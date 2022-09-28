CCSD#1-Vendor Report...
Converse County School District #1
Vendor Totals Report by Vendor
08/01/2022-09/13/2022
Vendor Name Total
1000BULBS.COM 2,148.65
19TH HOLE/DOUGLAS 700.00
307 DISPOSAL, LLC 631.55
307 SIGNS AND MORE 735.00
ACE CONCRETE AND CONSTRUCTION 11,200.00
ADELS, MEGAN 1,332.55
ADP LEMCO, LLC 49,754.00
ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC 794.84
AIR PURIFICATION COMPANY 1,653.00
AMAZON.COM/HIGH SCHOOL 350.77
AMAZON/DPS 4,016.55
AMAZON/RURAL 2,767.11
AMAZON/SPED 13,181.75
AMAZON/TECH 1,981.30
AMAZON 538.59
AMAZON 390.35
AMAZON 2,311.49
AMAZON 715.72
AMAZON 2,687.92
AMERICAN READING COMPANY 48,605.00
AMERICAN RED CROSS/CHICAGO 852.00
APPLE INC. EDUCATION 6,339.00
ARROW ELECTRIC, INC 31,509.18
ATLAS PREMIER SERVICE 956.42
AUTREY SUPPLY COMPANY 971.40
BALSTAD, BRITTANY 597.55
BALSTAD, MIKE 841.76
BANNER SOLUTIONS 456.02
BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY & DESIGN 1,609.89
BARKER AND ASSOCIATES, LLC 7,311.87
BARNES, LYNETTE 507.00
BEST WESTERN/CODY 376.90
BIG COUNTRY REHAB 1,920.00
BLACK HILLS ENERGY 7,708.11
BLACKBURN CATTLE CO, INC 140,358.56
BLEAK, DAN 460.00
BLICK, DICK 588.88
BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS 1,470.49
BOMGAARS 330.25
BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS 5,878.44
BRADLEY, EVAN 1,750.00
BRUCO, INC 2,096.73
BRYAN, LIVIE 2,000.00
BURNS, TODD 397.10
BUSH INDUSTRIES, INC 1,716.73
BUSHWELLS SPORTING GOODS 515.26
BWCWEB 399.00
BYTESPEED 1,396.00
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE 1,411.73
CARPET ONE 13,830.00
CASPER WINDOW AND DOOR 51,153.68
CCSD #1 REC FUND 2,383.76
CCSD#1 - FOOD SERVICE 361.20
CCSD#1-GENERAL FUND 17,922.37
CDW GOVERNMENT, INC 57,707.11
CENGAGE LEARNING INC 4,073.76
CENTURY LINK 1,002.75
CENTURY LINK 318.74
CEPI 1,495.00
CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC 100,456.52
Publish: September 14, 2022 5523
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.