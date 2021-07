NOVATO, Calif., 16 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Sentimientos y Vivencias por Fernando Ceron Ayala de la editorial Page Publishing, nos abre la vida y el corazón del autor, quien deja escrito sus sentimientos y vivencias más íntimas, donde la intriga, el dolor y la pasión tocarán nuestros corazones.

Mi nombre es Fernando Cerón Ayala nací en la ciudad de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, México el 13 de diciembre de 1970. Soy Ingeniero Industrial graduado en el Tecnológico de Zacatepec, en el estado de Morelos Me gusta escribir mis sentimientos y mis vivencias algunos de los momentos que me han pasado en la vida los he dejado plasmado en mis poesías, utilizando un lenguaje claro y sencillo, no busco un lenguaje para impresionar a nadie, no utilizó palabras complicadas. Esperando que disfruten de estas hermosas y sencillas poesías mil gracias.

Cerón nos dice: "En este pequeño libro de poesía te invito a que explores mi vida y conozcas mis grandes alegrías y mis tristezas todo está oculto bajo simbolismos cada palabra tiene un significado y te daré un ejemplo: La rosa y la orilla del mar, aparentemente hablo acerca de una rosa junto al mar, pero en realidad no es así, estoy hablando de una ruptura amorosa; la rosa representa una mujer, la orilla del mar soy yo, el mar es la vida, la neblina y la oscuridad son los problemas de la vida. Así mismo además de que conozcas mi vida te invito a que tú mismo trates de expresar en papel tus sentimientos. Adelante descubre mi vida y mis secretos".

Publicada por Page Publishing, el maravilloso libro de Fernando Ceron Ayala, Sentimientos y Vivencias es un tributo al amor, palabras que describen perfectamente las emociones que nuestro autor sintió en algún momento de su vida, y que efectivamente dejarán en nosotros una gran huella.

Para los lectores que deseen experimentar esta hermosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Sentimientos y Vivencias en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

