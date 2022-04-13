CCSD#1
Vendor Report...
Converse County School District #1
Vendor Totals Report by Vendor
11/11/2021 - 04/11/2022
Vendor Name Total
1000BULBS.COM 1,054.88
19TH HOLE/DOUGLAS 3,170.46
307 MEAT COMPANY 1,500.00
307 SIGNS AND MORE 1,013.09
358 TECH LLC 360,375.34
ABSARAKA CONFERENCE 1,053.05
ACT/FINANCE 12,960.00
ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC 1,410.65
AIR PURIFICATION COMPANY 1,285.00
ALCOHOL & DRUG TESTING SERVICES, LLC 665.00
AMAZON.COM/HIGH SCHOOL 2,120.75
AMAZON/DPS 2,541.07
AMAZON/DUES 3,682.17
AMAZON/MIDDLE 6,582.17
AMAZON/RURAL 2,639.94
AMAZON/SPED 18,219.01
AMAZON/TECH 4,417.77
AMAZON 1,734.45
AMAZON 1,088.43
AMAZON 4,564.47
AMAZON 1,287.04
AMAZON 3,001.85
AMAZON 2,095.80
AMERICAN AED, LLC 997.00
AMERICAN ENGINEERING TESTING, INC 11,800.00
AMERICAN READING COMPANY 37,660.00
AMERICAN RED CROSS/CHICAGO 8,074.94
AmeriGas 8,440.44
AMY BUIE, LLC 5,200.00
ANDERSON’S PROM & PARTY 3,593.71
APPLE INC. EDUCATION 4,334.00
APQC 1,000.00
AQUAPHOENIX SCIENTIFIC 3,625.00
ARNOLD, JARED 940.00
ARROW ELECTRIC, INC 39,369.99
ATLAS PREMIER SERVICE 12,346.54
B & H PHOTO SUPPLY 2,249.60
BALSTAD, MIKE 1,542.76
BANNER SOLUTIONS BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY &
DESIGN 5,599.58
BARKER AND ASSOCIATES, LLC 23,664.18
BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE 10,191,50
BIG COUNTRY REHAB 3,585.38
BIGHORN DESIGN STUDIO 174,855.78
BLACK HILLS ENERGY 28,390.00
BLEACHERS RESTORATION OF COLORADO BLICK, DICK 3,251.76
BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS 3,498.74
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF WYOMING 2,360,352.00
BOMGAARS 822.01
BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS 42,047.91
BRANT AUDIOOLGY 1,171.00
BRINK, GARY 3,663.60
BRUCO, INC 23,996.91
BULBS.COM 759.00
BUSHWELLS SPORTING GOODS 4,774.33
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE 2,370.09
CARTER, CORI 655.61
CASPER STAR TRIBUNE 987.00
CASPER WINNELSON CO. 3,807.64
CASPER WYOMING OFFICIALS 922.00
CASTLE PIANO 814.00
CATHEDRAL HOME FOR CHILDREN 34,764.00
CCSD #1 REC FUND 4,016.40
CCSD#1 - FOOD SERVICE 5,077.87
CCSD#1-GENERAL FUND 32,180.60
CCSD#1 10,704.21
CCSD1 PRINTSHOP 5,824.39
CCSD1 STUDENT FUND 4,720.00
CDW GOVERNMENT, INC 11,677.12
CENTRAL TRUCK & TRAILER 736.26
CENTURY LINK 4,547.43
CENTURY LINK 1,916.14
CEPI 7,760.00
CERAMIC SHOP, THE 6,296.00
CEV MULTIMEDIA 650.00
CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC 197,299.95
CHEYENNE EAST HIGH SCHOOL 600.00
CITY OF DOUGLAS 69,536.47
CLEARING ACCOUNT 10,692,865.66
COLEMAN, CIARA 2,610.50
COLLINS, CHRISTINE 682.09
COLORADO INSTITUTE OF MUSICAL 827.03
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 8,068.25
COMPUTER PROFESSIONALS UNLIMITED 2,426.00
CONVERGE ONE, INC 1,732.50
CONVERSE CO SCH #1 FUEL 7,732.60
CONVERSE CO WAVES SWIM CLUB, INC 9,580.00
CONVERSE COUNTY BANK 82,521.77
COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE 10,332.70
CORWIN 27,538.95
COSTUMER, THE 707.70
COWBOY CHEMICAL 1,413.35
COWBOY SUPPLY HOUSE 745.83
CULLIGAN OF CASPER 5,804.73
DAVIS, TIM 682.08
DBR PROPERTIES, LLC 6,000.00
DECKER AUTO GLASS 637.88
DECKER EQUIPMENT SCHOOL FIX 1,331.21
DELCOM GROUP 995.55
DELTA DENTAL PLAN 102,799.00
DESOUSA, LYNNE 7,970.86
DESTINATION IMAGINATION 1,330.00
DHS WRESTLING BOOSTERS 834.95
DiaMEDICAL USA 5,590.00
DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC 750.00
DOUGLAS BASKETBALL OFFICIALS 1,735.00
DOUGLAS BUDGET 6,462.00
DOUGLAS LITTLE LEAGUE 16,705.50
DOUGLAS WRESTLING CLUB 8,400.00
DOUGLAS YOUTH HOCKEY ASSO 24,780.00
DYNAMIC CONTROLS, INC 1,471.22
EAGLE UNIFORM SUPPLY 710.45
EASTERN WYOMING COLLEGE 287,049.00
EDISON, MORGAN 1,817.92
EDUCATE-ME.NET 23,054.49
ELDEAN INC / HUBER PLUMBING & HEATING 1,330.00
ELDER EQUIPMENT LEASING 4,865.36
EMERY SEPTIC 6,331.00
ENGLE, KURT 965.00
FAIRVIEW LEARNING LLC 2,325.00
FALKENBURG, LINDSAY 909.52
FALKENBURG, SHELLY 1,674.10
FARMER BROTHERS CO. 1,672.79
FASTENAL COMPANY 813.97
FCI CONSTRUCTORS OF WYOMING, LLC 85,834.70
FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS, INC 992.76
FRONTLINE FIRE PROTECTION 5,210.00
FULTON, BEAU 625.00
FUN AND FUNCTION 88,928.76
FUTURE SYNC 3,676.27
GARCIA, PAIGE 36,135.72
GEARY, PATRICK 655.00
GILLETTE OFFICIALS ASSOC. 1,854.90
GLOBAL DATA VAULT 3,300.00
GODDARD, REBECCA 1,258.56
GOPHER SPORTS EQUIPMENT 1,486.26
GOVCONNECTION 9,427.54
GRAINGER, W W 9,165.90
GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES 5,460.00
HALL, CELINE 1,267.92
HAMPTON INN/BUFFALO 768.00
HARDWARE HANK 2,898.96
HARRIS, ABBY 2,358.53
HAUGHT, EMILY 967.73
HAWKINS, INC 2,804.44
HENRY, ELLEN 977.70
HENRY, NICHOL 974.56
HILL MUSIC 3,495.50
HIRED INTELLIGENCE, LLC 3,272.00
HISER, CHRISTINA 680.43
HIXXA COMMUNICATIONS INC 28,901.11
HOBART INSTITUTE OF WELDING 3,636.29
HOLSCHER, NICKOLE 1,542.65
HOMAX OIL SALES, INC 59,969.47
HOMETOWN PRINTED APPAREL 6,512.50
HORR, MARK & AMANDA 1,660.93
HOUSE OF PINZ 650.00
INN AT LANDER 2,048.85
INTRADO INTERACTIVE SERVICES 13,319.48
IXL LEARNING 20,100.00
JAEGER SPORTS, INC 904.62
JENNINGS - EWOA, MIKE 692.80
JOHNSON FRUIT, LLC 11,669.85
K & R CONSTRUCTION, LLC 37,683.21
K-LOG 10,822.74
KL & A, INC 12,070.78
LA QUINTA INN/CHEYENNE 1,789.00
LAKESHORE 929.14
LANGLEY, REBECCA 4,046.43
LARAMIE LEGION BASEBALL 850.00
LIBRARY STORE, THE 38,620.80
LIFEGUARD STORE, THE 1,548.20
LIFENET 21,331.25
LINCOLN ELECTRIC, 2,353.05
LINCOLN FINANCIAL INSURANCE CO 5,905.85
LISTENING FOR LIFE 900.00
LITTLE CAESAR’S/KIT FUNDRAISING 4,713.00
LONG BUILDING TECHNOLOGIES 5,779.25
LRP PUBLICATIONS 2,775.00
MACGILL & CO., WILLIAM 792.50
MACKIN EDUCATIONAL RESOURCES 717.31
MARSHALL, KAYLA 1,876.16
MARZANO RESOURCES LLC 41,036.00
MCGRAW-HILL 9,766.01
MELCHOR CONTRACTING, LLC 5,250.00
MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO 601.00
MENARDS/CASPER 2,661.66
MICROSOFT CORPORATION 692.02
MOFFATT, ANDREA 1,069.92
MOMMA’S LUNCHBOX LLC 867.60
MOUNTAIN MODERN MOTEL 1,826.00
MV GARMENT PRINTING 1,401.00
NEURO RESTORATIVE 49,000.00
NEWCASTLE LODGE 1,152.00
NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC, 3,952.78
NORCO 74,938.40
NOTABLE, INC. (KAMI) 2,753.00
O’REILLY AUTOMOTIVE, INC 1,104.20
OETC 50,846.92
OFFICE SHOP 1,111.30
OSTRANDER, ELIZABETH 805.28
OZOBOT 770.00
PACIFIC STEEL & RECYCLING 17,174.17
PAXTON HARDWOODS 3,183.16
PAXTON-PATTERSON LLC 2,107.61
PEAK FITNESS 20,000.00
PELLATZ, KARLA 863.32
PEPPER & SON, INC, J.W. 1,735.47
PHOENIX LEARNING SYSTEMS 11,096.00
PITNEY BOWES INC 830.93
PLAN ONE ARCHTECTS INC. 35,402.51
PLATFORM ATHLETICS 1,200.00
POWER SCHOOL GROUP, LLC 5,302.01
PRO SHOP 14,580.00
PROJECT LEAD THE WAY 11,062.25
QUALITY INN/ROCK SPRINGS 839.88
QUILL CORPORATION 77,759.41
RADDCO LLC / CAR QUEST 3,616.11
REED, MONTE & TANYA 609.28
REGION V BOCES / C-V RANCH 171,576.34
REMIND 101, INC 13,022.47
RENNER SPORT SURFACES 25,111.00
RESEARCH INSTITUTE FOR LEARNING AND 1,394.13
RILEY & CO, LEO 15,000.00
RIVERSIDE INSIGHTS 749.79
RIVERSTONE BANK 80,890.30
ROCKLER WOODWORKING & HARDWARE 4,820.98
ROCKY MOUNTAIN CUMMINS 720.00
ROCKY MOUNTAIN POWER 186,783.76
SAFEWAY INC. 4,512.01
SAM’S CLUB DIRECT 10,000.84
SCHEIN INC., HENRY 6,783.07
SCHMIDT, KIRK 1,750.00
SCHNEIDER, LANNY 625.00
SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8 1,685.45
SCHOOL SPECIALTY LLC 5,040.31
SCOTCHMAN INDUSTRIES, INC 887.57
SHEPHERD, MORGAN 1,298.88
SHERWIN WILLIAMS CO. 898.83
SHI INTERNATIONAL CORP 51,264.59
SLEEP INN 783.00
SOLIANT HEALTH, LLC 24,147.50
SOLUTION TREE 89,175.00
SORELL, SANDRA 2,054.78
SORINEX EXERCISE EQUIPMENT INC 117,398.54
STEEL FAB 2,959.76
STEWART & STEVENSON 807.90
STOTZ EQUIPMENT 9,200.00
SUBWAY/DOUGLAS 683.20
SWANZ, DAWN 665.28
SWAY MEDICAL, LLC 997.50
SWEETWATER 1,755.78
SWIVL (DBA SATARII) 3,412.00
SYSCO 128,690.76
T J INDUSTRIES, LLC 2,373.42
TAVCOM INC 995.00
TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC 2,022.89
THERAPY SHOP 629.49
TRACTOR SUPPLY CO 4,344.00
TRANSACT COMMUNICATIONS, LLC 1,641.40
TURBO & DIESEL SERVICES INC 18,641.65
TYLER PLUMBING 65 996.28
ULINE 829.00
UNITED VOLLEYBALL SUPPLY, LLC 19,582.61
UNIVERSAL ATHLETIC, LLC 3,500.00
UNIVERSITY OF WYOMING - SMTC 56,870.33
US FOODS 5,572.53
VERIZON 1,240.17
VEX ROBOTICS 9,769.78
VIRCO 30,141.05
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD 10,411.10
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - BUSINESS 9,265.15
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC 19,279.04
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS 1,428.34
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DIS CARD 8,513.09
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS 3,872.04
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS 2,848.68
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DUES 3,321.61
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - MTCE 4,271.82
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC 15,097.72
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS 1,120.81
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TECH 5,374.35
VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP 19,170.46
VISION SERVICE PLAN 4,456.08
VISIONARY COMMUNICATIONS, INC 855.00
WAEMSP 2,667.70
WALSWORTH PUBLISHING, INC. 9,753.60
WANRACK, LLC 1,190.00
WARD, TAYLOR 697.05
WASSERBURGER, JASON 1,420.00
WASSP 1,900.00
WATTLE & DAUB CONTRACTORS, INC. 1,200.00
WERNER, JJ & CONNIE 607.86
WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES 798.87
WHEATLAND GARAGE DOOR LLC 5,960.00
WHSAA 1,432.42
WORTHINGTON DIRECT HOLDINGS, LLC 1,040.00
WSBA 1,482.00
WY ASSOCIATION FOR CREATIVE YOUTH 897.00
WY DIVISION CRIMINAL INVES. 680.00
WYOMING BEHAVIORAL INSTITUTE 8,062,578.25
WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION 1,774.96
WYOMING DEPARTMENT OF WORKFORCE 1,985.00
WYOMING FBLA 700.00
WYOMING FFA ASSOCIATION 1,262.95
WYOMING FIRST AID & SAFETY 875.00
WYOMING MACHINERY 8,186.25
WYOMING RANCH FOODS LLC 2,923.56
WYOMING RETIREMENT SYSTEM 14,294.60
XEROX FINANCIAL SERVICES 25,463,050.46
Publish: April 13, 2022 5256
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