CCSD#1

Vendor Report...

Converse County School District #1

Vendor Totals Report by Vendor

11/11/2021 - 04/11/2022

Vendor Name                Total

1000BULBS.COM    1,054.88

19TH HOLE/DOUGLAS    3,170.46

307 MEAT COMPANY    1,500.00

307 SIGNS AND MORE    1,013.09

358 TECH LLC    360,375.34

ABSARAKA CONFERENCE    1,053.05

ACT/FINANCE    12,960.00

ADVANCED CO2 SYSTEMS, LLC    1,410.65

AIR PURIFICATION COMPANY    1,285.00

ALCOHOL & DRUG TESTING SERVICES, LLC     665.00

AMAZON.COM/HIGH SCHOOL    2,120.75

AMAZON/DPS    2,541.07

AMAZON/DUES    3,682.17

AMAZON/MIDDLE    6,582.17

AMAZON/RURAL    2,639.94

AMAZON/SPED    18,219.01

AMAZON/TECH    4,417.77

AMAZON    1,734.45

AMAZON    1,088.43

AMAZON    4,564.47

AMAZON    1,287.04

AMAZON    3,001.85

AMAZON    2,095.80

AMERICAN AED, LLC    997.00

AMERICAN ENGINEERING TESTING, INC     11,800.00

AMERICAN READING COMPANY    37,660.00

AMERICAN RED CROSS/CHICAGO    8,074.94

AmeriGas    8,440.44

AMY BUIE, LLC    5,200.00

ANDERSON’S PROM & PARTY    3,593.71

APPLE INC. EDUCATION    4,334.00

APQC    1,000.00

AQUAPHOENIX SCIENTIFIC    3,625.00

ARNOLD, JARED    940.00

ARROW ELECTRIC, INC    39,369.99

ATLAS PREMIER SERVICE    12,346.54

B & H PHOTO SUPPLY    2,249.60

BALSTAD, MIKE    1,542.76

BANNER SOLUTIONS BARGREEN-ELLINGSON SUPPLY &

DESIGN     5,599.58

BARKER AND ASSOCIATES, LLC    23,664.18

BEST WESTERN TOWERS WEST LODGE     10,191,50

BIG COUNTRY REHAB    3,585.38

BIGHORN DESIGN STUDIO    174,855.78

BLACK HILLS ENERGY    28,390.00

BLEACHERS RESTORATION OF COLORADO BLICK, DICK     3,251.76

BLOEDORN LUMBER-DOUGLAS    3,498.74

BLUE CROSS BLUE SHIELD OF WYOMING    2,360,352.00

BOMGAARS    822.01

BOYS & GIRLS CLUB/DOUGLAS    42,047.91

BRANT AUDIOOLGY    1,171.00

BRINK, GARY    3,663.60

BRUCO, INC    23,996.91

BULBS.COM    759.00

BUSHWELLS SPORTING GOODS    4,774.33

CAPITAL BUSINESS SYSTEMS /LEASE     2,370.09

CARTER, CORI    655.61

CASPER STAR TRIBUNE    987.00

CASPER WINNELSON CO.    3,807.64

CASPER WYOMING OFFICIALS    922.00

CASTLE PIANO     814.00  

CATHEDRAL HOME FOR CHILDREN    34,764.00

CCSD #1 REC FUND    4,016.40

CCSD#1 - FOOD SERVICE     5,077.87

CCSD#1-GENERAL FUND    32,180.60

CCSD#1    10,704.21

CCSD1 PRINTSHOP    5,824.39

CCSD1 STUDENT FUND    4,720.00

CDW GOVERNMENT, INC    11,677.12

CENTRAL TRUCK & TRAILER    736.26

CENTURY LINK    4,547.43

CENTURY LINK    1,916.14

CEPI    7,760.00

CERAMIC SHOP, THE    6,296.00

CEV MULTIMEDIA    650.00

CHALK BUTTES LANDSCAPING, INC     197,299.95

CHEYENNE EAST HIGH SCHOOL    600.00

CITY OF DOUGLAS    69,536.47

CLEARING ACCOUNT    10,692,865.66

COLEMAN, CIARA    2,610.50

COLLINS, CHRISTINE    682.09

COLORADO INSTITUTE OF MUSICAL    827.03

COMMUNICATION TECHNOLOGIES    8,068.25

 COMPUTER PROFESSIONALS UNLIMITED     2,426.00

CONVERGE ONE, INC    1,732.50

CONVERSE CO SCH #1 FUEL    7,732.60

CONVERSE CO WAVES SWIM CLUB, INC     9,580.00

CONVERSE COUNTY BANK    82,521.77

COPENHAVER, KITCHEN & KOLPITCKE     10,332.70

CORWIN    27,538.95

COSTUMER, THE    707.70

COWBOY CHEMICAL    1,413.35

COWBOY SUPPLY HOUSE    745.83

CULLIGAN OF CASPER    5,804.73

DAVIS, TIM    682.08

DBR PROPERTIES, LLC    6,000.00

DECKER AUTO GLASS    637.88

DECKER EQUIPMENT SCHOOL FIX    1,331.21

DELCOM GROUP    995.55

DELTA DENTAL PLAN    102,799.00

DESOUSA, LYNNE    7,970.86

DESTINATION IMAGINATION    1,330.00

DHS WRESTLING BOOSTERS    834.95

DiaMEDICAL USA    5,590.00

DIANA LENGKEEK COUNSELING LLC     750.00

DOUGLAS BASKETBALL OFFICIALS     1,735.00

DOUGLAS BUDGET    6,462.00

DOUGLAS LITTLE LEAGUE    16,705.50

DOUGLAS WRESTLING CLUB    8,400.00

DOUGLAS YOUTH HOCKEY ASSO    24,780.00

DYNAMIC CONTROLS, INC    1,471.22

EAGLE UNIFORM SUPPLY    710.45

EASTERN WYOMING COLLEGE    287,049.00

EDISON, MORGAN    1,817.92

EDUCATE-ME.NET    23,054.49

ELDEAN INC / HUBER PLUMBING & HEATING     1,330.00

ELDER EQUIPMENT LEASING    4,865.36

EMERY SEPTIC    6,331.00

ENGLE, KURT    965.00

FAIRVIEW LEARNING LLC    2,325.00

FALKENBURG, LINDSAY    909.52

FALKENBURG, SHELLY    1,674.10

FARMER BROTHERS CO.    1,672.79

FASTENAL COMPANY    813.97

FCI CONSTRUCTORS OF WYOMING, LLC     85,834.70

FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS, INC    992.76

FRONTLINE FIRE PROTECTION     5,210.00

FULTON, BEAU    625.00

FUN AND FUNCTION    88,928.76

FUTURE SYNC    3,676.27

GARCIA, PAIGE    36,135.72

GEARY, PATRICK    655.00

GILLETTE OFFICIALS ASSOC.    1,854.90

GLOBAL DATA VAULT    3,300.00

GODDARD, REBECCA    1,258.56

GOPHER SPORTS EQUIPMENT     1,486.26

GOVCONNECTION    9,427.54

GRAINGER, W W    9,165.90

GREAT AMERICA FINANCIAL SERVICES     5,460.00

HALL, CELINE    1,267.92

HAMPTON INN/BUFFALO    768.00

HARDWARE HANK    2,898.96

HARRIS, ABBY    2,358.53

HAUGHT, EMILY    967.73

HAWKINS, INC    2,804.44

HENRY, ELLEN    977.70

HENRY, NICHOL    974.56

HILL MUSIC    3,495.50

HIRED INTELLIGENCE, LLC    3,272.00

HISER, CHRISTINA    680.43

HIXXA COMMUNICATIONS INC    28,901.11

HOBART INSTITUTE OF WELDING     3,636.29

HOLSCHER, NICKOLE    1,542.65

HOMAX OIL SALES, INC    59,969.47

HOMETOWN PRINTED APPAREL    6,512.50

HORR, MARK & AMANDA    1,660.93

HOUSE OF PINZ    650.00

INN AT LANDER    2,048.85

INTRADO INTERACTIVE SERVICES    13,319.48

IXL LEARNING    20,100.00

JAEGER SPORTS, INC    904.62

JENNINGS - EWOA, MIKE    692.80

JOHNSON FRUIT, LLC    11,669.85

K & R CONSTRUCTION, LLC    37,683.21

K-LOG    10,822.74

KL & A, INC    12,070.78

LA QUINTA INN/CHEYENNE    1,789.00

LAKESHORE    929.14

LANGLEY, REBECCA    4,046.43

LARAMIE LEGION BASEBALL    850.00

LIBRARY STORE, THE    38,620.80

LIFEGUARD STORE, THE    1,548.20

LIFENET    21,331.25

LINCOLN ELECTRIC,    2,353.05

LINCOLN FINANCIAL INSURANCE CO     5,905.85

LISTENING FOR LIFE    900.00

LITTLE CAESAR’S/KIT FUNDRAISING     4,713.00

LONG BUILDING TECHNOLOGIES    5,779.25

LRP PUBLICATIONS    2,775.00

MACGILL & CO., WILLIAM    792.50

MACKIN EDUCATIONAL RESOURCES     717.31

MARSHALL, KAYLA    1,876.16

MARZANO RESOURCES LLC     41,036.00

MCGRAW-HILL    9,766.01

MELCHOR CONTRACTING, LLC     5,250.00

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE CO     601.00

MENARDS/CASPER    2,661.66

MICROSOFT CORPORATION    692.02

MOFFATT, ANDREA    1,069.92

MOMMA’S LUNCHBOX LLC    867.60

MOUNTAIN MODERN MOTEL    1,826.00

MV GARMENT PRINTING    1,401.00

NEURO RESTORATIVE     49,000.00

NEWCASTLE LODGE    1,152.00

NIOBRARA ELECTRIC ASSOC., INC,     3,952.78

NORCO    74,938.40

NOTABLE, INC. (KAMI)    2,753.00

O’REILLY AUTOMOTIVE, INC    1,104.20

OETC    50,846.92

OFFICE SHOP    1,111.30

OSTRANDER, ELIZABETH    805.28

OZOBOT    770.00

PACIFIC STEEL & RECYCLING    17,174.17

PAXTON HARDWOODS    3,183.16

PAXTON-PATTERSON LLC    2,107.61

PEAK FITNESS    20,000.00

PELLATZ, KARLA    863.32

PEPPER & SON, INC, J.W.    1,735.47

PHOENIX LEARNING SYSTEMS    11,096.00

PITNEY BOWES INC    830.93

PLAN ONE ARCHTECTS INC.    35,402.51

PLATFORM ATHLETICS    1,200.00

POWER SCHOOL GROUP, LLC    5,302.01

PRO SHOP    14,580.00

PROJECT LEAD THE WAY    11,062.25

QUALITY INN/ROCK SPRINGS    839.88

QUILL CORPORATION    77,759.41

RADDCO LLC / CAR QUEST    3,616.11

REED, MONTE & TANYA    609.28

REGION V BOCES / C-V RANCH    171,576.34

REMIND 101, INC    13,022.47

RENNER SPORT SURFACES    25,111.00

RESEARCH INSTITUTE FOR LEARNING AND     1,394.13

RILEY & CO, LEO    15,000.00

RIVERSIDE INSIGHTS    749.79

RIVERSTONE BANK    80,890.30

ROCKLER WOODWORKING & HARDWARE     4,820.98

ROCKY MOUNTAIN CUMMINS    720.00

ROCKY MOUNTAIN POWER    186,783.76

SAFEWAY INC.    4,512.01

SAM’S CLUB DIRECT    10,000.84

SCHEIN INC., HENRY    6,783.07

SCHMIDT, KIRK    1,750.00

SCHNEIDER, LANNY    625.00

SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 8    1,685.45

SCHOOL SPECIALTY LLC    5,040.31

SCOTCHMAN INDUSTRIES, INC    887.57

SHEPHERD, MORGAN    1,298.88

SHERWIN WILLIAMS CO.    898.83

SHI INTERNATIONAL CORP    51,264.59

SLEEP INN    783.00

SOLIANT HEALTH, LLC    24,147.50

SOLUTION TREE    89,175.00

SORELL, SANDRA    2,054.78

SORINEX EXERCISE EQUIPMENT INC     117,398.54

STEEL FAB    2,959.76

STEWART & STEVENSON    807.90

STOTZ EQUIPMENT    9,200.00

SUBWAY/DOUGLAS    683.20

SWANZ, DAWN    665.28

SWAY MEDICAL, LLC    997.50

SWEETWATER    1,755.78

SWIVL (DBA SATARII)    3,412.00

SYSCO    128,690.76

T J INDUSTRIES, LLC    2,373.42

TAVCOM INC    995.00

TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC    2,022.89

 THERAPY SHOP    629.49

TRACTOR SUPPLY CO    4,344.00

TRANSACT COMMUNICATIONS, LLC     1,641.40

TURBO & DIESEL SERVICES INC     18,641.65

TYLER PLUMBING    65 996.28

ULINE    829.00

UNITED VOLLEYBALL SUPPLY, LLC     19,582.61

UNIVERSAL ATHLETIC, LLC    3,500.00

UNIVERSITY OF WYOMING - SMTC    56,870.33

US FOODS    5,572.53

VERIZON    1,240.17

VEX ROBOTICS    9,769.78

VIRCO    30,141.05

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - AD CARD     10,411.10

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - BUSINESS     9,265.15

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - CURRIC     19,279.04

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DHS     1,428.34

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DIS CARD     8,513.09

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DMS     3,872.04

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DPS     2,848.68

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - DUES     3,321.61

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - MTCE     4,271.82

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - REC     15,097.72

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - SSS     1,120.81

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TECH     5,374.35

VISA/CONVERSE COUNTY BANK - TRANSP    19,170.46

VISION SERVICE PLAN    4,456.08

VISIONARY COMMUNICATIONS, INC     855.00

WAEMSP    2,667.70

WALSWORTH PUBLISHING, INC.    9,753.60

WANRACK, LLC    1,190.00

WARD, TAYLOR    697.05

WASSERBURGER, JASON    1,420.00

WASSP    1,900.00

WATTLE & DAUB CONTRACTORS, INC.     1,200.00

WERNER, JJ & CONNIE    607.86

WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES     798.87

WHEATLAND GARAGE DOOR LLC    5,960.00

WHSAA    1,432.42

WORTHINGTON DIRECT HOLDINGS, LLC     1,040.00

WSBA    1,482.00

WY ASSOCIATION FOR CREATIVE YOUTH     897.00

WY DIVISION CRIMINAL INVES.    680.00

WYOMING BEHAVIORAL INSTITUTE     8,062,578.25

WYOMING DEPARTMENT OF EDUCATION     1,774.96

WYOMING DEPARTMENT OF WORKFORCE     1,985.00

WYOMING FBLA    700.00

WYOMING FFA ASSOCIATION    1,262.95

WYOMING FIRST AID & SAFETY    875.00

WYOMING MACHINERY    8,186.25

WYOMING RANCH FOODS LLC    2,923.56

WYOMING RETIREMENT SYSTEM    14,294.60

XEROX FINANCIAL SERVICES    25,463,050.46

Publish: April 13, 2022    5256

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