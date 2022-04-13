City of Douglas-January Warrant Register...
City of Douglas
Warrant Register
Report dates: 1/1/2022-1/31/2022
307 SIGNS AND MORE-$ 306.00; AFLAC-$699.20; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$1,450.00; ARROW ELECTRIC-$1,036.12; AT & T-$47.77; ATLAS REPRODUCTION-$89.96;AYRES ASSOCIATES INC-$16,638.67; BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC-$1,952.15; BCN TELECOM INC-$70.66; BENNETT, SANDY-$75.50;
BISON PUMP & SUPPLY-$ 21.70; BLACK HILLS ENERGY-$ 5,083.88; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$2,215.70; BOMGAARS-$1,450.57; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$1,875.00; BROWNELLS INC-$106.99; BUSINESS CENTER-$1,178.43; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$ 1,084.62; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$12,500.00; CASELLE INC-$200.00; CDW-G-$533.68; CENTURYLINK-$111.95; CHILDRENS ADVOCACY PROJECT-$1,000.00; CITY OF CASPER-$31,385.75; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$73,159.06;
CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$74,390.99; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$106,738.76; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$30,415.25; CNM PLUMBING & HEATING LLC-$231.95; CONVERSE COUNTY-$10,015.24: CONVERSE COUNTY SHERIFF-$112.50; COY, DEBRA J-$ 2,000.00; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$ 3,639.75; DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICES-$30,718.59; DIAMOND VOGEL PAINT-$2,159.00; DOG WASTE DEPOT-$359.35; DOUGLAS BUDGET-$3,124.00; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$ 5,000.00; DOUGLAS CUSTOM SEAT COVERS LLC-$180.00; ENERGY LABORATORIES INC-$702.00; FARIS MACHINERY CO-$53.26; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$2,847.42; FERGUSON ENTERPRISES-$3,293.55; FLOYD’S TRUCK CENTER WY-$204.84; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,039.82; G/C BUILDING SUPPLY-$567.02; GALLS LLC-$ 655.58; GOVERNMENT FINANCE OFF ASSOC-$170.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$235.60; H & H ELECTRIC LLC-$5,585.23; HACH COMPANY-$718.06; HAWKINS INC-$1,693.12; HIGH COUNTRY BEHAVIORAL HEALTH-$7,500.00; HOMAX OIL SALES INC-$14,711.64; ICMA RETIREMENT-$13,737.53; INBERG MILLER ENGINEERS-$7,003.20; INTL ASSN-PROPERTY & EVIDENCE-$65.00; INTL ASSOC OF CHIEFS OF POLICE-$905.00;
J & W PEST CONTROL LLC-$448.00; JERRYS WELDING SERVICE-$551.48; K&R CONSTRUCTION, LLC-$75.00; KINGS PORTION-$3,647.96; KOIS EQUIPMENT CO-$25,078.22; L N CURTIS & SONS-$131.51; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$22,581.58; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$21.00; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$200.00; LITHIA OF CASPER LLC-$52.79; MASA-$95.00; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$88.00; MEMORIAL HOSPITAL OF CONV CO-$338.00; MERITAIN HEALTH-$42,953.10; NORCO INC-$1,010.19; ONE CALL OF WYOMING-$104.50; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$1,054.08; PARIS, CLARKE A-$500.00; PAYMENTECH-$370.57; PEAK FITNESS LLC-$90.00; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$2,286.00; POCKET PRESS LLC-$209.79; QUILL CORPORATION-$82.96; RADDCO LLC-$1,035.16; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$18,400.00; REINHART, CHANDRA E-$12,210.67; ROCKY MOUNTAIN POWER-$20,848.22; RUSSELL CONSTRUCTION-$1,199.55; SAFARILAND LLC/DEFENSE TECHNOLOGY LLC-$2,004.46; SAFEWAY STORES-$70.29; SENSUS USA INC-$250.00; SHINKLE, JUSTIN/LINDA-$91.29; SKOGEN, COMETTO & ASSOCIATES PC-$16,000.00; SMITH PSYCHOLOGICAL SERVICES LLC-$1,389.64; SNYDER TRANSPORT INC-$13,930.53; SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGER-$219.00; STEINER THUESEN PLLC-$1,263.00; STINSON, THOMAS/JO-DE -$215.00; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$175.86; SUMMIT FIRE & SECURITY LLC-$149.75; TEXAS PNEUDRAULIC INC-$867.46; TOONE, QUENTIN G-$34.10; TOP OFFICE PRODUCTS-$77.18; TRU-TECH PRODUCTS-$2,591.14; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$59.90; UNITED PARCEL SERVICE-$56.78; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; USA BLUEBOOK-$1,344.57; VERIZON WIRELESS-$1,511.16; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$969.00; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$938.21; WEATHERCRAFT CO OF SCOTTSBLUFF-$25.00; WHITAKER, JANINE-$840.39; WICKLANDER-ZULAWKSI & ASSOCIATES INC-$830.00; WW GRAINGER-$5,708.90; WWQ & PCA-$300.00; WY ASSOC OF MUNICIPALITIES-$920.00; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$833.34; WY DEPT OF ENVIRONMENTAL QLTY-$1,000.00; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$5.00; WY GROUNDSKEEPERS & GROWERS-$1,400.00; WY LAW ENFORCEMENT ACADEMY-$1,536.45; WY MACHINERY COMPANY-$828.65; WY RETIREMENT SYSTEM-$77,633.66; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,075.16; WY SUPREME COURT-$370.00; WY SUPREME COURT-$370.00; WYOMING DEPARTMENT OF REVENUE-$61.02; WYOMING WEED MANAGMENT ASSOCIATION-$375.00; XPRESS BILL PAY-$388.41
Publish: April 13, 2022 5248
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