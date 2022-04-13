City of Douglas-Febuary
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City of Douglas
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2/1/2022-2/28/2022
307 SIGNS AND MORE-$9.00; 71 CONSTRUCTION-$530.60; A TO Z RECREATION-$7,635.00; AFLAC-$699.20; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$27.27; ARROW ELECTRIC:-$5,356.43; ASLV INC-$2,175.00; AT & T -$47.92; ATLAS REPRODUCTION-$84.14; BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC-$1,497.55; BCN TELECOM INC-$133.90; BENNETT, SANDY-$ 15.00; BLACK HILLS ENERGY-$5,094.74; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$965.92; BOMGAARS-$403.93; BUSINESS CENTER-$485.74; CALIFORNIA STATE DISBURSEMENT UNIT-$1,084.62; CASPER COLLEGE - CONT ED-$300.00; CDW-G-$490.56; CENTURYLINK-$107.34; CITY OF CASPER-$8,616.96; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$79,601.34; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$154,408.30; CITY OF DOUGLAS-PETTY CASH-$88.16; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$76,432.46; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$36,512.38; COMTRONIX-$883.70; CONVERSE COUNTY-$13,464.35; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$120.00; COY, DEBRA J-$2,000.00; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$3,680.71; DOUGLAS BUDGET-$99.00; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DOUGLAS CUSTOM SEAT COVERS LLC-$273.00; DOUGLAS FIRE DEPARTMENT-$112.00;DOUGLAS GROCERY-$16.75; EATON SALES & SERVICE-$ 186.38; ENERGY LABORATORIES INC-$1,510.00; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$185.64; FERGUSON ENTERPRISES-$1,387.69; FOUNTAIN PROPERTIES-$98.72; FREEDOM MAILING SERVICE-$1,034.25; GALLS LLC-$173.12; GOODYEAR TIRE & RUBBER CO-$5,748.26; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$472.00; H & H ELECTRIC LLC-$1,846.22;HAWKINS INC-$3,444.96; HOMAX OIL SALES INC-$2,683.92; HUMAN RESOURCE COUNCIL-$7,000.00; ICMA RETIREMENT-$13,972.42; INTERNATIONAL CODE COUNCIL INC-$145.00; J & W PEST CONTROL LLC-$60.00; JERRYS WELDING SERVICE-$123.00; KINGS PORTION-$1,090.91; L N CURTIS & SONS-$442.77 ; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$10.00; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$24.99; LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC-$100.00; MASA-$95.00; MEMORIAL HOSPITAL OF CONV CO-$276.00; MERITAIN HEALTH-$43,688.82; MIDLAND IMPLEMENT CO-$24,878.00; NATIONAL ASSOC OF SCHOOL RESOU-$500.00; NORCO INC-$ 1,261.88; ONE CALL OF WYOMING-$161.50; ONE STOP AUTO PLEX-$691.96; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$127.22; PAYMENTECH-$355.02; PEASLEY & ARMSTRONG LLP-$ 2,466.00; PEXTON, GENE R/JANET S-$125.38; PINNACLE CONSTRUCTION-$53,784.00; PRI MANAGEMENT GROUP INC-$477.00; PROFORCE LAW ENFORCEMENT-$525.00; RADDCO LLC-$4,226.37; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$121,217.75; ROCKY MOUNTAIN POWER-$39,391.21; SAFEWAY STORES-$117.48; SENSUS USA INC-$300.00; SMITH PSYCHOLOGICAL SERVICES LLC-$400.00; SNYDER TRANSPORT INC-$3,190.89; STEINER THUESEN PLLC-$13,737.00; STOLTZ HUNTER, SUSAN-30.96; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$1,235.35; SUN BADGE COMPANY-$304.00; TAGGART, MARGIE-$125.75; TRU-TECH PRODUCTS-$907.24; UNITED PARCEL SERVICE-$39.11; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; UPPER CASE PRINTING INC-$1,472.00; VERIZON WIRELESS-$1,511.08; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$6,969.99; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$939.13; WASTE OIL FURNACES-$ 300.00; WESTERN PLAINS LOGISTICS LLC-$35,625.71; WW GRAINGER-$3,329.30; WY MACHINERY COMPANY-$356.33; WY RETIREMENT SYSTEM-$53,894.59; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,075.16; WY SUPREME COURT-$720.00; WYOMING CAMERA OUTFITTERS INC-$604.96; XPRESS BILL PAY-$336.09; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: April 13, 2022 5247
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