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5/1/2022-5/31/2022
307 SIGNS AND MORE-$86.00; 71 CONSTRUCTION-$455.24; A TO Z RECREATION-$3,990.00; A&l DISTRIBUTORS-$418.75; AFLAC-$699.20; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$65.00; APPLIED CONCEPTS INC-$3,099.75; ATLAS REPRODUCTION-$83.90; AYRES ASSOCIATES INC-$18,440.47; BCN TELECOM INC-$71.87; BELLWOOD TREE SERVICE LLC-$3,041.00; BENNETT, SANDY-$50.50; BIG COUNTRY REHAB-$100.00; BISON PUMP & SUPPLY-$36.10; BLACK HILLS ENERGY-$3,313.10; BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS-$186.20; BOMGAARS-$672.72; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$1,875.00; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$1,084.62; CALLEY, NIKKI-$110.00; CANDO • DBA THE ENTERPRISE-$6,250.00; CENTURYLINK-$229.32; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$48.58; CITY OF CASPER-$32,942.10; CITY OF DOUGLAS • PAYROLL-$54,025.38; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$71,587.03; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$133.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$110,522.04; CML ENGINEERING PROFESSIONAL-$136,677.90; COLLINS, CHLOE-$121.35; COMMUNICATION TECHNOLOGIES INC-$3,752.44; COMPUTER PROJECTS OF ILLINOIS INC-$180.00; CONVERSE COUNTY-$50,972.51; CONVERSE COUNTY CLERK-$10,936.07; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$307.50; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$214.50; CONVERSE HOPE CENTER-$1,250.00; COX, JOE DAVID-$935.53; COY,DEBRAJ-$2,000.00; CRIMSON FIRE PROTECTION LLC-$2,903.25; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$518.98; DEMSEY, FILLIGER & ASSOCIATES LLC-$4,250.00; DOUGLAS BUDGET-$1,342.00; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$10,000.00; DOUGLAS CUSTOM SEAT COVERS LLC-$30.00; ELLIOT, JACOB-$110.00; ENERGY LABORATORIES INC-$1,751.00;
EVANS, SHERRY-$936.00; FERGUSON ENTERPRISES1,670.49; FOUNTAIN PROPERTIES-$145.46; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,083.15; G/C BUILDING SUPPLY-$751.94; GALLS LLC-$416.42; GAY, LANNY-$250,00; GONZALEZ.URRIETA, CINDY-$250.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$332.20; H & H ELECTRIC LLC-$2,232.25; HACH COMPANY-$1,082.96; HAWKINS INC-$7,717.29; HENDERSON,KOURTNEY-$110.00; HIGH COUNTRY BEHAVIORAL HEALTH-$5,000.00; HOLKAN, SKYLER-$72.89; HOMAX OIL SALES INC-$23,460.35; HOT IRON INC-$614,300.54; HOTSY EQUIPMENT OF WYOMING INC-$460.00; ICMA RE11REMENT-$13,415.22; INSTALLA110N & SERVICE CO INC-$25,762.95; JERRYS WELDING SERVICE-$779.67;-$JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$1,049.01; K2 TECHNOLOGIES-$750.00; KINGS PORTION-$1,392.35; KOIS EQUIPMENT CO-$3,723.51; L N CURTIS & SONS-$350.37; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$6,520.00; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$19.00; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$103.00; LITHIA OF CASPER LLC-$148.04; LOCAL GOVT LIABILLITY POOL-$29,539.00; LOVITT, CASH-$100.00; MARKOVETZ, TIM-$11.00; MASA-$95.00; MERITAIN HEALTH-$35,445.04; MIDLAND IMPLEMENT CO-$232.17; MUNICOCORP-$198.95; MYREAI.TYCO-$60.25; NORCO INC-$701.64; OAKLEY, MARIEANNA-$190.00; ONE CALL OF WYOMING-$222.00; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$1,010.23; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$6,003.50; PERFORMANCE PROPERTIES-$193.60; POWERHOUSE-$348.72; PROFORCE LAW ENFORCEMENT-$1,132.82; QUILL CORPORATION-$2,739.85; RADDCO LLC-$4,249.61; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$66,906.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$23,325.50; RONS SUPPLY LLC-$89.70; RUSSELLCONSTRUCTION--$323.52; SAFEWAY STORES-$212.70; SALTUS TECHNOLOGIES LLC-$5,423.00; SECURITY STATE BANK • GILLETTE-$49,486.68; SMITH PSYCHOLOGICAL SERVICES LLC-$400.00; SNYDER TRANSPORT INC-$6,878.80; STAT MEDICAL DEVICES LLC-$99.94; STEARNS MS LPC, JANE-$1,925.00; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$418.55; TOP OFFICE PRODUCTS-$146.33; TRU· TECH PRODUCTS-$4,466.45; TURF MASTER SOD FARM-$208.20; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$804.98; ULINE-$362.34; US POST OFFICE-$510.00; USA BLUEBOOK-$2,391.66; VERIZON WIRELESS-$1,540.63; VIALPANDO, RILEY-$110.00; VISA-coNVERSE COUNTY BANK-$14,713.17; VISIONARY COMMUNICAnONS INC-$1,862.26; WWGRAINGER-$735.99; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$833.34; WY MACHINERY COMPANY-$15,260.62; WY SECRETARY OF STATE-$60.00; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,075.16; WY SUPREME COURT-$820.00; WYOMING DEPT OF AGRICULTURE-$40.00; WYOMING DMSION OF CRIMINAL INVESTIGATI-$15.00; WYOMING SIGNS LLC-$314.60; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: September 14, 2022 5513
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6/1/2022-7/1/2022
307 SIGNS AND MORE-$351.00; 41MPRINT INC-$1,074.17; 71 CONSTRUCTION-$1,680.00; A TO Z RECREATION-$3,571.00; A1 TOWING & RECOVERY LLC-$75.00; AFLAC-$699.20; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$665.00; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$6.84; AMERI-TECH EQUIPMENT COMPANY-$550.00; ARROW ELECTRIC-$135.00; ASPHALT PRESERVATION-$219,840.85; ATLAS REPRODUCTION-$116.87; BCN TELECOM INC-$73.49; BISON PUMP & SUPPLY-$599.30; BLACK HILLS ENERGY-$6,585.47; BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS-$1,222.67; BOMGAARS-$632.95; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$1,875.00; BUSINESS CENTER-$96.22; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$1,084.62; CASPER COLLEGE - CONT ED-$780.00; CDW-G-$499.59; CHAFFIN, CLARA-$198.90; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$7,583.36; CITY OF CASPER-$27,639.38; CITY OF DOUGLAS- PAYROLL-$79,820.31; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$223,455.42; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$25.00; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$82,486.86; CIVIC PLUSS LLC-$804.46; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$977.50; CONVERSE COUNTY-$45,288.43; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$2,447.27; CONVERSE HOPE CENTER-$ 1,250.00; COX, JOE DAVID-$78.98; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$ 1,112.94; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$404.70; DBC IRRIGATION SUPPLY-$1,261.50; DEPARTMENT OF FAMILY SERVICES-$136.91; DOG WASTE DEPOT-$277.88; DOUGLAS BUDGET-$4,058.00; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS CUSTOM SEAT COVERS LLC-$24.00; DRAGON PRODUCTS PES INC-$188.90; ENERGY LABORATORIES INC-$1,382.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$264.68; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$239.78; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,033.72; GAS SLEEP INC-$1,446.11; GALLS LLC-$-$456.50; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$331.82; GREENWOOD MAPPING INC-$988.00; H & H ELECTRIC LLC-$693.00; HACH COMPANY-$446.50; HAWKINS INC-$5,187.74; HOMAX OIL SALES INC-$29,310.91; HOT IRON INC-$468,453.91; ICMA-$1,080.00; ICMA RETIREMENT-$14,422.48; INBERG MILLER ENGINEERS-$10,054.53; INLAND PORTABLE SERVICES INC-$3,494.00; INSTALLATION & SERVICE CO INC-$184,631.73; J & W PEST CONTROL LLC-$235.05; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$1,215.00; KINGS PORTION-$2,271.51; LACAL EQUIPMENT COMPANY-$981.75; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$4,809.66; LEAVITT GROUP-$60,850.00; LEHMKUHL, JENEVA-$500.00; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$103.00; MASA-$95.00; MCCULLOUGH, HEIDI-$198.90; MERITAIN HEALTH-$39,942.55; MIDLAND IMPLEMENT CO-$387.42; MOORES HEAVY EQUIPMENT SERVICES LLC-$175.76; NATiONAL ASSOC OF SCHOOL RESOU-$495.00; NORCO INC-$882.27; ONE CALL OF WYOMING-$186.00; ONE STOP AUTO PLEX-$93.59; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$325.13; ORIAIVERONICA DIMAS, EDUARDO-$260.00; PARADIGM SOFTWARE LLC-$614.00; PAYMENTECH-$392.57; PEAK FITNESS LLC-$90.00; PROFORCE LAW ENFORCEMENT-$481.00; QUILL CORPORATION-$1,901.17; RADDCOLLC-$1,621.59; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$137,123.95; RENNER, WILLIAM-$83.19; ROCKY MOUNTAIN POWER-$36,681.80; RUSSELL CONSTRUCTION-$11,133.55; SAFEWAY STORES-$66.91; SCHMIDT JR, STEVEN C-$178.06; SECURITY STATE BANK- GILLETTE-$7,092.90; SIRCHIE ACQUISITION CO-$102.38; SMITH PSYCHOLOGICAL SERVICES LLC-$400.00; SNYDER TRANSPORT INC-$5,603.84; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$110.93; T J INDUSTRIES-$809.86; TOP OFFICE PRODUCTS-$158.34; TRU-TECH PRODUCTS-$963.42; UNITED PARCEL SERVICE-$29.39; USA BLUEBOOK-$30.00; VAN DIEST SUPPLY COMPANY-$6,748.25; VERIZON WIRELESS-$1,540.65; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$4,486.80; WW GRAINGER-$3,411.15; WY ASSOC OF MUNICIPALITIES-$240.00; WY CONF OF BUILDING OFFICIALS-$50.00; WY LAW ENFORCEMENT ACADEMY-$720.00; WY MACHINERY COMPANY-$353.52; WY RETIREMENT SYSTEM-$49,975.85; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,075.16; WYOMING LINES LLC-$16,639.00; XPRESS BILL PAY-$351.00; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: September 14, 2022 5514
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7/2/2022-7/31/2022
307 SIGNS AND MORE-$165.00; AFLAC-$699.16; ATLAS PREMIER SERVICE-$59.67; BENNETT, SANDY-$87.50; BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS-$228.43; BOMGAARS-$953.79; BUSINESS CENTER-$159.90; CALIBRE PRESS-$359.00; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$1,626.93; CAPITOL BUSINESS SYSTEMS INC-$2,090.50; CITY OF CASPER-$12,870.00; CITY OF DOUGLAS-HL TH INS TRN-$73,919.53; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$89.30; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$55,143.96; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$59,295.65; CNASURETY-$250.00; COLLINI, LUKE-$49.68; CONVERSE COUNTY-$11,181.89; CONVERSE COUNTY CLERK-$13,505.72; CONVERSE COUNTY COURT-$1,246.78; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$787.02; COY, DEBRAJ-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$1,410.50; DARKTRACE HOLDINGS LIMITED-$18,677.00; DAVIS, MARCUS/EVA-$109.75; DECKER AUTO GLASS-$195.13; DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICES-$25,482.71; DOUGLAS BUDGET-$30.00; DOUGLAS GROCERY-$125.10; ENERGY LABORATORIES INC-$911.00; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$336.43; FRAZER REFRIGERATION INC-$60.00; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,037.77; GLENROCK MOTORSPORTS-$17.39; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$204.15; HAGEMANN, MIKE-$2,775.00; HOMAX OIL SALES INC-$2,597.64; HOT IRON INC-$658,271.74; HYDROPOINT & DATA SYSTEMS INC-$2,080.00; ICMA RETIREMENT-$20,479.47; INSTALLATION & SERVICE CO INC-$10,192.50; INTERNAL REVENUE SERVICE-$135,244.40; J2 PROPERTIES LLC-$210.00; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$1,707.00; K2 TECHNOLOGIES-$126.00; KOIS EQUIPMENT CO-$2,675.44; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$11.00; LARSEN, JR BOBBI-$137.30; LITHIA OF CASPER LLC-$101.18; MASA-$95.00; MERITAIN HEALTH-$93,777.08; MIDWEST CONNECT-$158.00; MOORES HEAVY EQUIPMENT SERVICES LLC-$13.06; PAYMENTECH-$392.70; PINNACLE CONSTRUCTION-$35,748.55; PROFORCE LAW ENFORCEMENT-$481.00; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$7,217.05; ROGERS, ALLAN-$180.00; RONS SUPPLY LLC-$59.95; SAFEWAY STORES-$48.46; SNYDER TRANSPORT INC-$4,202.88; SUN BADGE COMPANY-$125.75; TEXAS PNEUDRAULIC INC-$1,267.82; T J INDUSTRIES-$608.19; TRU-TECH PRODUCTS-$572.52; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$125.64; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$1,200.00; USA BLUEBOOK-$1,755.81; VERIZON WIRELESS-$1,509.81; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$3,157.12; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$931.13; WESTERN PLAINS LOGISTICS LLC-$1,875.04; WW GRAINGER-$1,630.74; WY MACHINERY COMPANY-$425.99; WY RETIREMENT SYSTEM-$52,552.22; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,612.74; WY SUPREME COURT-$705.00; XPRESS BILL PAY-$365.00
Publish: September 14, 2022 5515
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6/30/2022-6/30/2022
71 CONSTRUCTION-$1,222.84; ARROW ELECTRIC-$4,097.76; AYRES ASSOCIATES INC-$9,009.79; BLACK HILLS ENERGY-$3,848.51; BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS-$95.47; BLUE360 MEDIA-$1,624.70; BUSINESS CENTER-$14.79; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$12,500.00; CDW-G-$102.03; CENTURYLINK-$672.99; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$39,132.47; CHILDRENS ADVOCACY PROJECT-$1,000.00; CITY OF CASPER-$13,930.84; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$84,415.49; CIVIC PLUS LLC-$886.73; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$102,376.85; COMMUNICATION TECHNOLOGIES INC-$936.50; COMTRONIX-$105.00; CONVERSE COUNTY CLERK-$5,250.00; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$157.50; CPS DISTRIBUTORS INC-$2,926.24; CRAWFORD, STACEY-$164.92; CROELL REDI MIX-$265.00; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$465.00; DOUGLAS BUDGET-$3,184.00; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS YOUTH HOCKEY ASSOC-$24,000.00; ENERGY LABORATORIES INC-$288.00; FIRE SUPPRESSION AUTHORITY-$176,812.61; GALLS LLC-$170.89; H & H ELECTRIC LLC-$18,158.25; HAGEMANN, MIKE-$575.00; HAWKINS INC-$6,435.00; HIGH COUNTRY BEHAVIORAL HEALTH-$5,000.00; JERRYS WELDING SERVICE-$50.14; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$664.50; JUDD CONSTRUCTION LLC-$9,142.74; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$9,180.00; LEXIS NEXIS MATTHEW BENDER-$366.46; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$103.00; MEDOFF, DR. LEONARD-$350.00; NORCO INC-$367.13; PEAK FITNESS LLC-$90.00; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$5,364.00; PINNACLE CONSTRUCTION-$30,828.45; RADDCO LLC-$75.30; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$30,515.80; ROCKY MOUNTAIN POWER-$22,906.25; RUSSELL CONSTRUCTION-$276.48; SNYDER TRANSPORT INC-$4,873.86; TOP OFFICE PRODUCTS-$193.71; TRU-TECH PRODUCTS-$246.66; TURF MASTER SOD FARM-$698.80; VERIZON WIRELESS-$33.32; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$1,379.56; WW GRAINGER-$1,069.52; WY ASSOC OF MUNICIPALITIES-$220.00; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.63; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$18,749.10; WY LAW ENFORCEMENT ACADEMY-$310.00; WY SUPREME COURT-$1,125.00
Publish: September 14, 2022 5516
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