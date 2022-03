MURRIETA, Calif., 23 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro The Love That is Good for Every Day, escrito por la autora Virgilia Lima, y publicado por la editorial Page Publishing, nos trae un análisis exhaustivo y con estudio de la Escrituras de como el amor, basado en Dios y el prójimo, es la base para una vida llena de plenitud, felicidad y dicha.

The Love That is Good for Every Day, es una obra escrita por la mano de la autora Virgilia Lima, oriunda de Guatemala y actualmente reside en California, EE. UU.. Es esposa, madre, abuela y bisabuela. La fecha en que entregó su vida a Cristo fue en 1977. Es hija de padre español y madre italiana. En su niñez pasó por raíces tóxicas y sabe lo que es vivir sin Jesucristo porque sufrió y nadie la vio sonreír. Lloró porque caminaba sin Dios y sin fe, pero en 1977, cuando entregó su vida a Jesucristo, él le quitó el luto y la vistió de fiesta. Convirtió su tragedia en triunfo. Y al mirar ahora la gran diferencia, la dulce presencia que Dios da, su amor la domina. Su eterna clemencia y su gran poder sostienen su vida. Los devocionales que comparte el autor pueden parecer imposibles, pero en esta vida nada es fácil. Si te atreves, serás más que vencedor porque el amor que vale es el amor que Dios nos ofrece. Si no hay amor, nada sirve. El amor hace que todo florezca.

La autora de esta extraordinaria obra literaria, Virgilia Lima, nos comenta un poco acerca de la misma: "El verdadero significado de la vida está en amar a Dios y al prójimo, sin importar quién seas o lo que hagas. Lo importante es amar porque el amor es el ingrediente perfecto que le da el condimento más importante de toda relación significativa y es fundamental para una verdadera vida en Jesucristo porque tu calidad de vida está directamente relacionada con la cantidad de amor que fluye en ti y a través de ti a los demás. Aunque a menudo se pasa por alto, el amor vale mucho más que la riqueza y la fama o el honor o la lujuria; estas cosas pasarán, pero el amor permanece. Puedes sentirte satisfecho sin las otras cosas pero no sin amor. La ausencia de amor dejará un vacío aplastante. Cuando tu espiritualidad no está presente, tus obras se vuelven egoístas y poco sinceras. Si el amor no es la motivación, será desenfrenado sin amor e insatisfactorio y no tendrá sentido".

Para las personas que gustan de una lectura agradable, donde, basados en la fe y junto a las enseñanzas dejadas en la Biblia, se logran dar entendimiento y rumbo a nuestras vidas para alcanzar a ser personas integrales en Dios; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando The Love That is Good for Every Day en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

