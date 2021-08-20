CCSD#1-Vendor Totals...
Converse County School District#1
Vendor Totals Report by Vendor
5/1/2021-8/11/2021
19TH HOLE/DOUGLAS 2,174.15
307 SIGNS AND MORE 4,247.00
358 TECH LLC 79,705.45
4IMPRINT, INC 964.78
ACE CONCRETE AND CONSTRUCTION 12,500.00
ACT/FINANCE 2,300.00
ALSCO-AMERICAN LINEN 757.70
AMAZON.COM/HIGH SCHOOL 4,712.16
AMAZON/DPS 3,861.30
AMAZON/DUES 2,011.39
AMAZON/MIDDLE 4,954.17
AMAZON/RURAL 6,619.23
AMAZON/SPED 20,327.23
AMAZON/TECH 6,013.41
AMAZON 1,189.64
AMAZON 2,251.25
AMAZON 1,209.10
AMAZON 2,832.85
AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL 920.00
AMERICAN READING COMPANY 138,300.00
AMERICAN RED CROSS/CHICAGO 990.00
AmeriGas 2,606.91
AMPLIFY 15,145.76
APPLE INC. EDUCATION 11,030.00
AQUAPHOENIX SCIENTIFIC 690.00
ARENIVAS, OSBALDO 609.28
ARROW ELECTRIC, INC 46,441.12
ASCD 1,977.22
ATLAS PREMIER SERVICE 10,796.93
ATT MOBILITY 2,856.18
B & H PHOTO SUPPLY 3,937.04
BALSTAD, MIKE 3,222.70
BAR-D SIGNS 23,500.00
BARKER AND ASSOCIATES, LLC 6,533.24
BEACON ATHLETICS 4,050.00
BEHAVIOR ADVANTAGE 2,820.00
BIG COUNTRY REHAB 15,244.26
BIG HORN ROOFING INC 529,232.65
BIG TEAMS LLC 950.00
BLACK HILLS ENERGY 33,993.38
BLICK, DICK 5,652.07
BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS 2,385.27
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF WYOMING 1,366,128.00
BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS 15,482.70
BRUCO, INC 3,732.90
BRYDE, ANNELLE 692.16
BUCK’S BAGS, INC 625.41
BULK BOOKSTORE, THE 742.00
BUSHWELLS SPORTING GOODS 6,617.91
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE 2,462.39
CARPET ONE 13,065.00
CASPER RECREATIONAL LEAGUE 700.00
CASPER WINDOW AND DOOR 2,125.93
CASPER WINNELSON CO. 12,855.82
CATHEDRAL HOME FOR CHILDREN 21,644.00
CCSD #1 REC FUND 3,986.47
CCSD#1 - FOOD SERVICE 8,059.95
CCSD#1 FEDERAL PROGRAMS 909,591.29
CCSD#1-GENERAL FUND 11,550.00
CCSD1 PRINTSHOP 1,234.50
CDW GOVERNMENT, INC 230,102.04
CEM SALES 14,751.61
CENTRAL WYOMING OFFICIALS 1,928.40
CENTURY LINK 2,613.50
CENTURY LINK 2,313.20
CEPI 76,930.25
CEV MULTIMEDIA 3,200.00
CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC 70,094.99
CHARACTER STRONG 12,922.45
CITY OF DOUGLAS 53,485.97
CLARK, CLIFFORD 1,638.40
CLEARING ACCOUNT 9,898,592.98
COGNIA, INC 13,200.00
COLEMAN, CIARA 2,524.48
COLORADO BLVD. HOSPITALITY, LLC 2,984.00
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 7,364.00
CONVERSE CO TREASURER 637.29
CONVERSE COUNTY BANK 5,761.50
COPENHAVER, KATH, KITCHEN & 5,829.50
COWBOY CHEMICAL 927.50
COWBOY SUPPLY HOUSE 1,583.92
CREATIVE LEARNING SYSTEMS 7,995.00
CULLIGAN OF CASPER 22,156.50
CURRICULUM ASSOCIATES 1,694.06
DBR PROPERTIES, LLC 6,000.00
DELGADO, GARY 1,032.40
DELTA DENTAL PLAN 59,435.25
DEMCO 4,924.86
DK DRYWALL AND PAINTING 50,293.62
DOCUSIGN INC LOCKBOX 4,910.50
DOUGLAS BUDGET 10,608.00
DOUGLAS EMBROIDERY 1,150.00
DOUGLAS TIRE CENTER 1,835.96
DUDE SOLUTIONS, INC 26,791.79
EASTERN WYOMING COLLEGE 82,540.84
EDISON, MORGAN 669.76
EDLIO, LLC 1,350.00
EDUCATE-ME.NET 3,645.69
EDUCATIONAL ADVANTAGES 9,408.00
EDUCATOR RESOURCE, INC 4,540.00
ELDER EQUIPMENT LEASING 692.30
ELENCO 1,894.94
EMERY SEPTIC 1,760.00
ENGLE, KURT 765.00
ESTES INDUSTRIES LLC 895.69
EWING, JOHN 1,322.20
FAIRVIEW LEARNING LLC 2,700.00
FALKENBURG, SHELLY 1,227.88
FAST LINE STRIPING SYSTEMS LTD 799.99
FASTENAL COMPANY 1,821.90
FCI CONSTRUCTORS OF WYOMING, LLC 1,565,444.20
FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS, INC 7,319.61
FRANZ FAMILY BAKERIES 2,275.32
FRONTLINE FIRE PROTECTION 2,039.00
FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC 50,670.00
GARCIA, PAIGE 4,500.00
GILLETTE COLLEGE 1,000.00
GILLETTE OFFICIALS ASSOC. 695.50
GLENROCK HEALTH CENTER 650.00
GLOBAL DATA VAULT 3,300.00
GLOBAL EQUIPMENT COMPANY, INC 1,469.79
GODDARD, REBECCA 1,059.52
GOLF AND SPORT SOLUTIONS, LLC 1,246.18
GOPHER SPORTS EQUIPMENT 18,174.37
GRAINGER, W W 13,439.44
GRAY, AMELIE 3,000.00
GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES 5,733.00
GRIFFIN GREENHOUSE SUPPLIES 972.66
H SPEAR WELDING AND FABRICATION 978.80
HAMPTON INN/DOUGLAS 1,662.72
HAMPTON INN/LARAMIE 2,194.00
HANGER PROSTHETICS & ORTHOTICS 1,439.38
HARDWARE HANK 4,273.94
HARPERCOLLINS PUBLISHERS, LLC 1,270.41
HAWKINS, INC 5,008.81
HENSON FENCING 1,075.00
HENWOOD, JOSHUA 2,105.00
HILL MUSIC 8,390.68
HOLIDAY INN EXPRESS/TORRINGTON 2,225.00
HOLSCHER, NICKOLE 1,450.40
HOMAX OIL SALES, INC 39,616.57
HOME DEPOT 1,698.00
HOMETOWN PRINTED APPAREL 23,583.70
HOUGHTON MIFFLIN/HM RECEIVALBES 6,000.00
HOUSE OF PINZ 1,866.00
HUDL 10,100.00
INSTRUCTURE 3,538.04
INTERSTATE BATTERIES OF RAPID CITY 1,021.65
JAY SUMMERS CONCESSIONS 1,584.00
JAYMAR BUSINESS PRODUCTS 1,976.98
JENNINGS - EWOA, MIKE 738.00
JOSTENS 5,550.96
K & R CONSTRUCTION, LLC 279,719.00
LAKESHORE 3,026.99
LaPLANTE-MILES, ANNE 3,983.69
LEARNING WITHOUT TEARS 2,600.29
LEATHERS, ROBERT 1,303.12
LEVI’S BACKHOE SERVICE 1,655.00
LIFENET 20,172.50
LIGHT SPEED TECHNOLOGIES 3,422.65
LINCOLN AQUATICS 5,117.97
LINCOLN FINANCIAL INSURANCE CO 3,393.10
LISTENING FOR LIFE 1,400.00
LIVES IN THE BALANCE, INC 18,000.00
LIVESCHOOL 9,940.00
LONG BUILDING TECHNOLOGIES 15,019.00
M & M SEAL COATING 22,300.00
MARC 1,733.31
MARSHALL, KAYLA 745.92
MARZANO RESOURCES LLC 6,500.00
MATTHEW FREUND 608.93
MC2 ENGINEERING AND CONSTRUCTION 6,760.00
MELCHOR CONTRACTING, LLC 17,081.80
MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO 1,720.00
MENARDS/CASPER 39,171.63
MOUNTAIN SPORTS 1,205.83
MYSTERY SCIENCE 7,494.00
NAPA 3,483.62
NASP, INC 923.50
NATIONAL BUSINESS FURNITURE 1,863.15
NATIONAL FFA ORGANIZATION 665.50
NAVIGATING BY TOUCH, LLC 759.04
NCS/PEARSON 2,261.80
NEURO RESTORATIVE 1,839.89
NEVCO SPORTS, LLC 10,333.11
NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC, 694.20
NORCO 16,569.71
NORTH WYOMING INSURANCE 3,511.00
NORTHEAST WY BOCES/GILLETTE 17,995.00
OPTIV SECURITY INC 1,792.25
PADCASTER, LLC 1,709.10
PAXTON-PATTERSON LLC 5,630.97
PDQ.COM CORPORATION 966.58
PEARSON 1,500.00
PELLATZ, KARLA 630.31
PEPSI COLA COMPANY 1,464.10
PETTY CASH REC CENTER / CHRISTINE 640.00
PITNEY BOWES INC 746.61
PLAN ONE ARCHTECTS INC. 72,972.50
PORTER, LYNDSEY 1,995.35
POWER SCHOOL GROUP, LLC 55,001.68
PRO-ED 787.60
PROGRESSIVE INSURANCE 3,145.00
PURCHASE POWER 8,000.00
QUADE, CYNTHIA 2,175.00
QUALITY COLLISION CENTER, LLC 13,502.71
QUILL CORPORATION 16,425.47
RADDCO LLC / CAR QUEST 693.04
RALLY ATHLETIC 1,100.00
RAPTOR TECHNOLOGIES, LLC 19,375.00
READING HORIZONS 171,971.31
RED LION HOTEL & CONFERENCE CENTER 2,366.00
REED, MONTE & TANYA 1,487.36
REGION V BOCES / C-V RANCH 163,370.73
REHAB SIMINARS / FERN COVE GROUP, INC 1,347.00
REI - RADIO ENGINEERING INDURSTRIES, 3,005.89
RENAISSANCAE LEARNING, INC 37,117.44
RIDDELL / ALL AMERICAN SPORTS CORP 7,924.82
RIFTON EQUIPMENT 1,023.75
ROCKY MOUNTAIN POWER 178,171.00
ROCKY MOUNTAIN SOUND & LIGHT 795.00
RUBICON INTERNATIONAL 6,813.00
RUSSELL CONSTRUCTION COMPANY 2,200.00
SAFEWAY INC. 4,193.75
SAM’S CLUB DIRECT 6,262.21
SCHEIN INC., HENRY 3,313.29
SCHOOL RISK RETENTION PROGRAM 232,627.00
SCHOOL SPECIALTY LLC 5,081.88
SCREEN CLOUD LIMITED 1,620.00
SEIPEL, AMANDA 4,687.08
SEVILLE CLASSICS INC 1,359.93
SHEPHERD, MORGAN 725.76
SIMBLI BY EBOARD SOLUTIONS 7,925.00
SLP TOOLKIT, LLC 645.00
SOFTWARE UNLIMITED, INC. 9,645.00
SOLIANT HEALTH, LLC 22,408.75
SORELL, SANDRA 1,101.46
SPEAKER, JOHN 2,875.60
SPIRALEDGE INC 1,979.34
SPORTS CHANNEL MEDIA 2,970.00
SPORTS ENGINE, INC 1,575.00
SPRINGHILL SUITES CHEYENNE 2,496.00
SQUISHY CIRCUITS STORE LLC 940.05
STAGE ACCENTS 837.81
STANFIELD CO INC, JAMES 854.93
STATE OF WYOMING DEPT OF REVENUE 691.76
STEEL FAB 3,378.00
STOTZ EQUIPMENT 9,951.10
STOUDT, THOMAS 1,026.08
SUBWAY/DOUGLAS 997.17
SWANZ, DAWN 2,168.32
SWEETWATER 1,043.94
SWIVL (DBA SATARII) 1,614.00
SYN-TECH SYSTEMS, INC 2,650.00
SYSCO 71,727.50
T J INDUSTRIES, LLC 3,232.10
TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC 12,022.25
TECH SMITH 1,333.13
TECHNOLOGY & INNOVATION IN 2,150.00
EDUCATION
TERRACON CONSULTANTS, INC 5,500.00
TETRA TECH, INC 12,095.00
TILLARD, TY & MEGAN 1,350.00
TORRINGTON LEGION BASEBALL 750.00
TOTAL RECALL INC., 4,834.18
TRANSACT COMMUNICATIONS, LLC 4,212.00
TRANSMISSION DISTRIBUTION SERVICE, 70,994.20
TW ENTERPRISES, INC. 2,727.78
UNIVERSAL ATHLETIC, LLC 8,328.26
UNIVERSITY OF WYOMING 1,000.00
UPS 850.42
US FOODS 48,653.25
USA SOFTBALL OF WYOMING 695.16
USERSCAPE 2,124.15
VERIZON 11,433.95
VIRCO 2,707.74
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD 6,580.52
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC 3,240.75
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS 889.47
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DIS CARD 1,449.15
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS 2,725.23
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS 2,869.78
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - MTCE 815.69
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC 3,567.26
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS 6,146.57
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP 1,252.59
VISION SERVICE PLAN 10,780.50
VISIONARY COMMUNICATIONS, INC 5,087.88
WALKER, TEDDRIC 1,320.80
WALSWORTH PUBLISHING, INC. 3,330.00
WANRACK, LLC 7,315.20
WELLE, ABIGAIL 660.00
WERNER, JJ & CONNIE 600.00
WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES 1,426.60
WHEATLAND LEGION BASEBALL 600.00
WHSAA 7,070.00
WORKS INTERNATIONAL, INC. / PUBLIC 15,715.00
WSBA 13,810.42
WY CHILD & FAMILY DEV 7,500.00
WYOMING COACHES ASSOC 2,765.00
WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION 2,299.47
WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION 17,868,607.43
WYOMING PUPIL TRANSPORTATION 1,175.00
WYOMING SCHOOL/UNIVERSITY 2,643.00
WYOMING SKILLS USA 928.00
WYOMING STATE FAIR 1,207.00
XEROX FINANCIAL SERVICES 10,195.48
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 4,008.00
ZUFALL-HOLT, JACQUELINE 902.72
35,871,067.60
Publish: August 18, 2021 4861
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