COPENHAVER, KATH, KITCHEN &     5,829.50

COWBOY CHEMICAL    927.50

COWBOY SUPPLY HOUSE    1,583.92

CREATIVE LEARNING SYSTEMS    7,995.00

CULLIGAN OF CASPER    22,156.50

CURRICULUM ASSOCIATES    1,694.06

DBR PROPERTIES, LLC    6,000.00

DELGADO, GARY     1,032.40

DELTA DENTAL PLAN    59,435.25

DEMCO    4,924.86

DK DRYWALL AND PAINTING    50,293.62

DOCUSIGN INC LOCKBOX    4,910.50

DOUGLAS BUDGET    10,608.00

DOUGLAS EMBROIDERY    1,150.00

DOUGLAS TIRE CENTER    1,835.96

DUDE SOLUTIONS, INC    26,791.79

EASTERN WYOMING COLLEGE    82,540.84

EDISON, MORGAN     669.76

EDLIO, LLC    1,350.00

EDUCATE-ME.NET    3,645.69

EDUCATIONAL ADVANTAGES    9,408.00

EDUCATOR RESOURCE, INC    4,540.00

ELDER EQUIPMENT LEASING    692.30

ELENCO    1,894.94

EMERY SEPTIC    1,760.00

ENGLE, KURT     765.00

ESTES INDUSTRIES LLC    895.69

EWING, JOHN     1,322.20

FAIRVIEW LEARNING LLC    2,700.00

FALKENBURG, SHELLY     1,227.88

FAST LINE STRIPING SYSTEMS LTD    799.99

FASTENAL COMPANY    1,821.90

FCI CONSTRUCTORS OF  WYOMING, LLC    1,565,444.20

FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS, INC    7,319.61

FRANZ FAMILY BAKERIES    2,275.32

FRONTLINE FIRE PROTECTION    2,039.00

FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC    50,670.00

GARCIA, PAIGE     4,500.00

GILLETTE COLLEGE    1,000.00

GILLETTE OFFICIALS ASSOC.    695.50

GLENROCK HEALTH CENTER    650.00

GLOBAL DATA VAULT    3,300.00

GLOBAL EQUIPMENT COMPANY, INC    1,469.79

GODDARD, REBECCA     1,059.52

GOLF AND SPORT SOLUTIONS, LLC    1,246.18

GOPHER SPORTS EQUIPMENT    18,174.37

GRAINGER, W W     13,439.44

GRAY, AMELIE     3,000.00

GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES    5,733.00

GRIFFIN GREENHOUSE SUPPLIES    972.66

H SPEAR WELDING AND FABRICATION    978.80

HAMPTON INN/DOUGLAS    1,662.72

HAMPTON INN/LARAMIE    2,194.00

HANGER PROSTHETICS & ORTHOTICS    1,439.38

HARDWARE HANK    4,273.94

HARPERCOLLINS PUBLISHERS, LLC    1,270.41

HAWKINS, INC    5,008.81

HENSON FENCING    1,075.00

HENWOOD, JOSHUA     2,105.00

HILL MUSIC    8,390.68

HOLIDAY INN EXPRESS/TORRINGTON    2,225.00

HOLSCHER, NICKOLE     1,450.40

HOMAX OIL SALES, INC    39,616.57

HOME DEPOT    1,698.00

HOMETOWN PRINTED APPAREL    23,583.70

HOUGHTON MIFFLIN/HM RECEIVALBES    6,000.00

HOUSE OF PINZ    1,866.00

HUDL    10,100.00

INSTRUCTURE    3,538.04

INTERSTATE BATTERIES OF RAPID CITY    1,021.65

JAY SUMMERS CONCESSIONS    1,584.00

JAYMAR BUSINESS PRODUCTS    1,976.98

JENNINGS - EWOA, MIKE     738.00

JOSTENS    5,550.96

K & R CONSTRUCTION, LLC    279,719.00

LAKESHORE    3,026.99

LaPLANTE-MILES, ANNE     3,983.69

LEARNING WITHOUT TEARS    2,600.29

LEATHERS, ROBERT     1,303.12

LEVI’S BACKHOE SERVICE    1,655.00

LIFENET    20,172.50

LIGHT SPEED TECHNOLOGIES    3,422.65

LINCOLN AQUATICS    5,117.97

LINCOLN FINANCIAL INSURANCE CO    3,393.10

LISTENING FOR LIFE    1,400.00

LIVES IN THE BALANCE, INC    18,000.00

LIVESCHOOL    9,940.00

LONG BUILDING TECHNOLOGIES    15,019.00

M & M SEAL COATING    22,300.00

MARC    1,733.31

MARSHALL, KAYLA     745.92

MARZANO RESOURCES LLC    6,500.00

MATTHEW FREUND    608.93

MC2 ENGINEERING AND CONSTRUCTION    6,760.00

MELCHOR CONTRACTING, LLC    17,081.80

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO    1,720.00

MENARDS/CASPER    39,171.63

MOUNTAIN SPORTS    1,205.83

MYSTERY SCIENCE    7,494.00

NAPA    3,483.62

NASP, INC    923.50

NATIONAL BUSINESS FURNITURE    1,863.15

NATIONAL FFA ORGANIZATION    665.50

NAVIGATING BY TOUCH, LLC    759.04

NCS/PEARSON    2,261.80

NEURO RESTORATIVE    1,839.89

NEVCO SPORTS, LLC    10,333.11

NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC,    694.20

NORCO    16,569.71

NORTH WYOMING INSURANCE    3,511.00

NORTHEAST WY BOCES/GILLETTE    17,995.00

OPTIV SECURITY  INC    1,792.25

PADCASTER, LLC    1,709.10

PAXTON-PATTERSON LLC    5,630.97

PDQ.COM CORPORATION    966.58

PEARSON    1,500.00

PELLATZ, KARLA     630.31

PEPSI COLA COMPANY    1,464.10

PETTY CASH REC CENTER / CHRISTINE     640.00

PITNEY BOWES INC    746.61

PLAN ONE ARCHTECTS INC.    72,972.50

PORTER, LYNDSEY     1,995.35

POWER SCHOOL GROUP, LLC    55,001.68

PRO-ED    787.60

PROGRESSIVE INSURANCE    3,145.00

PURCHASE POWER    8,000.00

QUADE, CYNTHIA     2,175.00

QUALITY COLLISION CENTER, LLC    13,502.71

QUILL CORPORATION    16,425.47

RADDCO LLC / CAR QUEST    693.04

RALLY ATHLETIC    1,100.00

RAPTOR TECHNOLOGIES, LLC    19,375.00

READING HORIZONS    171,971.31

RED LION HOTEL & CONFERENCE CENTER    2,366.00

REED, MONTE & TANYA     1,487.36

REGION V BOCES / C-V RANCH    163,370.73

REHAB SIMINARS / FERN COVE GROUP, INC    1,347.00

REI - RADIO ENGINEERING INDURSTRIES,     3,005.89

RENAISSANCAE LEARNING, INC    37,117.44

RIDDELL / ALL AMERICAN SPORTS CORP    7,924.82

RIFTON EQUIPMENT    1,023.75

ROCKY MOUNTAIN POWER    178,171.00

ROCKY MOUNTAIN SOUND & LIGHT    795.00

RUBICON INTERNATIONAL    6,813.00

RUSSELL CONSTRUCTION COMPANY    2,200.00

SAFEWAY INC.    4,193.75

SAM’S CLUB DIRECT    6,262.21

SCHEIN INC., HENRY     3,313.29

SCHOOL RISK RETENTION PROGRAM    232,627.00

SCHOOL SPECIALTY LLC    5,081.88

SCREEN CLOUD LIMITED    1,620.00

SEIPEL, AMANDA     4,687.08

SEVILLE CLASSICS INC    1,359.93

SHEPHERD, MORGAN     725.76

SIMBLI BY EBOARD SOLUTIONS    7,925.00

SLP TOOLKIT, LLC    645.00

SOFTWARE UNLIMITED, INC.    9,645.00

SOLIANT HEALTH, LLC    22,408.75

SORELL, SANDRA     1,101.46

SPEAKER, JOHN     2,875.60

SPIRALEDGE INC    1,979.34

SPORTS CHANNEL MEDIA    2,970.00

SPORTS ENGINE, INC    1,575.00

SPRINGHILL SUITES CHEYENNE    2,496.00

SQUISHY CIRCUITS STORE LLC    940.05

STAGE ACCENTS    837.81

STANFIELD CO INC, JAMES     854.93

STATE OF WYOMING DEPT OF REVENUE    691.76

STEEL FAB    3,378.00

STOTZ EQUIPMENT    9,951.10

STOUDT, THOMAS     1,026.08

SUBWAY/DOUGLAS    997.17

SWANZ, DAWN     2,168.32

SWEETWATER    1,043.94

SWIVL (DBA SATARII)    1,614.00

SYN-TECH SYSTEMS, INC    2,650.00

SYSCO    71,727.50

T J INDUSTRIES, LLC    3,232.10

TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC    12,022.25

TECH SMITH    1,333.13

TECHNOLOGY & INNOVATION IN     2,150.00

EDUCATION    

TERRACON CONSULTANTS, INC    5,500.00

TETRA TECH, INC    12,095.00

TILLARD, TY & MEGAN     1,350.00

TORRINGTON LEGION BASEBALL    750.00

TOTAL RECALL INC.,     4,834.18

TRANSACT COMMUNICATIONS, LLC    4,212.00

TRANSMISSION DISTRIBUTION SERVICE,     70,994.20

TW ENTERPRISES, INC.    2,727.78

UNIVERSAL ATHLETIC, LLC    8,328.26

UNIVERSITY OF WYOMING    1,000.00

UPS    850.42

US FOODS    48,653.25

USA SOFTBALL OF WYOMING    695.16

USERSCAPE    2,124.15

VERIZON    11,433.95

VIRCO    2,707.74

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD    6,580.52

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC     3,240.75

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS     889.47

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DIS CARD    1,449.15

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS     2,725.23

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS     2,869.78

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - MTCE     815.69

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC     3,567.26

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS     6,146.57

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP     1,252.59

VISION SERVICE PLAN    10,780.50

VISIONARY COMMUNICATIONS, INC    5,087.88

WALKER, TEDDRIC     1,320.80

WALSWORTH PUBLISHING, INC.    3,330.00

WANRACK, LLC    7,315.20

WELLE, ABIGAIL     660.00

WERNER, JJ & CONNIE     600.00

WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES    1,426.60

WHEATLAND LEGION BASEBALL    600.00

WHSAA    7,070.00

WORKS INTERNATIONAL, INC. / PUBLIC     15,715.00

WSBA    13,810.42

WY CHILD & FAMILY DEV    7,500.00

WYOMING COACHES ASSOC    2,765.00

WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION    2,299.47

WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION    17,868,607.43

WYOMING PUPIL TRANSPORTATION     1,175.00

WYOMING SCHOOL/UNIVERSITY     2,643.00

WYOMING SKILLS USA    928.00

WYOMING STATE FAIR    1,207.00

XEROX FINANCIAL SERVICES    10,195.48

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC    4,008.00

ZUFALL-HOLT, JACQUELINE     902.72

35,871,067.60

Publish: August 18, 2021    4861

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