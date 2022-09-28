CCSD#1-Vendor Report...

Converse County School District #1

Vendor Totals Report by Vendor

08/01/2022-09/13/2022

Vendor Name    Total

1000BULBS.COM    2,148.65

19TH HOLE/DOUGLAS    700.00

307 DISPOSAL, LLC    631.55

307 SIGNS AND MORE    735.00

ACE CONCRETE AND CONSTRUCTION    11,200.00

ADELS, MEGAN    1,332.55

ADP LEMCO, LLC    49,754.00

ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC    794.84

AIR PURIFICATION COMPANY    1,653.00

AMAZON.COM/HIGH SCHOOL    350.77

AMAZON/DPS    4,016.55

AMAZON/RURAL    2,767.11

AMAZON/SPED    13,181.75

AMAZON/TECH    1,981.30

AMAZON    538.59

AMAZON    390.35

AMAZON    2,311.49

AMAZON    715.72

AMAZON    2,687.92

AMERICAN READING COMPANY    48,605.00

AMERICAN RED CROSS/CHICAGO    852.00

APPLE INC. EDUCATION    6,339.00

ARROW ELECTRIC, INC    31,509.18

ATLAS PREMIER SERVICE    956.42

AUTREY SUPPLY COMPANY    971.40

BALSTAD, BRITTANY    597.55

BALSTAD, MIKE    841.76

BANNER SOLUTIONS    456.02

BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY & DESIGN    1,609.89

BARKER AND ASSOCIATES, LLC    7,311.87

BARNES, LYNETTE    507.00

BEST WESTERN/CODY    376.90

BIG COUNTRY REHAB    1,920.00

BLACK HILLS ENERGY    7,708.11

BLACKBURN CATTLE CO, INC    140,358.56

BLEAK, DAN    460.00

BLICK, DICK     588.88

BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS    1,470.49

BOMGAARS    330.25

BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS    5,878.44

BRADLEY, EVAN        1,750.00

BRUCO, INC    2,096.73

BRYAN, LIVIE    2,000.00

BURNS, TODD    397.10

BUSH INDUSTRIES, INC    1,716.73

BUSHWELLS SPORTING GOODS    515.26

BWCWEB    399.00

BYTESPEED    1,396.00

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE    1,411.73

CARPET ONE    13,830.00

CASPER WINDOW AND DOOR    51,153.68

CCSD #1 REC FUND    2,383.76

CCSD#1 - FOOD SERVICE    361.20

CCSD#1-GENERAL FUND    17,922.37

CDW GOVERNMENT, INC    57,707.11

CENGAGE LEARNING INC    4,073.76

CENTURY LINK    1,002.75

CENTURY LINK    318.74

CEPI    1,495.00

CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC    100,456.52

Publish: September 14, 2022    5523

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