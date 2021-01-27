City of Douglas
Warrant Register...
City of Douglas Warrant Register
Report dates: 12/1/2020-12/31/2020
307 SIGNS AND MORE-$119.00; A&I DISTRIBUTORS-$192.05; AFLAC-$545.38; ALCOHOL & DRUG TESTING SERV-$35.00; AT & T-$67.59; ATLAS REPRODUCTION-$56.75; AUGUST WINTER & SONS INC-$493,687.50; BCN TELECOM INC-$80.06; BENNETT, SANDY-$37.50; BLACK HILLS ENERGY-$4,435.84; BLOEDORN LUMBER - DOUGLAS-$1,153.92; BOYS & GIRLS CLUB OF DOUGLAS-$ 2,083.34; BUSINESS CENTER-$145.41; CDW-G-$1,682.02; CENTURYLINK-$218.45; CHALK BUTTES LANDSCAPING INC-$708.59; CITY OF CASPER-$11,892.05; CITY OF DOUGLAS - PAYROLL-$106,036.65; CITY OF DOUGLAS-HLTH INS TRN-$77,615.91; CITY OF DOUGLAS-UTILITY PMNT-$7,135.18; CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL-$90,765.61; CONVERSE COUNTY-$ 44,673.10; CONVERSE COUNTY CLERK-$1,953.27;
CONVERSE COUNTY HEALTH DEPT-$300.00; CONVERSE COUNTY SCHOOL DIST #1-$8,073.75; CONVERSE COUNTY SHERIFF-$82.50; COY, DEBRA J-$2,000.00; CPS DISTRIBUTORS INC-$672.00; CROELL REDI MIX-$121,001.60; DANA KEPNER COMPANY OF WY-$9,816.17; DOUGLAS BUDGET-$352.00; DOUGLAS COMMUNITY CLUB-$5,000.00; DUNCAN-MALONE, HEATHER-$1,996.00; EATON SALES & SERVICE-$490.00; EMBLEMS INC-$290.00; ENERGY LABORATORIES INC-$576.00; FARIS MACHINERY CO-$146.29; FASTENAL - DOUGLAS BRANCH-$338.74; FERGUSON ENTERPRISES-$1,295.20; FREEDOM MAILING SERVICE-$946.94; FREMONT MOTORS CASPER-$98.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS-$237.37; H & H ELECTRIC LLC-$523.96; HACH COMPANY-$744.86; HAWKINS INC-$2,523.29; HEINZE, KURT/VICKIE-$129.93; HOMAX OIL SALES INC-$9,295.84; HOMETOWN PRINTED APPAREL-$413.40; ICMA RETIREMENT-$20,008.60; INBERG MILLER ENGINEERS-$9,524.04; JERRYS WELDING SERVICE-$768.67; KINGS PORTION-$3,969.40; KOIS EQUIPMENT CO-$4,909.23; L N CURTIS & SONS-$2,973.95; LADWIG, VIVIAN FERN-$180.00; LARAMIE PEAK HUMANE SOCIETY-$8,333.33; LARAMIE RANGE WATER TREATMENT & PLUMBING-$2,011.35; MAGNUM ELECTRONICS INC-$375.65; MEDICINE BOW TECHNOLOGIES-$104.00; MEMORIAL HOSPITAL OF CONV CO-$337,792.32; MERITAIN HEALTH-$35,198.15; MOORES HEAVY EQUIPMENT SERVICES LLC-$77.08; MOUNTAIN STATES LITHOGRAPHING-$229.12; NORCO INC-$314.36; NORMONT EQUIPMENT COMPANY-$1,351.00; ONE CALL OF WYOMING-$219.00; O’REILLY AUTOMOTIVE INC-$270.78; PAYMENTECH-$60.00; POLLARDWATER - DBA FEI-$261.00; QUILL CORPORATION-$77.96; RADDCO LLC-$1,622.48; RAILROAD MANAGEMENT CO-$284.85; RAMSHORN CONSTRUCTION INC-$79,215.96; RAZN KAIN TRUCKING LLC-$5,040.00; RENNER, WILLIAM-$280.00; ROCKY MOUNTAIN POWER-$769.40; SAFEWAY STORES-$91.54; SKAGGS PUBLIC SAFETY-$311.65; SODERBURG ROOFING LLC-$50.00; SPACESAVER STORAGE SYSTEMS INC-$3,247.25; STEARNS MS LPC, JANE-$300.00; THE SPYGLASS GROUP LLC-$709.08; TJ INDUSTRIES-$77.99; TOP OFFICE PRODUCTS-$76.43; TRU-TECH PRODUCTS-$2,520.64; UNITED STATES POSTAL SERVICE-$500.00; USA BLUEBOOK-$258.52; VERIZON WIRELESS-$1,489.93; VISA-CONVERSE COUNTY BANK-$545.42; VISIONARY COMMUNICATIONS INC-$279.30; WW GRAINGER-$852.83; WY CHILD & FAMILY DEV INC-$416.67; WY MACHINERY COMPANY-$210,778.88; WY RETIREMENT SYSTEM-$49,654.56; WY STATE DISBURSEMENT CENTER-$2,319.69; WY SUPREME COURT-$235.00; XPRESS BILL PAY-$97.69; YOUTH DEVELOPMENT SERVICES-$1,250.00
Publish: January 27, 2021 4533
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