Warrant Register...
City of Douglas
Warrant Register
9/1/2020-9/30/2020
307 SIGNS AND MORE-$80.00; 71 CONSTRUCTION-$1,053.28; AFLAC-$545.38; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$65.00; AMERICAN COLLECTION SYSTEMS-$532.94; ARROW ELECTRIC-$1,038.40; ASLV INC-$2,720.00; AT & T-$66.56; ATLAS REPRODUCTION-$134.63; AUGUST WINTER & SONS INC-$23,385.00; AYRES ASSOCIATES INC-$16,517.48; BARCODES LLC-$62.98; BCN TELECOM INC-$78.17; BEAR COMMUNICATIONS INC-$28,937.40; BELLWOOD TREE SERVICE LLC-$720.00; BIG COUNTRY REHAB-$100.00; BLACK HILLS ENERGY-$1,893.20; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$60.65; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$2,083.34; BUSINESS CENTER-$321.22; CANDO - DBA THE ENTERPRISE-$21,249.99; CASPER COLLEGE - CONT ED-$275.00; CENTURYLINK-$294.10; CH DIAGNOSTIC & CONSULTING SERVICE INC-$470.00; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$261.86; CITY OF CASPER-$22,369.19; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$69,374.18; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$77,615.91; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$58,238.58; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$133,240.45; CONVERSE COUNTY-$91,748.53; CONVERSE COUNTY CLERK-$95.00; CONVERSE COUNTY HEALTH DEPT-$20.00; CONVERSE COUNTY WEED & PEST-$324.66; COY, DEBRA J-$2,000.00; CROELL REDI MIX-$226,635.12; DAIGLE LAW GROUP LLC-$395.00; DECKER AUTO GLASS-$495.04; DEFENSIVE EDGE TRAINING & CONSULTING-$450.00; DIESEL LAPTOPS LLC-$8,995.00; DOG WASTE DEPOT-$96.91; DOUBLE TRIANGLE LLC-$395.00; DOUGLAS BUDGET-$364.25; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$3,973.50; ENERGY LABORATORIES INC-$598.00; FAIRBANKS SCALES-$1,235.74; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$547.61; FREEDOM MAILING SERVICE-$949.52; G/C BUILDING SUPPLY-$1,048.13; H & H ELECTRIC LLC-$4,404.37; HACH COMPANY-$1,336.56; HAWKINS INC-$75.50; HOMAX OIL SALES INC-$8,516.89; HORNING, MARK-$91.67; HUNT, JAMES-$50.00; ICMA RETIREMENT-$13,281.48; INLAND TRUCK PARTS CO-$150.49; JACOBSON, CONNIE-$300.00; JERRYS WELDING SERVICE-$138.09; JIRDON AGRI CHEMICALS INC-$3,438.40; JTL GROUP/DBA KNIFE RIVER, INC-$265,080.75; JUDD CONSTRUCTION LLC-$8,107.50; KNIGHTEN, LORI-$3,237.50; LACAL EQUIPMENT COMPANY-$1,575.62; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$14.00; LEAVITT GROUP-$518.00; LEXIS NEXIS MATTHEW BENDER-$312.31; LIL PEECHS CHILD CARE-$146.16; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$116.00; MERITAIN HEALTH-$70,351.55; MIDLAND IMPLEMENT CO-$399.22; MOUNTAIN VIEW BUILDING INC-$78,804.40; NEVEREST EQUIPMENT COMPANY-$5,006.30; NORCO INC-$344.10; NORMONT EQUIPMENT COMPANY-$1,383.48; ONE CALL OF WYOMING-$228.75; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$1,180.96; PEAK FITNESS LLC-$100.00; PTOLEMY GROUP INC-$367.49; PUBLIC SAFETY CENTER-$34.50; QUICK, JAMES S-$200.00; RADDCO LLC-$1,592.66; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$220,905.90; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$6,720.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$25,275.12; SAFEWAY STORES-$75.29; SHIRTS & MORE-$900.00; SKAGGS PUBLIC SAFETY-$90.85; SOLUTIONS FOR LIFE-$3,333.33; STOTZ EQUIPMENT/GREENLINE EQUIP-$53.63; THE BODY SHOP LLC-$10.00; TJ INDUSTRIES-$796.34; TOP OFFICE PRODUCTS-$105.86; TRU-TECH PRODUCTS-$813.59; TWIN PEAKS PUMP & SUPPLY INC-$279.79; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; USA BLUEBOOK-$477.21; VERIZON WIRELESS-$1,495.83; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$1,119.45; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$902.53; WHITAKER, JANINE-$306.20; WW GRAINGER-$196.10; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.67; WY CONF OF BUILDING OFFICIALS-$150.00; WY DEPT OF TRANSPORTATION-$618.25; WY RETIREMENT SYSTEM-$98,367.11; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$1,546.46; WY SUPREME COURT-$1,760.00; WYOMING SIGNS LLC-$1,815.02; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: October 21, 2020 4385
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